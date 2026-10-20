ROI-Les cris des marchés sont une musique douce aux oreilles de la Fed — mais ils restent encore trop faibles : Mike Dolan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reproduit tel quel pour d'autres abonnés. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Mike Dolan

Si le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, se satisfait de laisser les marchés financiers assumer une partie du rôle de la banque centrale, il devrait se réjouir de la récente vague de ventes massives sur les marchés boursiers et obligataires . Mais le resserrement récent des conditions financières est loin d’être suffisant pour le disculper.

Le nouveau dirigeant de la Fed a clairement indiqué à plusieurs reprises que l’accès global au financement ne semblait guère restreint par la banque centrale, malgré une économie qui s’est révélée résiliente et qui continue d’engendrer une hausse des prix à un rythme inquiétant.

Dans son discours d’ouverture à la conférence de Jackson Hole en août — un discours qui annonçait clairement la première hausse des taux d’intérêt de la Fed en trois ans, intervenue le mois dernier —, M. Warsh a détaillé certains aspects des prêts, du crédit et du comportement des marchés qui suggéraient que la politique actuelle de la Fed n’était tout simplement pas assez restrictive.

"Tout bien considéré, j’aurais du mal à qualifier les conditions financières générales de restrictives", avait-il alors déclaré.

La question qui se pose aux investisseurs est de savoir si c’est toujours le cas, et si la hausse des rendements obligataires, l’élargissement des spreads de crédit et la volatilité des marchés boursiers observés depuis août ont suffisamment resserré les conditions financières pour tenir la Fed à distance.

La réponse semble être "pas encore".

Mais un jeu du chat et de la souris entre les marchés et les anticipations concernant la Fed pourrait désormais se jouer sur fond d’une fin d’année qui s’annonce mouvementée.

CONDITIONNEL

L’indice national des conditions financières (NFCI) de la Fed de Chicago permet notamment d’apprécier l’impact global des récentes turbulences sur les marchés. À la fin de la semaine dernière, il avait atteint son niveau le plus restrictif depuis avril, tandis que l’indice équivalent de Goldman Sachs avait atteint son niveau le plus restrictif depuis mars.

Cela témoigne de la difficulté accrue à lever des fonds, que ce soit sous forme de dette ou de capitaux propres, depuis que la Fed a relevé ses taux et fait grimper en flèche les anticipations de nouvelles hausses au cours de l’année à venir.

Les variations sous-jacentes des prix observées depuis l’intervention de Warsh à Jackson Hole montrent où cela s’est le plus fait sentir.

Même s’il est encore loin de son récent pic, atteint il y a 24 ans, le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR a tout de même progressé de près de 50 points de base au cours des deux derniers mois. Les taux hypothécaires fixes à 30 ans ont augmenté de 70 points de base et les écarts de risque des obligations spéculatives américaines .MERH0A0 se sont élargis de près de 100 points de base.

Reflétant le resserrement du crédit hypothécaire, le moral des constructeurs immobiliers, tel que mesuré par la National Association of Home Builders, a chuté ce mois-ci à son plus bas niveau depuis 14 ans et demi.

Les contrats à terme sur le pétrole brut LCOc1 ont progressé de plus de 20 % au cours des deux derniers mois et le dollar .DXY s’est apprécié de près de 3 %.

La bonne tenue des indices boursiers, portés par l’essor de l’IA, avait compensé la nervosité des marchés du crédit et de la dette depuis plus d’un an — jusqu’à la semaine dernière. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq

.IXIC , à forte composante technologique, étant pratiquement inchangés depuis Jackson Hole.

Tout aussi significatif pour les conditions financières, la volatilité des actions, incarnée par l’"indice de la peur" VIX

.VIX , a également commencé à s’agiter, signalant un danger à venir et un risque accru pour les introductions en bourse et les levées de fonds par émission d’actions. Elle a atteint vendredi son plus haut niveau en quatre mois.

L’équivalent sur le marché obligataire .MOVE , souvent déterminant pour le financement via les marchés de rachat de titres (ou "repo"), a lui aussi rebondi depuis août pour retrouver ses niveaux de mars.

La hausse des cours boursiers assouplit intuitivement les conditions financières par le biais des effets de richesse, et inversement, mais la manière dont l’indice NFCI de la Fed de Chicago est calculé met en évidence les véritables points de tension.

L’indice est divisé en trois catégories: le risque, le crédit et l’endettement. Le VIX fait partie de la sous-catégorie "risque"; le crédit à haut risque est souvent corrélé aux actions, et les indicateurs d’endettement dépendent des ratios dette/fonds propres, qui sont très sensibles aux cours des actions.

La menace d’un effondrement au cœur du développement de l’IA à fort effet de levier, comme on l’a vu avec CoreWeave

CRWV.O la semaine dernière, pourrait se répercuter assez rapidement sur les conditions de financement plus générales et les indices qui les reflètent.

Cela aide à expliquer pourquoi le marché obligataire, bien qu’il ait dû absorber deux rapports d’inflation inquiétants la semaine dernière, s’est fortement redressé face aux signes indiquant que la hausse liée à l’IA, qui sous-tend les indices boursiers de référence, pourrait être sur le point de s’inverser.

Cependant, le point de basculement semble encore lointain. Même si l’indice de la Fed de Chicago est à son niveau le plus serré depuis avril, il reste bien en deçà de sa moyenne sur 20 ans et est resté plutôt accommodant pendant la majeure partie des trois dernières années.

ENCORE PIRE?

Mais d’autres indicateurs des conditions financières suggèrent que le resserrement récent pourrait être plus marqué.

Mike Wilson, stratège actions chez Morgan Stanley, et son équipe ont déclaré lundi que leur indice des conditions financières (FCI), qui compile les taux d’intérêt, le cours du dollar et les prix de l’énergie, avait atteint son niveau le plus restrictif depuis 2022. Ils ont également noté que les valeurs sensibles à la conjoncture économique avaient perdu près de 10 % depuis août.

"Une certaine reconnaissance de ce resserrement de la part de Warsh serait bien accueillie par les secteurs sensibles aux taux d’intérêt, qui ont déjà subi une baisse notable de leur valorisation", ont-ils déclaré.

Quant à M. Warsh, il se trouve désormais, tout comme ses collègues de la Fed, en période de "black-out" jusqu’à la réunion de politique monétaire de la semaine prochaine, et un consensus semble se dégager sur le fait que la prochaine hausse des taux n’interviendra pas avant décembre .

Mais certains ont interprété ses commentaires lors de la réunion du Fonds monétaire international la semaine dernière à Bangkok comme indiquant qu’il estimait toujours que la Fed n’avait pas encore fait tout ce qu’il fallait pour maîtriser l’inflation.

En décrivant la hausse de septembre de la Fed, M. Warsh a déclaré: "Nous avons supprimé une partie de l’assouplissement" — clairement pas la totalité de cet assouplissement, ce qui suggère qu’il estime toujours que les conditions sont trop laxistes.

Si la Fed renonce à relever ses taux la semaine prochaine, à seulement six jours des élections de mi-mandat , il faudrait probablement un nouveau bouleversement significatif des conditions financières au cours des six semaines suivantes pour que les décideurs politiques s’abstiennent d’agir en fin d’année.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Mike Dolan , chroniqueur pour Reuters.)

Vous appréciez cette chronique? Découvrez Reuters Open Interest (ROI), votre nouvelle source incontournable d’analyses financières mondiales.

Suivez ROI sur LinkedIn, et X.

Et écoutez le podcast quotidien "Morning Bid" sur Apple , Spotify ou l’application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance, sept jours sur sept.