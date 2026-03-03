ROI-Les risques pour l'approvisionnement en aluminium occidental augmentent avec l'escalade de la guerre en Iran : Andy Home

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters) par Andy Home

Il n'y a pas que le pétrole et le gaz qui circulent dans le détroit d'Ormuz, le principal point d'étranglement maritime du Golfe , aujourd'hui menacé par la guerre avec l'Iran .

La région est également un important producteur d'aluminium, représentant plus de 8 % de la production mondiale l'année dernière, selon l'Institut international de l'aluminium (IAI).

Plus de 5 millions de tonnes de métal sont expédiées par le détroit d'Ormuz chaque année par les fonderies de Bahreïn, du Qatar, d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. D'énormes quantités de bauxite et d'alumine font le chemin inverse pour alimenter les fonderies.

Aucune de ces usines n'a encore été directement visée par l'escalade des hostilités. Mais Qatar Aluminium, détenue conjointement par la société norvégienne Norsk Hydro NHY.OL et QatarEnergy, est déjà menacée de fermeture en raison de l' arrêt de la production de gaz naturel liquéfié du pays, qui a affecté l'approvisionnement en électricité .

Plus le détroit d'Ormuz sera bloqué longtemps, plus la menace sera grande pour les fabricants occidentaux.

UN FOURNISSEUR OCCIDENTAL CLÉ

Au cours des deux dernières décennies, le Moyen-Orient s'est imposé comme une plaque tournante de la production d'aluminium, tirant parti des énormes réserves de gaz de la région pour alimenter le processus de fusion à forte intensité énergétique.

La production du Conseil de coopération du Golfe (CCG) est passée de 2,7 millions de tonnes en 2010 à 6,2 millions l'année dernière, ce qui en fait le deuxième fournisseur régional en dehors de la Chine.

En fait, il s'agit plutôt du premier.

Les chiffres de production de l'IAI pour l'Europe, le plus grand centre de production régional non chinois sur le papier, incluent quelque 4 millions de tonnes de métal russe par an.

L'aluminium russe ne peut pas être importé aux États-Unis en raison des sanctions contre l'Ukraine et l'Union européenne supprime progressivement les importations cette année pour la même raison.

Dans l'ensemble, cela fait des producteurs du CCG une composante essentielle de l'approvisionnement occidental d'un métal utilisé dans un large éventail d'industries, de l'automobile à la construction en passant par l'emballage.

DE MULTIPLES CANAUX

L'impact potentiel sur les acheteurs occidentaux est multiple.

Les fonderies du Golfe ne se contentent pas d'exporter de l'aluminium primaire. Elles sont également d'importants producteurs d'alliages sur mesure et alimentent des groupes locaux d'usines de produits semi-finis.

Bahreïn, qui abrite une fonderie d'une capacité de 1,5 million de tonnes, a exporté plus d'un million de tonnes d'alliages, 500 000 tonnes de produits et 160 000 tonnes de métal vierge l'année dernière, selon le Bureau mondial des statistiques sur les métaux, qui utilise les données officielles des douanes.

Les exportations ont été acheminées vers 70 pays différents, dont des quantités importantes vers l'Europe et les États-Unis.

La diversité des produits et des destinations signifie que tout arrêt prolongé de la production régionale ou des flux d'exportation toucherait plusieurs pays et plusieurs maillons de la chaîne de transformation.

UN MARCHÉ VULNÉRABLE

Le marché de l'aluminium est aussi vulnérable qu'il l'a été pendant de nombreuses années à une telle perturbation de l'approvisionnement.

La Chine, premier producteur mondial, a vu la croissance de sa production et de ses exportations ralentir alors que son secteur des fonderies se heurte au plafond de capacité de 45 millions de tonnes fixé par Pékin.

Les acheteurs occidentaux, en particulier ceux d'Europe, ont été contraints par l'abandon progressif des importations russes, la fermeture de l'usine d'électrolyse Mozal au Mozambique et l'impact sur la production de l'usine d'électrolyse Grundartangi de Century Aluminum CENX.O en Islande.

Les stocks du London Metal Exchange (LME), y compris le métal stocké hors mandat, ont baissé de 331 000 tonnes l'année dernière et de 84 000 tonnes depuis le début du mois de janvier.

Les prix de l'aluminium au LME étaient déjà en hausse avant que la crise iranienne ne frappe de plein fouet.

La nouvelle de mardi selon laquelle Qatar Aluminium pourrait être confronté à une suspension de ses activités a porté le métal à trois mois CMAL3 à 3 315 dollars la tonne, à proximité du plus haut niveau de janvier sur quatre ans de 3 356 dollars la tonne.

MENACE DE L'ÉLECTRICITÉ

Si les acheteurs occidentaux d'aluminium sont confrontés à un choc immédiat de l'offre, il est probable qu'il y en aura un second sous la forme d'une hausse des prix de l'énergie.

L'une des raisons pour lesquelles la production du CCG est devenue si importante pour le marché occidental est la fermeture d'autres fonderies en raison des prix élevés de l'énergie. L'usine Mozal au Mozambique, l'un des principaux fournisseurs du marché européen, en est un exemple.

L'Europe elle-même a perdu plusieurs usines à la suite de la flambée des prix de l'électricité qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a quatre ans.

Un nouveau choc énergétique est la dernière chose dont les producteurs d'aluminium occidentaux ont besoin.

Et la dernière chose dont les acheteurs occidentaux ont besoin, c'est d'une perte d'approvisionnement de la part de producteurs situés du mauvais côté du détroit d'Ormuz.

(Andy Home est un chroniqueur de Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes)

Cette chronique vous a plu? Consultez Reuters Open Interest (ROI) pour des commentaires sur les marchés et la finance qui suscitent la réflexion et sont basés sur des données. Suivez ROI sur LinkedIn et X .

Et écoutez le podcast quotidien Morning Bid sur Apple , Spotify , ou l'application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des plus grandes nouvelles des marchés et de la finance sept jours sur sept.