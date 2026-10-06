ROI-Pour le Trésor de Trump, le coup dur se trouve dans la “queue” de l'adjudication : McGeever​

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(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

par Jamie McGeever

Les adjudications du Trésor américain sont censées être des événements ennuyeux, prévisibles et sans intérêt médiatique. Mais nous ne vivons pas une période normale, et l’administration Trump risque désormais de voir les faibles ventes de dette faire la une des journaux.

Le Trésor prévoit de vendre près de 120 milliards de dollars de titres de dette cette semaine, les premières ventes hors bons du Trésor depuis deux semaines: 58 milliards de dollars de bons à trois ans mardi, 39 milliards de dollars de bons à 10 ans mercredi et 22 milliards de dollars d’obligations à 30 ans jeudi.

Ces opérations passeraient normalement inaperçues, mais elles font l’objet d’une attention croissante car les adjudications du 22 au 24 septembre ont été remarquablement faibles, en particulier celle des obligations à cinq ans du 23 septembre, qui a contribué à déclencher la plus forte hausse des rendements obligataires depuis avril de l’année dernière. Les rendements n’ont pas baissé depuis et ont au contraire atteint des sommets inégalés depuis plusieurs décennies sur la plupart des échéances.

Il convient de préciser qu’il n’y a pratiquement aucune chance que les États-Unis connaissent un jour une adjudication de dette “ratée”. Les primary dealers – les 26 banques et institutions de Wall Street actuellement agréées par la Fed de New York en tant que teneurs de marché du Trésor – y participent systématiquement. Ils garantissent de fait les ventes, assurant ainsi le bon fonctionnement du marché de la dette américaine, qui représente 30.000 milliards de dollars – le marché le plus liquide au monde.

Cela permet, à son tour, de maintenir l’ensemble du système financier mondial en marche. Des milliers de milliards de dollars de dette mondiale, d’actifs et de produits dérivés de marché utilisent les bons du Trésor comme référence. Les obligations d’État américaines constituent également les garanties utilisées pour lubrifier les rouages du système financier américain et mondial: accords de pension, prêts interbancaires et financements.

En bref, tant que la dette américaine restera le pivot du système financier mondial, il y aura toujours des acheteurs lors des adjudications de bons du Trésor. La question, comme toujours, porte sur le prix auquel ces ventes se concluront. À l’heure actuelle, les coûts d’emprunt sur le marché secondaire sont les plus élevés depuis le milieu ou le début des années 2000; il est donc raisonnable de supposer que le Trésor devra payer des taux comparativement élevés sur le marché primaire.

Mais comme l’ont montré les dernières adjudications, il reste encore place à des surprises négatives.

TROP GRAND POUR ÊTRE IGNORÉ?

La vente de 70 milliards de dollars de bons à cinq ans, le 23 septembre, a été l’une des plus alarmantes de ces dernières années. La demande, mesurée par le ratio “bid-to-cover”, a atteint son plus bas niveau en neuf ans. Le Trésor a finalement vendu ces bons à 5,033%, soit plus de trois points de base au-dessus du rendement du marché à la clôture des enchères.

Trois points de base peuvent sembler insignifiants, mais pour une adjudication à cinq ans, c’est extraordinaire. Il s’agissait de la plus forte “queue” observée depuis juin 2022. Pour retrouver la dernière fois où une adjudication d’obligations à cinq ans a affiché une “queue” de 3 points de base, notent les analystes de JP Morgan, il faut remonter jusqu’en 2011, alors qu’une crise du plafond de la dette se profilait et allait entraîner une dégradation de la note de crédit en août de cette même année.

Pour en revenir au présent, les inquiétudes concernant les perspectives budgétaires désastreuses des États-Unis ont fait grimper les coûts d’emprunt à long terme. En conséquence, l’administration Trump devrait, selon les prévisions générales, réorienter progressivement le poids des énormes besoins d’emprunt du Trésor vers la partie la plus courte – et la moins chère – de la courbe.

C’est pourquoi l’adjudication des obligations à cinq ans, il y a deux semaines, a suscité une telle inquiétude. Des “queues” de 3 points de base sont courantes lors des adjudications d’obligations à plus longue échéance, mais pas lors des ventes de titres situés en plein cœur de la courbe des taux. Si le Trésor est contraint de payer des primes plus élevées pour écouler ces titres, alors Houston, nous avons un problème.

Des “queues” importantes lors des adjudications peuvent résulter de multiples facteurs, notamment la volatilité du marché le jour même ou des problèmes fondamentaux plus inquiétants susceptibles d’éroder la demande à terme. Il est souvent difficile de distinguer ces deux dynamiques, car elles ne s’excluent pas mutuellement.

Sur une note plus optimiste, ces tensions ne se sont pas propagées à la partie initiale de la courbe. Pas encore.

Les taux à trois ans et à dix ans ont progressé d’environ 50 points de base par rapport à leurs dernières adjudications il y a un mois, oscillant respectivement autour de 4,96% et 5,32%. Le taux à 30 ans a augmenté d’environ 35 points de base pour s’établir à 5,65%. Cela devrait être suffisamment élevé pour attirer une demande solide et garantir des ventes sans heurts, n’est-ce pas?

Probablement. Mais s’il y a un revers à la médaille, la volatilité et l’incertitude pourraient se répercuter sur l’ensemble du marché. Les investisseurs resteront sur le qui-vive.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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