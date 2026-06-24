ROI-Les marchés entendent l'écho de Greenspan alors que la Fed de Warsh reste silencieuse : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduction de la chronique de mardi à l'intention d'autres abonnés, sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Alors que le monde rend hommage à l’ancien président de la Réserve fédérale américaine Alan Greenspan , décédé lundi à l’âge de 100 ans, il semble presque tout à fait approprié que la banque centrale américaine entre dans une période où « moins, c’est mieux » en matière de communication — une approche que le « maestro » lui-même aurait approuvée.

Greenspan a tenu de nombreux propos au cours de ses 19 années à la tête de la Fed, mais une remarque adressée aux législateurs en 1987 a marqué les esprits plus que les autres: « Si je vous semble trop clair, c’est que vous avez dû mal comprendre ce que j’ai dit. »

Le nouveau président, Kevin Warsh, a clairement indiqué qu’il souhaitait éloigner la Fed de la voie empruntée après la crise financière mondiale, caractérisée par des indications prospectives, des « graphiques en points » et des commentaires réguliers sur l’économie, pour revenir à la communication plus opaque de l’ère Greenspan.

Si le fait que 19 responsables de la Fed se présentent régulièrement en public a toujours été susceptible de générer trop de bruit et des signaux contradictoires, aller trop loin dans l’autre sens risque de créer un vide de communication. Et les vides ont tendance à être comblés par la spéculation, l’incertitude et, pour les marchés, la volatilité.

Il n’est donc peut-être pas surprenant que les investisseurs aient aujourd’hui aussi peu de visibilité sur la politique de la Fed pour les mois à venir qu’à n’importe quel moment au cours des deux décennies qui ont suivi Greenspan le départ de Greenspan.

CITI CONTRE BOFA

La Fed de Warsh sera très différente de celles présidées par Ben Bernanke, Janet Yellen et Jerome Powell, comme l’ont indiqué la déclaration de politique monétaire de la semaine dernière et la première conférence de presse de Warsh.

Jonathan Pingle, d’UBS, prévient que les acteurs du marché devraient se préparer à un « vide de communication » et déterminer par eux-mêmes quelles informations et quels signaux de la banque centrale ils doivent privilégier. « Avec moins d’informations fournies, il faudra peut-être redoubler de prudence », ont écrit lundi Jonathan Pingle et son équipe. « Cela pourrait donner lieu à des essais et des erreurs. »

C’est déjà le cas. Les analystes et les investisseurs peinent à cerner la ligne directrice de Warsh, une confusion qui se traduit par une divergence remarquable dans les prévisions de taux de la Fed entre deux des plus grandes banques de Wall Street.

Les économistes de Bank of America ont déclaré lundi qu’ils tablaient désormais sur trois hausses de taux de 25 points de base cette année. Auparavant, ils avaient estimé que la Fed maintiendrait ses taux inchangés cette année et procéderait à deux assouplissements au cours du second semestre de l’année prochaine.

De leur côté, les économistes de Citi, qui comptent parmi les plus « colombes » de Wall Street, maintiennent leur prévision de longue date selon laquelle la Fed devrait baisser ses taux à trois reprises, bien qu’ils aient repoussé leur calendrier d’un mois la semaine dernière. Ils prévoient désormais un assouplissement de 75 points de base d’ici janvier de l’année prochaine, au lieu de décembre de cette année.

Le contraste entre ces deux points de vue est frappant: leurs prévisions respectives concernant la politique de la Fed pour les six prochains mois environ divergent de pas moins de 150 points de base. Cela représenterait un écart considérable sur un horizon de 12 ou 18 mois, sans parler d’ un horizon de six mois.

LA TRANSPARENCE DE LA FED — UNE OBLIGATION?

Cette divergence est toutefois compréhensible, compte tenu des signaux contradictoires émanant des données économiques d’aujourd’hui et de la suppression des indications prospectives.

Ceux qui plaident en faveur d’un resserrement de la politique monétaire font valoir simplement que l’inflation est trop élevée. Elle se situe au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed depuis cinq ans et approche rapidement les 4 %. Le coût de l’argent doit augmenter pour ramener l’inflation à son objectif.

La déclaration de la Fed, les projections de ses experts et la conférence de presse de Warsh ont également fait pencher la balance en faveur de l’équipe de BofA, ces trois éléments indiquant que la fonction de réaction de la Fed sera probablement plus restrictive qu’elle ne l’était sous la direction de Powell.

De leur côté, les économistes de Citi insistent sur le fait que le marché du travail est plus important. Celui-ci devrait notamment s’affaiblir dans les mois à venir, alimenter la désinflation et ouvrir la voie à des baisses de taux. La seule raison pour laquelle ils ont repoussé le calendrier de ces baisses est qu’ils estiment désormais qu’il faudra plus de temps aux responsables de la Fed pour parvenir à ce consensus.

Ce sont ces divergences de vues quifont le marché, n’est-ce pas? Et obliger les investisseurs à se concentrer sur l’analyse des données économiques — et non sur le « langage de la Fed » — est peut-être exactement ce que souhaite Warsh.

Mais la transition sera semée d’embûches pour une génération d’investisseurs habitués à un déluge de communications de la Fed. L’évaluation des actifs, en particulier sur la partie courte du marché des bons du Trésor, pourrait devenir une entreprise particulièrement délicate.

Si la citation “mal comprise” de Greenspan datant de 1987 est l’une de ses plus mémorables, il convient de rappeler qu’elle a été prononcée sur le ton de la plaisanterie. Il a souvent salué la transparence de la Fed, affirmant qu’elle améliorait le fonctionnement des marchés et renforçait la crédibilité de la banque centrale.

“La transparence est une obligation pour une banque centrale dans une société libre et démocratique”, déclarait-il en 2001.

Selon Warsh, cette transparence est allée trop loin et nécessite une correction radicale. Nous saurons bientôt s’il a raison.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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