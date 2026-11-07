ROI-Les marchés boursiers américains sont toujours en hausse après les élections de mi-mandat. La situation est-elle différente cette fois-ci ? : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Jamie McGeever

L'effondrement des marchés qui a suivi la défaite électorale cuisante des républicains mardi pourrait laisser présager une année difficile pour Wall Street. Pourtant, l'histoire montre que les actions américaines ont généralement tendance à progresser l'année suivant les élections de mi-mandat , et souvent de manière significative.

Mais si le deuxième mandat du président américain Donald Trump nous a appris quelque chose, c’est que bon nombre des hypothèses économiques et des schémas de marché qui ont guidé la réflexion des investisseurs pendant des décennies ne s’appliquent peut-être plus.

Alors que la poussière retombe sur ces élections de mi-mandat historiques, la question se pose: la situation est-elle différente cette fois-ci? La réaction immédiate des investisseurs face à la victoire écrasante des démocrates a certainement été révélatrice: Wall Street a perdu 3 200 milliards de dollars et les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs .SOX ont plongé de 12 % jeudi, enregistrant leur deuxième plus forte baisse jamais observée, sur fond de craintes que le Congrès contrôlé par les démocrates ne ralentisse le développement effréné des centres de données dédiés à l’IA.

Cette nervosité est-elle un signe de ce qui nous attend?

LE MANUEL HISTORIQUE

Si l’histoire se répète, les perspectives pour l’année suivant les élections de mi-mandat devraient être positives. Au cours des 12 mois qui ont suivi chaque élection de mi-mandat depuis 1950, l’indice S&P 500 .SPX a progressé, gagnant en moyenne environ 15 %.

Mais on pourrait objecter que le marché boursier progresse sur presque toutes les périodes de 12 mois. C’est vrai, ce qui rend indispensable une analyse plus approfondie des données.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, le S&P 500 a progressé au cours de l’année civile dans 71 % des cas, affichant un gain moyen d’un peu plus de 9 % et une hausse médiane de 11,6 %, selon les analystes de la Deutsche Bank.

Qu’en est-il des 12 mois suivant une élection de mi-mandat? Entre 1946 et 2022, le marché a progressé dans 100 % des cas après le scrutin, affichant un gain moyen de 14,4 % et un rendement médian de 13,7 %. Cela représente un avantage d’environ 4 à 5 points de pourcentage en moyenne et d’environ 2 points à la médiane.

Comment expliquer cela? Cela s’explique en partie par ce qui se passe généralement avant les élections de mi-mandat. Selon Keith Lerner, directeur des investissements chez Truist Wealth Advisory, la hausse moyenne du S&P 500 lors des années d’élections de mi-mandat depuis 1949 n’a été que de 8,4 %. L’incertitude liée au scrutin, aux changements dans l’équilibre des pouvoirs et aux implications politiques s’accumule à l’approche des élections et peut peser sur les rendements.

Après le scrutin, cette incertitude est, en théorie, levée, tandis qu’un gouvernement divisé et une impasse politique réduisent la probabilité de changements politiques majeurs et radicaux. Les investisseurs apprécient généralement cette situation.

M. Lerner souligne également une curiosité remarquable qui contribue à expliquer la surperformance observée après les élections de mi-mandat. Depuis 1950, l’économie américaine n’a jamais connu de récession au cours de la troisième année d’un mandat présidentiel, c’est-à-dire l’année civile suivant les élections de mi-mandat.

Lerner calcule que le rendement moyen du S&P 500 au cours de ces années s’élève à 20,9 %, un chiffre nettement supérieur à la moyenne des première, deuxième et quatrième années des cycles présidentiels. Bien qu’il n’y ait pas de catalyseur unique, les mesures de relance budgétaire adoptées au cours des deux premières années mettent souvent du temps à produire leurs effets, tandis que les hausses de taux de la Réserve fédérale ont historiquement tendance à ne pas se faire sentir pendant cette période.

DES FAILLES DANS LE SCÉNARIO

Pourtant, aucune période ne se ressemble, et il existe des différences assez frappantes entre le contexte économique et boursier actuel et celui des précédentes élections de mi-mandat. Quelques-unes ressortent particulièrement.

Tout d’abord, le marché boursier a affiché une solide performance en cette année d’élections de mi-mandat, l’indice S&P 500 ne se situant toujours qu’à 5 % de son plus haut historique, même après la chute de jeudi. Cela signifie que le potentiel de nouvelles hausses importantes pourrait être limité.

