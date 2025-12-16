ROI-Les graphiques de la dernière semaine complète de transactions boursières de 2025 : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La dernière semaine complète de 2025 est en cours, mais les investisseurs ne peuvent pas encore commencer à se préparer pour les fêtes de fin d'année, car l'intelligence artificielle et les difficultés budgétaires menacent de gâcher les réjouissances.

Wall Street, frappée la semaine dernière par les sombres avertissements des géants de la technologie Oracle

ORCL.N et Broadcom AVGO.O , reste sur ses gardes quant aux capacités de l'intelligence artificielle à générer des profits.

Et même si la Réserve fédérale a abaissé ses taux d'intérêt la semaine dernière et dévoilé un programme d'achat de bons du Trésor à grande échelle, les rendements obligataires à long terme augmentent et les courbes de rendement s'accentuent, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des États-Unis.

Cela signifie-t-il que les investisseurs doivent abandonner l'espoir d'un "rallye du Père Noël"?

Voici cinq graphiques qui devraient donner aux investisseurs un aperçu de ce que cette semaine pourrait leur réserver.

1. HAUSSE RAPIDE DES RENDEMENTS DES OBLIGATIONS À 30 ANS

Les rendements des obligations à long terme dans le monde entier sont à la hausse. La semaine dernière, le rendement des obligations américaines à 30 ans a atteint 4,8670 %, son plus haut niveau depuis début septembre, dépassant ainsi de manière convaincante la moyenne de 4,77 % pour 2025. Les obligations à long terme doivent maintenant faire face à la perspective d'une Maison Blanche qui cherche à faire tourner l'économie avec une politique fiscale laxiste et d'une Fed à tendance dovish.

La hausse des rendements à long terme n'est pas un phénomène propre aux États-Unis. Le Japon, la Grande-Bretagne et l'Australie ont également été sous les feux de la rampe récemment, le rendement allemand à 30 ans ayant atteint la semaine dernière son niveau le plus élevé depuis 2011.

2. L'ASCENSION VERTIGINEUSE DES COURBES DE RENDEMENT

Les inquiétudes budgétaires et les craintes d'inflation aux États-Unis - qui reflètent en partie la politique commerciale et fiscale du président Donald Trump , ainsi que la politisation de la Fed - se traduisent par des courbes de rendement plus raides dans l'ensemble. L'écart entre les taux à deux ans et à 30 ans est sur le point d'atteindre son niveau le plus élevé depuis quatre ans.

Les courbes plus raides sont généralement considérées comme le reflet de conditions économiques et financières "normales". Mais ce n'est pas le cas lorsque la partie arrière du marché obligataire est écrasée par les craintes que la banque centrale ait perdu de vue la question de l'inflation.

3. LA POUSSÉE SPÉCULATIVE DE L'ARGENT

Si vous voulez la preuve d'un boom spéculatif en fin d'année, ne cherchez pas plus loin que l'argent . Il a augmenté de 30 % au cours des trois dernières semaines. C'est déjà remarquable, mais ce que montre ce graphique de Brent Donnelly chez Spectra Markets est encore plus étonnant: une once d'argent XAG= vaut désormais plus qu'un baril de pétrole brut américain CLc1 pour la première fois de l'histoire, hormis lorsque le prix des contrats à terme sur le pétrole a brièvement chuté en dessous de zéro en avril 2020.

4. LA VISION FLOUE D'ORACLE

Ces derniers mois, Oracle s'est davantage négocié comme une action "mème" que comme l'une des plus grandes entreprises du monde. Les actions ont augmenté de 36 % en une seule journée en septembre et, la semaine dernière, a chuté de 15 % en deux jours, une baisse d'une ampleur inégalée depuis la pandémie, 2008 et la crise des dot-com. Oracle devient de plus en plus un indicateur du sentiment général des investisseurs à l'égard de l'IA - et les signaux actuels ne sont pas bons.

5. LA FORCE CROISSANTE DU YUAN

Le dollar américain a bien résisté au second semestre, l'indice du dollar ayant progressé de près de 2 % au cours de cette période. Mais il n'a cessé de baisser par rapport au yuan chinois CNY= . À l'aube de la dernière semaine complète de l'année, ce taux croisé est à son plus bas niveau depuis 14 mois , avec la barrière des 7,00 yuans en vue.

Étant donné que l'excédent commercial de la Chine vient de dépasser pour la première fois les 1 000 milliards de dollars, la pression monte sur Pékin pour qu'il permette au yuan d'augmenter encore, beaucoup plus.

