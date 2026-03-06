ROI-Les données sur l'emploi aux États-Unis détournent le regard de l'agitation au Moyen-Orient pour l'orienter vers la "fatalité" de l'IA : McGeever

par Jamie McGeever

Alors que la guerre fait toujours rage au Moyen-Orient , les investisseurs se tourneront vendredi, au moins temporairement, vers un terrain économique plus familier: Les données sur l'emploi aux États-Unis .

Depuis l'attaque conjointe des États-Unis et d'Israël contre l'Iran samedi dernier, les événements ont tellement dominé l'esprit des marchés que les craintes de voir l'intelligence artificielle jeter bientôt des millions de cols blancs à la casse ont été reléguées à l'arrière-plan.

Vendredi, les chiffres de l'emploi non agricole et du chômage aux États-Unis pour le mois de février remettront ces préoccupations au premier plan de l'esprit des investisseurs et, selon les détails, peut-être aussi au premier plan de l'ordre du jour des décideurs politiques.

Selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes, le consensus médian prévoit une augmentation nette de 59 000 emplois non agricoles le mois dernier, soit moins de la moitié de la hausse de janvier. Le taux de chômage devrait rester stable à 4,3 %.

S'il est peut-être trop tôt pour voir des preuves concrètes d'une perturbation du marché du travail liée à l'IA, le rapport sur l'emploi sera tout de même examiné de près pour détecter les signes avant-coureurs, notamment une faible croissance de l'emploi, voire des pertes nettes d'emplois, et une hausse inopportune du taux de chômage.

En effet, à partir de maintenant, les rapports mensuels sur la masse salariale et d'autres indicateurs du marché du travail tels que les offres d'emploi "JOLTS", les chiffres des licenciements et les demandes hebdomadaires d'allocations de chômage sont susceptibles d'être les paratonnerres du débat sur l'apocalypse de l'IA, qui consiste à savoir si la technologie finira par détruire les emplois, la demande et la croissance économique.

L'APOCALYPSE, COMMENT?

La semaine dernière, les marchés ont été inondés de propos sur l'"apocalypse" de l'IA. Les actions ont vacillé, les investisseurs cherchant à identifier les gagnants et les perdants de l'IA, et les paris sur de multiples baisses de taux de la Réserve fédérale cette année ont augmenté.

Jack Dorsey, directeur général de Block Inc XYZ.N , a contribué à alimenter la peur en citant ouvertement l'IA lorsqu'il a annoncé, le 26février, qu'il licenciait près de la moitié de ses effectifs, bien que l'entreprise de fintech soit "solide ... et que sa rentabilité s'améliore".

Il existe une école de pensée selon laquelle Dorsey et d'autres directeurs généraux et directeurs financiers pourraient blâmer le pouvoir perturbateur attendu de l'IA pour ce qui n'est en réalité que des efforts de réduction des coûts - en particulier compte tenu de la thésaurisation de la main-d'œuvre qui s'est produite après la pandémie.

Quoi qu'il en soit, la déclaration de M. Dorsey a effrayé les investisseurs parce qu'elle est intervenue après qu'une série de notes de recherche et de blogs décrivant le scénario apocalyptique de l'IA soit devenue virale.

Cependant, lorsqu'ils évaluent l'impact de l'IA sur le marché du travail, les investisseurs et les décideurs politiques doivent séparer les faits du bruit. Cela implique d'analyser des données concrètes, qui sont évidemment souvent rétrospectives. Le défi consiste à utiliser ces données pour prédire dans quelle direction souffle le vent.

Jusqu'à présent, le tableau semble plus équilibré que ne le laissent entendre les prophètes de malheur de l'IA.

Une étude récente codirigée par Suraj Srinivasan, professeur à la Harvard Business School, a analysé la quasi-totalité des offres d'emploi aux États-Unis entre 2019 et mars de l'année dernière. Elle a révélé qu'après le lancement de ChatGPT en novembre 2022, les ouvertures pour les emplois de routine les plus susceptibles d'être remplacés par l'IA ont chuté de 13 %, mais la demande pour des rôles plus analytiques, techniques et créatifs a augmenté de 20 %.

Les économistes de Goldman Sachs estiment que l'IA représente actuellement un frein à la croissance de l'emploi de 5 000 à 10 000 personnes par mois. Dans une économie qui crée plus de 30 millions de nouveaux emplois bruts par an, c'est négligeable.

Bien que seuls 2,5 % des travailleurs risquent d'être remplacés par les cas d'utilisation actuels de l'IA, les économistes de Goldman estiment que 11 millions d'emplois - 6 à 7 % de la main-d'œuvre - seront déplacés par l'IA à l'avenir. Mais la technologie créera de nouveaux emplois.

"Nous ne prévoyons donc pas d'apocalypse en matière d'emploi", ont-ils écrit la semaine dernière.

D'autres études vont dans le même sens. Une enquête menée par Morgan Stanley auprès d'entreprises américaines en janvier indique que les entreprises des secteurs les plus enclins à l'adoption de l'IA sont plus susceptibles d'embaucher ou de recycler des travailleurs que de supprimer ou de ne pas pourvoir des postes.

Par ailleurs, un document de la Fed de Dallas publié la semaine dernière indique que, jusqu'à présent du moins, l'IA aide les travailleurs tout en les remplaçant.

Les rapports mensuels sur l'emploi aux États-Unis sont généralement axés sur les chiffres clés. Mais avec les craintes apocalyptiques liées à l'IA, les détails qui se cachent sous les gros titres pourraient commencer à prendre beaucoup plus d'importance et à percer le brouillard de la guerre.