D’un autre côté, la marge de manœuvre pour de nouveaux revirements reste importante. Avant la chute du marché de jeudi, la baisse maximale enregistrée cette année par le S&P 500 n’était que de 9 %. Cela représente environ la moitié du recul maximal habituel, qui se situe entre 18 % et 19 % lors d’une année d’élections de mi-mandat, selon JPMorgan.

Ce constat est d’autant plus important que le marché boursier américain n’a jamais été aussi concentré. Qu’il s’agisse du groupe dit des « Magnificent Seven », ces géants de la Big Tech, des « hyperscalers » au cœur de la révolution de l’IA, ou des dizaines d’entreprises « liées à l’IA » impliquées dans ce développement plus large, il est indéniable que les bénéfices, les rendements, la capitalisation boursière et les investissements n’ont jamais été concentrés sur un si petit nombre d’entreprises.

Comme l’ont montré ces dernières semaines, même si une poignée seulement de géants de la technologie ne parvient pas à répondre aux attentes élevées intégrées dans les cours actuels, les indices de référence pourraient chuter brutalement.

À l’origine de cette concentration se trouve le plus grand boom d’investissement de l’histoire. Les sommes astronomiques injectées dans l’IA, qui devraient dépasser les 10 000 milliards de dollars entre 2025 et 2032 selon certaines estimations, ont propulsé les cours boursiers et le patrimoine des ménages à des niveaux records et, selon de nombreux observateurs, sont en train de gonfler une énorme bulle.

Il est difficile d’ignorer les parallèles avec l’essor et l’effondrement de la bulle Internet . Internet a transformé le monde et donné naissance à bon nombre des géants technologiques actuels, dont la valeur s’élève à des milliers de milliards de dollars, mais ce parcours s’est également accompagné de dépenses excessives, d’orgueil démesuré et d’une « exubérance irrationnelle » qui ont conduit au krach boursier spectaculaire survenu il y a un quart de siècle. La frénésie de dépenses dans l’IA, ainsi que la dette croissante contractée pour la financer, constituent-elles une mauvaise allocation des capitaux encore plus grave?

Enfin, il y a les perspectives en matière de taux d’intérêt. La Réserve fédérale a relevé ses taux d’un quart de point de pourcentage en septembre , et les marchés financiers parient qu’elle procédera à une nouvelle hausse d’un demi-point de pourcentage l’année prochaine, portant le resserrement cumulé à 75 points de base. Or, selon la Banque fédérale de réserve de Chicago, le cycle de resserrement moyen depuis 1954 s’est élevé à 400 points de base et a duré 23 mois.

En d’autres termes, les marchés se préparent actuellement au cycle de resserrement le plus modéré de l’histoire de la Fed. Il s’agit là d’une projection optimiste, d’autant plus que l’inflation se situe au-dessus de l’objectif depuis près de six ans. Si un ralentissement lié à l’IA pourrait peser sur la croissance, la Fed pourrait également se retrouver confrontée au spectre de la stagflation si les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine maintiennent les prix de l’énergie à un niveau élevé.

Quoi qu’il en soit, Wall Street ne semble pas préparée à une Fed plus offensive. L’histoire n’est guère rassurante à cet égard: la politique de la Fed après les élections de mi-mandat ne suit aucune ligne directrice cohérente, la banque centrale ayant tour à tour relevé, assoupli ou maintenu ses taux au cours des différents cycles.

LE RISQUE DE RETOUR EN ARRIÈRE

Si la tendance observée après les élections de mi-mandat se confirme et que les États-Unis évitent la récession en 2027, les investisseurs pourraient connaître une année exceptionnelle. Mais c’est loin d’être une certitude.

La récession ne fait pas partie du scénario de base de beaucoup de gens pour l’année à venir, mais les turbulences qui secouent actuellement les valeurs technologiques risquent de déclencher un séisme économique plus profond. Compte tenu de l’importance cruciale du boom des investissements dans l’IA pour Wall Street et la santé financière du pays, un ralentissement ou un revirement soudain pourrait mettre le « mot en R » au centre de l’attention.

En ce qui concerne les sombres notes de bas de page de l’histoire, les deux seules exceptions à la tendance de surperformance observée après les élections de mi-mandat depuis près d’un siècle sont les années 1930 et 1938. Les douze mois qui ont suivi ces années ont été marqués par la Grande Dépression et la période précédant la Seconde Guerre mondiale.

Cette fois-ci, c’est différent, n’est-ce pas?

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

Vous appréciez cette chronique? Découvrez Reuters Open Interest (, ROI) et , votre nouvelle source incontournable de commentaires financiers internationaux. Suivez ROI sur LinkedIn, et X.

Et écoutez le podcast quotidien « Morning Bid » sur Apple , Spotify ou l’application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance, sept jours sur sept.