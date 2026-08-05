ROI-Les performances de Wall Street ne sont pas si “exceptionnelles” à l'échelle mondiale : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Alors que le S&P 500 et le Dow Jones atteignent de nouveaux sommets, suivis de près par le Nasdaq, l’attention se concentre naturellement sur la résilience des entreprises américaines et leur extraordinaire capacité à générer des bénéfices. Mais d’un point de vue mondial, les performances de Wall Street – et des États-Unis – sont loin d’être exceptionnelles. Depuis le début de l'année, le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI ont progressé de 12 %, et le Nasdaq .IXIC a progressé de 14 %. Ce n’est pas si mal, surtout après les gains exceptionnels de l’année dernière. De plus, la croissance vertigineuse des bénéfices ne se limite plus au secteur technologique américain, les entreprises des secteurs de la consommation discrétionnaire et des matériaux affichant elles aussi des chiffres à couper le souffle.

Pourtant, les grands indices américains ne surperforment guère bon nombre de leurs homologues des marchés développés et, dans certains cas, ils sont même à la traîne. Les indices boursiers de référence au Royaume-Uni .FTSE , en Europe .STOXX et au Canada .GSPTSE ont tous récemment atteint de nouveaux sommets, affichant des hausses depuis le début de l’année de 10 %, 12 % et 12 %, respectivement. Les marchés asiatiques ont été très volatils, enregistrant de fortes baisses en juillet, mais les actions japonaises continuent de surperformer Wall Street, le Nikkei .N225 en hausse de 28 % depuis le 1er janvier. Et ce, malgré les récentes turbulences sur les marchés des devises et obligataires du pays. Peut-être que la mentalité de “l'exceptionnalisme américain” est tout simplement difficile à ébranler, mais lorsqu'on examine la croissance économique et les bénéfices – deux des fondements les plus importants d'un marché boursier solide –, les États-Unis ne surpassent tout simplement pas leurs rivaux autant que ce discours pourrait le laisser entendre.

ATTENTION À L'ÉCART

Les prévisions de croissance des bénéfices aux États-Unis pour le deuxième trimestre et l’année civile 2026 sont impressionnantes. Selon Tajinder Dhillon de LSEG, les prévisions de croissance globale des bénéfices du S&P 500 en glissement annuel pour l’année civile 2026 s’établissent à un niveau impressionnant de 30 %, avant de ralentir pour atteindre un taux toujours respectable de 15 % l’année prochaine.

Mais d’autres régions connaissent également un boom des bénéfices – et pas seulement les marchés émergents en pleine effervescence autour de l’IA, comme la Corée du Sud et Taïwan. En Europe, les stratèges actions d’UBS prévoient une croissance des bénéfices de 25 % cette année et l’année prochaine, portée par une reprise conjoncturelle et des investissements structurels à grande échelle dans des domaines tels que l’IA,

l’électrification et la défense. L’écart entre les économies américaine et européenne n’est pas non plus aussi important que beaucoup pourraient le penser. Si les États-Unis semblent en très bonne santé – peut-être même en trop bonne santé – en termes nominaux, des vents contraires gagnent en puissance, à savoir des rendements réels élevés, une inflation tenace et des problèmes de crédibilité des politiques menées. La croissance du PIB réel a suivi une nette tendance à la baisse ces dernières années, passant de près de 3 % en 2023 à un rythme annualisé de 1,5 % au deuxième trimestre de cette année.

Dans le même temps, la zone euro – souvent critiquée pour son manque de dynamisme par rapport à la toute-puissante machine américaine – a enregistré une croissance de 1,6 % au deuxième trimestre, devançant légèrement les États-Unis.

Les indices de surprise économique de Citi mesurent les chiffres réels par rapport aux prévisions consensuelles; celui de la zone euro est actuellement à son plus haut niveau depuis trois ans et demi, tandis que celui des États-Unis est à son plus bas niveau depuis trois mois. Dans les pays développés d’Asie, l’attrait relatif par rapport à Wall Street semble un peu moins évident. La solide performance boursière du Japon cette année s’accompagne toutefois de réserves, notamment le fait que le Nikkei ait chuté de 8 % le mois dernier. Le Japon doit également faire face à de nombreux vents contraires , notamment une monnaie faible et des problèmes de crédibilité politique tant sur le plan budgétaire que monétaire. Pourtant, l’indice de surprise économique de Citi pour le Japon a atteint cette semaine son plus haut niveau en cinq ans, même si un yen plus fort et des rendements obligataires élevés pourraient bientôt freiner cette tendance. Enfin, il y a la question des taux relatifs. Les investisseurs en actions apprécient les taux d’intérêt réels bas, et c’est ce qu’ils trouvent aux États-Unis, où le taux directeur de la Réserve fédérale, corrigé de l’inflation, est proche de zéro. Mais les taux réels dans la zone euro et au Japon sont encore plus bas, s’établissant tous deux autour de -0,7 %.

“PURGATOIRE DES MARCHÉS” Pour être honnête, les multinationales américaines ne bénéficient pas de l’effet favorable d’un dollar plus faible comme ce fut le cas l’année dernière. Mais elles ne souffrent pas non plus d’un dollar fort: le billet vert .DXY est resté stable face à un panier des principales devises du G10 depuis le début de l’année, malgré tout le bruit autour de son récent plus haut depuis 40 ans face au yen japonais JPY= . Les taux de change ne semblent pas constituer un problème pour les bénéfices des entreprises en 2026.

Cela ne signifie pas pour autant que Wall Street ne continuera pas à atteindre de nouveaux sommets d’ici la fin de l’année et au-delà. Personne ne suggère non plus que les investisseurs soient sur le point de se retirer des marchés américains, qui abritent les entreprises les plus productives et les plus rentables au monde. En effet, la demande étrangère pour les actions américaines n’a jamais été aussi forte, ce qui suggère que le “FOMO” — la peur de passer à côté d’une opportunité — est bien vivant.

Mais en matière d’investissement, tout est une question de valeur relative. Et d’autres marchés à travers le monde semblent tout aussi attractifs à l’heure actuelle, voire davantage.

C’est en partie une question de prix. Sur la base du ratio cours/bénéfice prévisionnel à 12 mois, les États-Unis restent nettement plus chers que l’Europe et le Royaume-Uni, bien qu’ils soient plus comparables au Japon. Jusqu’à présent, les multiples de Wall Street ont été justifiés par les bénéfices. Mais pour combien de temps encore?

Beaucoup dépendra de l’évolution de l’IA. La remontée de Wall Street au cours de l’année écoulée a été largement portée par les investissements dans l’IA, qui totaliseront près de 600 milliards de dollars rien qu’aux États-Unis cette année, selon les estimations de Goldman Sachs. Mais on peut raisonnablement supposer que ces attentes sont déjà “intégrées dans le cours” des actions américaines; la question est donc de savoir si ces dépenses colossales peuvent se poursuivre.

“Nous atteignons peut-être une sorte de sommet en termes de bénéfices et de dynamique économique, et les investisseurs ont du mal à anticiper la suite,” explique Callie Cox, stratège en chef des marchés chez Ritholtz Wealth. “Nous sommes dans un purgatoire boursier, et c’est peut-être encore le bon moment pour adopter une approche stratégique quant à l’identification des sources de valeur.”

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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