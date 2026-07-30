ROI-Les géants du minerai de fer BHP et Rio se reconvertissent dans le cuivre : Russell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Clyde Russell

À partir de quel moment les grands producteurs de minerai de fer, tels que BHP Group BHP.AX et Rio Tinto RIO.AX , devraient-ils être évalués en fonction de leur portefeuille de cuivre plutôt que de leur contribution à la sidérurgie?

Le moment est peut-être venu. Leurs derniers résultats montrent que le cuivre est de plus en plus le moteur de leurs bénéfices.

Mercredi, Rio a annoncé une hausse de 43 % de son résultat sous-jacent semestriel , sa plus forte progression en quatre ans, ses activités hors minerai de fer – dont le cuivre représente la part la plus importante – ayant pour la première fois surpassé celles liées au minerai de fer.

Il s’agit d’une étape importante, car Rio est le premier producteur mondial de minerai de fer, devant la société brésilienne Vale VALE3.SA et BHP.

Rio et BHP ont profité de l’essor industriel de la Chine au cours des deux dernières décennies, construisant d’immenses mines de minerai de fer dans l’État d’Australie-Occidentale alors que le secteur sidérurgique chinois atteignait des niveaux de production annuels d’environ 1 milliard de tonnes métriques, soit un peu plus de la moitié de la production mondiale.

Mais aujourd’hui, la production sidérurgique chinoise marque le pas, alors même que l’offre de minerai de fer augmente grâce à la mise en service de mines en Guinée, détenues en grande partie par des capitaux chinois, bien que Rio soit partenaire du projet Simandou, d’une capacité de 120 millions de tonnes par an.

Le cuivre et d’autres métaux essentiels à la transition énergétique devraient être les moteurs de la croissance des grandes sociétés minières au cours des prochaines décennies.

Les résultats semestriels de Rio Tinto ont montré que 56 % de ses 6,85 milliards de dollars de résultat sous-jacent provenaient du cuivre et de l’aluminium. Le cuivre représentait à lui seul 39 %. De plus, le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) pour le cuivre a bondi de 84 %, tandis que ce même indicateur pour le minerai de fer a enregistré une baisse de 1 %.

Il convient également de noter que, sur la base de la production prévue pour 2025, Rio n’est que le 10e plus grand producteur de cuivre au monde.

De même, les résultats semestriels publiés en février par BHP, le deuxième plus grand producteur de cuivre au monde, ont montré que, pour la première fois, le cuivre devançait le minerai de fer en tant que moteur des bénéfices.

Le cuivre, y compris les sous-produits tels que l’or, a contribué à hauteur de 7,95 milliards de dollars au résultat d’exploitation de BHP au cours du semestre clos le 31 décembre, dépassant les 7,50 milliards de dollars du minerai de fer et représentant 51 % du résultat d’exploitation sous-jacent total du groupe.

ÉVOLUTION DES PRIX

L’importance croissante du cuivre en tant que principal moteur de la croissance des bénéfices de BHP et de Rio reflète non seulement une production accrue, mais aussi des prix plus élevés.

Les contrats à terme de référence sur le cuivre à Londres

CMVCU3 ont atteint un niveau record de 14 527,50 dollars la tonne le 29 janvier. Ils ont clôturé mercredi à 13 581 dollars, soit une hausse de 68 % depuis leur plus bas niveau en 18 mois, à 8 105 dollars la tonne, atteint le 7 avril de l’année dernière.

En revanche, les contrats sur le minerai de fer de la Bourse de Singapour SZZFc1 ont évolué dans une fourchette assez étroite, comprise entre 90 et 120 dollars la tonne, au cours des deux dernières années, pour clôturer mercredi à 98,20 dollars la tonne, soit une baisse de 12,3 % par rapport à leur plus haut de l’année, atteint le 11 mai à 111,91 dollars.

Il est également plus facile d’étayer un scénario haussier à long terme pour le cuivre que pour le minerai de fer, ce métal industriel bénéficiant à la fois de la transition énergétique et de l’électrification nécessaire au fonctionnement de l’intelligence artificielle.

La production mondiale d’acier devrait également augmenter au cours des prochaines décennies, mais la croissance de l’offre de minerai de fer devrait être suffisante pour répondre à la demande; il existe par ailleurs un risque qu’une part croissante de la nouvelle production d’acier provienne de la ferraille.

Alors que le cuivre et d’autres métaux liés à la transition énergétique, tels que le lithium et l’aluminium, jouent un rôle croissant dans les résultats de Rio Tinto et de BHP, la question plus générale est de savoir si cela signifie que le cours de leurs actions sera revalorisé à la hausse, ces métaux devenant plus importants que le minerai de fer.

Dans une certaine mesure, cela semble déjà être le cas.

Les actions de Rio Tinto ont atteint un plus haut historique à 195,84 dollars australiens (136,30 dollars) le 3 juin, bien qu’elles aient légèrement reculé pour clôturer à 165,39 dollars australiens mercredi.

Les actions de Rio ont progressé de 51 % depuis le début de la reprise actuelle du cuivre en avril de l’année dernière, tandis que celles de BHP ont gagné 74,1 % pour clôturer à 60,18 dollars australiens mercredi.

Même si Rio a légèrement sous-performé le cuivre depuis avril de l’année dernière, alors que BHP a surperformé, les hausses boursières semblent refléter davantage la vigueur du cuivre que la relative stabilité des prix du minerai de fer.

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Mention légale: au moment de la publication, Clyde Russell détenait des actions de Rio Tinto et de BHP Group en tant qu’investisseur dans un fonds.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.