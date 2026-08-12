ROI-Les torsions de la courbe des taux américains mettent en lumière le dilemme de Trump et de Bessent en matière de taux : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduction de la chronique de mardi à l'intention d'autres abonnés, sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

La récente flambée des rendements des obligations américaines à long terme , qui ont atteint des sommets historiques, a mis en évidence un dilemme au cœur de la vision de l’administration Trump sur les taux d’intérêt américains , dilemme qui ne sera ni facile ni indolore à résoudre. Pour simplifier , le président Donald Trump est obsédé par l’idée que la Réserve fédérale abaisse son taux directeur , tandis que le secrétaire au Trésor Scott Bessent se concentre depuis longtemps sur le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR . Bien sûr, tous deux souhaitent une baisse des coûts d’emprunt à court et à long terme, et Trump a élargi cette année son champ d’action pour inclure les taux à plus long terme. Dansun monde idéal caractérisé par une inflation faible ou en ralentissement, ces objectifs ne sont pas nécessairement incompatibles.

Mais le contexte économique, politique et géopolitique est loin d’être idéal. Une Fed plus accommodante que ne le prévoient les marchés pourrait satisfaire Trump, mais risquerait également de faire grimper le rendement à 10 ans en ravivant les craintes inflationnistes — ce qui est précisément le scénario que Bessent souhaite éviter. Pourtant, afin que le rendement à 10 ans ne progresse pas davantage — ou, mieux encore pour Bessent, qu’il inverse la tendance —, la Fed pourrait devoir montrer les griffes de sa lutte contre l’inflation et relever ses taux. On ne peut qu’imaginer la réaction de Trump, surtout à l’approche des élections de mi-mandat de novembre , lors desquelles son parti devrait déjà rencontrer des difficultés. Les marchés n’anticipent aucune baisse des taux, et même Trump admet que la flambée des prix du pétrole résultant de la guerre avec l’Iran oblige la Fed à rester particulièrement vigilante en matière de stabilité des prix. L’inflation dépasse l’objectif de 2 % de la Fed depuis plus de cinq ans. Les chocs énergétiques survenus depuis le début de la guerreentre les États-Unis et l’Iran fin février et les sérieuses interrogations quant à la crédibilité de la Fed dans la lutte contre l’inflation ont ébranlé le marché obligataire. Ces interrogations se sont intensifiées depuis que Kevin Warsh a remplacé Jerome Powell à la présidence de la Fed fin mai.

Le Wall Street Journal a rapporté la semaine dernière que Donald Trump avait appelé Kevin Warsh à plusieurs reprises depuis qu’il était devenu président de la Fed. Lundi, Donald Trump a minimisé ces informations, déclarant aux journalistes: "Je ne lui ai parlé qu’une seule fois brièvement, il y a quelques jours. Juste une conversation."

Cela ne devrait guère apaiser les inquiétudes des investisseurs quant à la position de M. Warsh sur l’inflation ou à l’indépendance de la Fed. Les doutes quant à la volonté de M. Warsh de relever les taux pour freiner l’inflation — et même quant à son attachement à l’objectif de 2 % lui-même — ont poussé le rendement des bons du Trésor à 30 ans US30YT=RR au-delà de 5,20 %, son plus haut niveau depuis 2007. Lundi, le rendement réel des titres du Trésor à 30 ans indexés sur l’inflation (TIPS) US30YTIP=RR a encore progressé au-delà de 3 %, atteignant son plus haut niveau depuis 2008.

Les taux hypothécaires, qui sont indexés sur le rendement des obligations à 30 ans, ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d’un an.

LE RENDEMENT À 10 ANS ATTEINDRA-T-IL BIENTÔT 5 %?

Ces inquiétudes sont particulièrement visibles sur la partie longue de la courbe. Pour M. Bessent, cependant, la référence la plus significative sur le plan politique est le rendement à 10 ans. Le rendement à 10 ans a atteint 4,75 %, son plus haut niveau depuis 18 mois. M. Bessent avait précédemment déclaré qu’il souhaitait que ce rendement se situe "autour de 3", c’est-à-dire en dessous de 4 %. La guerre, les chocs énergétiques, un déficit budgétaire fédéral abyssal et l’incertitude des marchés quant à la refonte de la Fed menée par Warsh laissent penser que cela ne se produira pas de sitôt. En effet, un passage à 5 % semble désormais constituer le risque le plus immédiat. Cela a peut-être pesé dans la décision de Bessent d’intervenir sur le marché des changes pour soutenir le yen japonais JPY= .

Les craintes de Washington concernant une nouvelle pression à la hausse sur les rendements des bons du Trésor aident à expliquer cette action coordonnée, rare, avec le Japon, ainsi que le recours inhabituel à un instrument de la Fed rarement utilisé. Si Tokyo doit soutenir le yen, Washington préférerait qu’elle le fasse sans vendre aucun des 1 140 milliards de dollars de bons du Trésor américain qu’elle détient. Sur le plan intérieur, une baisse inattendue des emplois non agricoles en juillet , des révisions à la baisse des chiffres des mois précédents et des données d’inflation inférieures aux prévisions ont tempéré les anticipations de hausse des taux de la Fed . Seules deux hausses d’un quart de point de pourcentage au cours de l’année à venir sont pleinement anticipées par les marchés à terme sur taux d’intérêt, contre trois il y a quelques semaines. Le rapport sur l’IPC de juillet, attendu mercredi, constitue le prochain obstacle majeur pour les marchés des taux. Un chiffre solide pourrait mettre clairement en perspective une hausse des taux en septembre, atténuant ainsi la pression à la hausse sur les échéances longues du marché obligataire. Une surprise à la baisse pourrait écarter complètement toute intervention de la Fed le mois prochain, mais attiserait les craintes que la Fed ne soit en retard sur la courbe, poussant le rendement à 10 ans plus près de 5 %. Aucun de ces deux scénarios n’est très rassurant pour Trump ou Bessent. Mais l’un pourrait s’avérer moins douloureux que l’autre.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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