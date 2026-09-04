ROI-Les fonds spéculatifs représentent une menace plus grande pour les bons du Trésor américain que la Chine ne l'a jamais été : McGeever

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(Reproduction de la chronique de jeudi à l'intention d'autres abonnés, sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Jamie McGeever

Pendant des années, la plus grande menace pesant sur le marché des obligations d’État américaines était censée venir de la Chine . Beaucoup craignaient qu’une vente massive motivée par des considérations politiques de la part de l’adversaire des États-Unis ne déstabilise le système financier américain. Cela ne s’est jamais produit. Mais alors que Pékin a réduit son exposition aux bons du Trésor , un nouveau risque – sans doute plus important – est apparu sur le marché obligataire, bien plus près de chez nous: l’« argent spéculatif » national.

Au cours des dernières années, la Chine et d’autres banques centrales ont progressivement réduit leur présence sur le marché des bons du Trésor américain, qui pèse 29 000 milliards de dollars, tandis que les acheteurs du secteur privé, notamment les fonds spéculatifs et les spéculateurs, ont accru la leur. Cela a sans doute réduit la stabilité du marché financier le plus vaste et le plus liquide au monde.

En 2011, les avoirs officiels de la Chine en bons du Trésor s’élevaient à 1 300 milliards de dollars, soit 14 % de l’encours total des bons du Trésor. La grande crainte à l’époque était que ce rival économique et géopolitique grandissant de Washington puisse transformer son influence financière en arme en se débarrassant de ces obligations, ce qui aurait fait monter en flèche les coûts d’emprunt des États-Unis, fait s’effondrer le dollar et potentiellement plongé l’économie américaine dans la récession.

Les chances que ce scénario catastrophe se réalise ont toujours été minces. Pékin n’avait en effet aucun intérêt à saboter ses énormes réserves de change et son plus grand marché d’exportation. Ce scénario cauchemardesque pour les États-Unis aurait également constitué un désastre financier et économique pour la Chine. La probabilité d’une « destruction mutuelle assurée » a fait que le déclencheur n’a jamais été actionné.

Au contraire, l’énorme présence de la Chine, ainsi que celle d’autres banques centrales, a été une source de stabilité. Appelons cela la «sécurité mutuellement assurée».

Cette sécurité a désormais largement disparu.

L'EMPREINTE OFFICIELLE DE LA CHINE S'EFFROITE

Les grandes banques centrales réduisent depuis longtemps leur exposition aux bons du Trésor américain.

Les avoirs «officiels» de Pékin en bons du Trésor s’élèvent désormais à seulement 633 milliards de dollars, soit à peine 2 % de l’ensemble des bons du Trésor détenus par le public. On estime généralement que la Chine en détient davantage par l’intermédiaire de banques d’État et d’entités offshore. Les banques centrales étrangères, qui détenaient 40 % du marché des obligations d’État américaines en 2008, n’en détiennent plus aujourd’hui que 12 %.

À mesure que ces investisseurs prudents, axés sur le long terme et peu sensibles aux fluctuations de prix se sont retirés, les acheteurs marginaux de bons du Trésor américain sont devenus les hedge funds – des investisseurs du secteur privé agiles, sensibles aux rendements, ayant des horizons de placement plus courts et souvent recourant à un effet de levier important. Les hedge funds détiennent désormais quelque 2 600 milliards de dollars de l’encours total des bons du Trésor, soit plus de 8 % du marché.

Cela conduit à un « équilibre moins stable », selon UniCredit, rendant le marché financier le plus important au monde plus vulnérable aux épisodes de volatilité, car de légères variations des rendements obligataires pourraient déclencher des appels de marge et un désendettement forcé.

Mais si l’on tient compte du fait que ces fonds détiennent également une importante exposition « à la baisse », leur empreinte est encore plus grande. L’exposition brute des fonds spéculatifs aux bons du Trésor américain à la fin de l’année dernière a atteint 4 000 milliards de dollars, dont 1 600 milliards de dollars d’exposition à la baisse, selon un document de la Fed intitulé « » publié en juin. Pour financer ces positions et se procurer des garanties, les emprunts de trésorerie par voie de pension des fonds spéculatifs ont explosé pour atteindre 3 000 milliards de dollars.

Il est crucial de noter que l’exposition brute des hedge funds aux bons du Trésor, leurs emprunts par voie de pension et leur volume d’échanges mensuel sur les marchés des bons du Trésor ont tous plus que doublé depuis le début de l’année 2023. Cette activité est également extrêmement concentrée: les 50 plus grands fonds représentent environ 90 % du total.

« L’ampleur de cette expansion est frappante », a noté Philip J. Monin, économiste à la Réserve fédérale et auteur de l’étude, avant d’ajouter: « La combinaison d’une grande échelle, d’une forte concentration et d’un effet de levier élevé crée un risque de tension systémique si plusieurs stratégies sont soumises à des pressions simultanées ou si des chocs sévères affectent les plus grands acteurs. »

FRAPPANT OU ALARMANTE?

Il n’y a bien sûr pas eu d’effondrement – du moins, pas encore. Les craintes d’un effondrement du « basis trade » – cette stratégie des fonds spéculatifs consistant à utiliser un effet de levier important pour tirer parti des faibles écarts entre les contrats à terme sur les bons du Trésor et les cours des obligations au comptant – sont pour l’instant infondées. Les investisseurs, les régulateurs et les décideurs politiques sont également bien conscients de tous ces risques.

Les analystes de Capital Economics font partie de ceux qui estiment que les inquiétudes des régulateurs concernant la présence croissante des fonds spéculatifs sur le marché des bons du Trésor sont probablement exagérées. Les fonds ont considérablement réduit leurs positions courtes sur les contrats à terme cette année, et ce mouvement s’est déroulé de manière ordonnée jusqu’à présent.

Pourtant, quel que soit le point de vue adopté, les fonds spéculatifs sont plus volatils et beaucoup plus endettés que les gestionnaires de réserves.

Les banques centrales sont susceptibles d’acheter davantage de bons du Trésor et de dollars lorsque ceux-ci perdent de la valeur, afin de maintenir le niveau de leurs réserves de change. Les investisseurs privés, en revanche, sont plus enclins à limiter leurs pertes et à vendre, ce qui accentue la spirale négative.

À l’heure actuelle, alors que les bons du Trésor et les obligations souveraines mondiales subissent leur plus forte vague de ventes depuis des décennies, il convient de se demander si les changements dans la structure de l’actionnariat du marché obligataire américain augmentent le risque qu’un « accident » transforme une correction en crise. Où est la Banque populaire de Chine quand on a besoin d’elle?

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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