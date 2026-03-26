ROI-Les marchés de taux, effrayés par l'inflation, ont dépassé leur objectif : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition de la chronique de mercredi pour les abonnés supplémentaires sans aucun changement. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Les marchés s'emballent, et la montée en flèche des paris sur des taux d'intérêt plus élevés à la lumière du choc énergétique au Moyen-Orient en est le dernier exemple en date: le mouvement est peut-être logique, mais son ampleur est discutable.

Alors que la poussière retombe sur l'une des semaines les plus actives des banques centrales depuis des années, la guerre contre l'Iran ne montre aucun signe de fin et les marchés restent en mouvement. Il est peut-être temps pour les négociants en taux de reprendre leur souffle et de réévaluer la situation.

Le changement soudain dans les perspectives des taux mondiaux reflète clairement les craintes concernant l'impact à court terme de la flambée des prix du pétrole et du gaz sur l'inflation. La Réserve fédérale américaine est désormais plus encline à relever les taux américains cette année qu'à les réduire, tandis que la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre devraient procéder à de multiples hausses, peut-être dès le mois prochain.

L'évolution de la situation en Europe mérite qu'on s'y attarde.

Le 27 février, la veille des frappes conjointes des États-Unis et d'Israël sur l'Iran, les contrats à terme sur les taux britanniques indiquaient un assouplissement de 50 points de base d'ici la fin de l'année, soit deux baisses de taux d'un quart de point. Ce chiffre est maintenant passé à près de 75 points de base de resserrement, soit trois hausses.

Une variation de 125 points de base en l'espace de quelques semaines est extraordinaire.

Parallèlement, les contrats à terme sur les taux de la zone euro sont passés de l'hypothèse selon laquelle la BCE maintiendrait son taux directeur à 2 % pour le reste de l'année à l'hypothèse de deux hausses de taux.

Cette trajectoire hawkish pourrait se concrétiser. Les décideurs politiques sont encore marqués par une mauvaise interprétation de l'inflation "transitoire" de 2021-22. Mais les deux dernières fois qu'ils ont relevé les taux alors que le baril de pétrole dépassait largement les 100 dollars - en 2008 et 2011 - ils ont été largement accusés d'avoir commis des erreurs de politique.

LES LIMITES DES COMPARAISONS AVEC 2022

De nombreux analystes établissent des parallèles entre la situation actuelle et le choc énergétique provoqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, qui a contribué à alimenter le pire épisode d'inflation sur les marchés développés depuis des décennies.

Mais il y a des différences essentielles.

Les taux d'intérêt sont nettement plus élevés à l'aube de cette crise qu'ils ne l'étaient en février 2022. À l'époque, les taux directeurs des banques centrales du G4 étaient proches de la limite inférieure du zéro, la BCE et la Banque du Japon étant en territoire négatif.

De plus, l'inflation en 2022 était également alimentée par des milliers de milliards de dollars de mesures de relance pour lutter contre la pandémie et par l'explosion de l'activité économique après la levée des blocages. Début 2022, les taux d'intérêt réels étaient profondément négatifs.

Cette combinaison de politiques budgétaires et monétaires extrêmement souples a fait que l'inflation était loin d'être transitoire. Aux États-Unis, elle n'est toujours pas revenue à son niveau cible malgré le cycle de hausses de taux le plus agressif depuis 40 ans.

Les gouvernements de Washington, Tokyo et Berlin s'apprêtent à dépenser massivement pour la défense et l'énergie, tout en réduisant les impôts. Mais ces volumes seront loin d'être aussi importants que les mesures de lutte contre la pandémie, qui représentaient au moins 10 % du PIB.

GOLDMAN, CITI MAINTIENNENT LEUR OPINION SUR LA BAISSE DES TAUX AUX ÉTATS-UNIS

Les économistes de Goldman Sachs et de Citi font partie du petit groupe qui s'oppose à la marée montante des révisions de prévisions et des appels à la Fed pour étouffer dans l'œuf les pressions sur les prix avec une ou deux hausses de taux.

Jan Hatzius et son équipe chez Goldman prévoient toujours deux baisses des taux de la Fed cette année, et Andrew Hollenhorst et son équipe chez Citi s'en tiennent à leur appel à trois baisses.

Ils affirment que toute poussée d'inflation sera de courte durée, peut-être quelques mois, tandis que les risques de dégradation de la croissance et de l'emploi seront plus profonds. En substance, ils anticipent un choc temporaire de l'offre qui fera augmenter les prix mais portera un coup plus durable à la demande.

Il y a déjà des raisons de penser que cela pourrait être le cas. Les données de l'indice des directeurs d'achat ont montré mardi que la production du secteur privé américain est tombée en mars à son plus bas niveau depuis 11 mois, que l'activité globale dans la zone euro est tombée à son plus bas niveau depuis 10 mois et que l'activité en Grande-Bretagne a progressé à son rythme le plus lent depuis six mois.

Les marchés de taux ont raison d'être nerveux, compte tenu de la rapidité et de l'ampleur du choc des prix de l'énergie. Néanmoins, il sera difficile de justifier une hausse des taux si la croissance ralentit et si le chômage augmente, même si l'inflation est supérieure à l'objectif fixé, comme c'est le cas aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters)

Cette chronique vous a plu? Consultez Reuters Open Interest (ROI), votre nouvelle source essentielle de commentaires financiers mondiaux. Suivez ROI sur LinkedIn, et X.

Et écoutez le podcast quotidien Morning Bid sur Apple , Spotify , ou l'application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des plus grandes nouvelles des marchés et de la finance sept jours sur sept.