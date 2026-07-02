ROI-Les mineurs de charbon à coke, pris entre la demande en forte hausse de l'Inde et les taxes australiennes : Russell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Il s'agit d'une rediffusion d'un article publié jeudi. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Clyde Russell

Les exploitants de charbon à coke en Australie, premier exportateur mondial, sont confrontés à un dilemme: trouver un équilibre entre les prévisions d’une forte croissance de la demande de la part de leur principal client, l’Inde, et un système de redevances qu’ils jugent abusif et dissuasif pour l’investissement.

Ce combustible de haute qualité, également appelé charbon métallurgique, est utilisé pour la fabrication de l’acier. L’Australie approvisionne environ la moitié du marché mondial du charbon transporté par voie maritime, avec des exportations estimées à 148,4 millions de tonnes métriques en 2025.

La demande de charbon à coke devrait connaître une forte hausse au cours de la prochaine décennie, l’Inde, qui achète déjà environ un quart des volumes transportés par voie maritime, augmentant massivement sa production d’acier.

La production annuelle d’acier de l’Inde devrait plus que doubler pour atteindre environ 400 millions de tonnes d’ici 2035, contre 163 millions actuellement, à mesure que ce pays d’Asie du Sud s’urbanise et s’industrialise.

Le problème pour l’Inde est que, bien qu’elle dispose de vastes réserves de charbon, pratiquement aucune n’est d’une qualité suffisante pour être utilisée dans la fabrication de l’acier, moins de 5 % de la production actuelle étant adaptée.

L’Inde prévoit également d’utiliser des procédés de production d’acier à forte consommation de charbon, tels que le haut fourneau et le four à oxygène de base, plutôt que des alternatives plus propres mais plus coûteuses, comme le minerai de fer de haute qualité utilisé dans les fours à arc électrique.

Cela renforcera la dépendance de l’Inde vis-à-vis du charbon à coke dans les années à venir, et peu de pays sont mieux placés que l’Australie pour répondre à cette demande.

Les prix du charbon à coke australien ont connu une forte volatilité ces dernières années, atteignant un pic record de 635 dollars la tonne au lendemain de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, tandis que les perturbations de l’approvisionnement dues à des événements météorologiques en Australie ont entraîné des hausses au-delà de 350 dollars en 2023.

Toutefois, ils sont restés relativement stables depuis le milieu de l’année 2024 et connaissent une légère remontée depuis qu’ils ont atteint leur plus bas niveau en quatre ans en mars de l’année dernière, les contrats à terme de la Bourse de Singapour

SCAFc1 ayant clôturé mercredi à 242,00 dollars, contre 173,50 dollars la tonne le 24 mars de l’année dernière.

Les prix actuels rendent la production de charbon à coke en Australie très rentable.

Le groupe BHP BHP.AX , qui, avec son partenaire Mitsubishi

8058.T , est le plus grand exportateur mondial de charbon à coke, a déclaré s’attendre à ce que le coût unitaire par tonne dans ses mines de l’État du Queensland se situe entre 116 et 128 dollars pour l’exercice fiscal clos le 30 juin.

Dans son rapport d’activité portant sur les neuf mois clos le 31 mars, BHP a indiqué avoir obtenu un prix moyen de 200,12 dollars la tonne pour son charbon à coke.

Ce chiffre devrait augmenter sur l'ensemble de l'exercice, compte tenu de la récente hausse des prix, ce qui signifie que BHP réalise probablement un bénéfice supérieur à 100 dollars par tonne sur sa production actuelle.

HAUSSE DES REDEVANCES

Le problème pour la plus grande société minière au monde est que le gouvernement de l’État du Queensland a relevé les taux de redevances sur le charbon en juillet 2022, en adoptant un barème progressif allant de 7 % pour les prix inférieurs à 100 dollars la tonne, pour atteindre 40 % au-delà de 300 dollars.

Au prix actuel, la redevance s’élèverait à 30 % sur la valeur supérieure à 225 dollars la tonne et à 20 % sur les prix compris entre 175 et 225 dollars.

BHP et d’autres sociétés minières ont déclaré que ces taux de redevances élevés rendaient difficile la justification de nouveaux investissements dans les mines de charbon à coke, et l’entreprise a indiqué qu’elle n’investirait plus de capitaux de croissance dans ses mines du Queensland.

En effet, BHP laisse entendre que ses mines connaîtront ce que l’on pourrait qualifier de « déclin contrôlé », avec uniquement des investissements de maintien jusqu’à l’épuisement des ressources.

S’il est normal que les sociétés minières prennent des décisions d’investissement qu’elles jugent dans l’intérêt de leurs actionnaires, la question est de savoir ce qui sert réellement leurs intérêts en ce qui concerne le charbon à coke.

Si l’Inde augmente effectivement sa production d’acier de 20 millions de tonnes par an au cours des dix prochaines années, elle aura besoin d’environ 15 millions de tonnes supplémentaires de charbon à coke chaque année, dont la majeure partie devra provenir des importations.

L’Inde a importé 83,17 millions de tonnes de charbon à coke en 2025, contre 74,55 millions en 2024, selon les données du cabinet d’analyse des matières premières DBX Commodities.

L’ajout de 15 millions de tonnes par an à la demande transportée par voie maritime au cours de la prochaine décennie exercerait une pression considérable sur l’offre mondiale de charbon à coke, même si d’autres grands importateurs tels que la Chine et le Japon réduisaient leurs importations en adoptant des méthodes de production d’acier plus respectueuses de l’environnement.

Cela place les sociétés minières comme BHP devant un choix intéressant. Accepter des redevances plus élevées tout en conservant des marges importantes à mesure que les prix du charbon à coke augmentent. Ou céder des parts à d’autres entreprises qui perçoivent le potentiel de la demande indienne en acier.

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Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.