ROI-"Ne mettez pas l'indigestion du marché obligataire américain sur le compte de la frénésie d'endettement liée à l'IA" : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduction de la chronique de mercredi à l'intention d'autres abonnés, sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Alors que les hyperscalers américains intensifient leurs emprunts pour financer leur déploiement d’IA d’un trillion de dollars, les émissions de dette d’entreprise battent tous les records. Cette augmentation massive de l’offre d’obligations du secteur privé pourrait-elle "évincer" la demande de bons du Trésor, exerçant ainsi une pression supplémentaire sur l’Oncle Sam?

Le moment est assurément mal choisi pour Washington. Ce déluge de dette du secteur privé survient alors même que les doutes du marché s’intensifient quant aux capacités du nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, à lutter contre l’inflation, ainsi qu’aux perspectives budgétaires fédérales.

Compte tenu des signaux inquiétants en provenance de Washington, les investisseurs en titres à revenu fixe qui ne sont pas tenus de détenir de la dette souveraine, en particulier ceux qui ont besoin d’actifs à long terme pour faire correspondre leurs passifs, pourraient se montrer de plus en plus ouverts à des alternatives d’entreprises de haute qualité – dont l’offre est désormais abondante. L’ampleur de la flambée de la dette d’entreprise cette année est stupéfiante. De janvier à mi-août, les émissions des entreprises américaines ont totalisé 1.680 milliards de dollars, selon la Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA). Cela représente une hausse de près de 27% par rapport à la même période l’année dernière. Les émissions enregistrées jusqu’à présent en août ont déjà atteint 153.2 milliards de dollars, soit plus que les 147.7 milliards de dollars de juillet.

Parallèlement, les coûts d’emprunt souverains ont fortement grimpé ces derniers mois, les taux de rendement aux États-Unis, au Japon et en Europe ayant tous atteint cette semaine leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies.

Ces deux tendances concomitantes signifient-elles que nous assistons à un phénomène d’éviction? Pas nécessairement.

LA DURÉE, C'EST LA DURÉE

Le développement de l’IA est clairement en train de remodeler le marché de la dette d’entreprise. Certes, selon la SIFMA, le secteur des « hautes technologies » ne représente pour l’instant que 12.8% des émissions prévues pour 2026, loin derrière le secteur financier, premier emprunteur avec une part de 45.2%. Mais les emprunts des entreprises spécialisées dans l’IA et des géants de la technologie progressent plus rapidement que ceux de tout autre secteur.

Les émissions en 2026 ont déjà dépassé les 220 milliards de dollars, selon LSEG, soit le double du total de l’année dernière. Les prévisions consensuelles tablent sur une nouvelle hausse l’année prochaine. Une grande partie de ces emprunts est à long terme, c'est-à-dire des obligations dont l'échéance peut aller jusqu'à 20 ou 30 ans. Dans le jargon du marché, on parle alors d'un apport de "durée".

Une durée plus longue s’accompagne d’un risque de taux d’intérêt accru, ce qui pourrait expliquer pourquoi la "prime de terme" des bons du Trésor — la rémunération supplémentaire exigée par les investisseurs pour détenir des titres à long terme plutôt que de renouveler des titres à court terme — est en hausse. En effet, un document de travail de la Fed de Dallas publié plus tôt cette année a révélé que les emprunts destinés à financer les centres de données d’IA entraîneront probablement "un risque de duration supplémentaire significatif pour le marché des taux".

Ben Chabot, professeur associé à l’université Northwestern et ancien conseiller en politique monétaire de la Fed, affirme que si le flux d’émissions d’entreprises est suffisamment important, le prix d’équilibre du marché obligataire ne manquera pas d’augmenter.

"La duration, c’est la duration. Si davantage de titres d’entreprises à duration élevée sont émis, cela va augmenter la prime de terme des bons du Trésor américain", explique-t-il.

COÏNCIDENCE OU CAUSALITÉ

Mais les secousses sur le marché des bons du Trésor et le déluge d’émissions d’obligations d’entreprises à longue durée ne seraient-ils pas davantage une coïncidence qu’une corrélation, sans parler d’un lien de causalité?

Les stratèges de Goldman Sachs soutiennent que les répercussions de l’afflux d’émissions liées à l’IA sur l’ensemble des marchés obligataires ont été limitées, même si les financements liés à l’IA représentent désormais près d’un quart des émissions brutes notées "investment grade". Ils soulignent que les spreads de crédit moyens des entreprises non liées à l’IA n’ont guère évolué ces derniers mois et restent historiquement serrés. Il est également important de rappeler que les récentes turbulences sur les marchés de la dette souveraine ont été mondiales. Si les mesures de la Fed ont certes des répercussions à l’échelle mondiale, d’autres facteurs propres à chaque pays entrent également en jeu. La chute au Japon a été particulièrement violente et s’est concentrée sur des questions de crédibilité et de politique monétaire de la banque centrale nationale. À l’avenir, Goldman s’attend à ce que les émissions liées à l'IA de l’année dernière – aussi massives aient-elles été – n’aient qu’un impact marginal sur les taux américains. Sa règle empirique, fondée sur l’impact de la duration du resserrement quantitatif, implique que les coûts d’emprunt des entreprises dans leur ensemble augmenteraient d’environ 5 points de base.

"La contribution de l’IA à la croissance du PIB américain et ses effets d’éviction sont moins importants qu’on ne le pense souvent", ont-ils écrit la semaine dernière. Au contraire, la vérité dérangeante pourrait être que le principal facteur à l’origine de la hausse des coûts d’emprunt aux États-Unis ces derniers mois est Warsh, ou plus précisément les commentaires qu’il a formulés et qui semblent minimiser les risques d’inflation. Sa réticence apparente à se rallier aux hausses de taux d’intérêt, alors que l’inflation dépasse l’objectif de 2% de la Fed depuis cinq ans et continue de le faire, n’a pas été bien accueillie. La première occurrence remonte au forum de la Banque centrale européenne à Sintra , au Portugal, le 1er juillet, et la seconde – plus importante – a eu lieu quatre semaines plus tard, après la réunion de politique monétaire de la Fed lorsque Warsh a laissé les investisseurs dans l’incertitude quant à d’éventuelles modifications de l’objectif de la Fed lui-même.

La réaction des marchés, en particulier sur les "obligations à long terme", suggère que les investisseurs ne partagent tout simplement pas la confiance – ou la complaisance – de Warsh quant à la possibilité que l'inflation recule sans que la Fed ne resserre sa politique monétaire.

Une fois de plus, cela semble concerner principalement la Fed. Les géants de la tech empruntent peut-être massivement, mais l’impact sur l’ensemble des marchés obligataires souverains a été – du moins jusqu’à présent – relativement faible.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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