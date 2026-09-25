ROI-Lectures du week-end : l'heure de vérité pour l'IA, les manœuvres des puissances intermédiaires, la surprise chinoise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles des auteurs.)

par Anna Szymanski

En quête d'inspiration? Chaque vendredi, la rubrique “Weekend Reads” fait le point sur ce que l'équipe de Reuters Open Interest a lu, regardé et écouté.

Des signaux d’alerte concernant l’IA à la pénurie de nickel en Indonésie, en passant par l’approvisionnement énergétique de la Chine mis à l’épreuve par la guerre, les lectures de cette semaine couvrent un large éventail de sujets.

Ce week-end, nous lisons…

MIKE DOLAN, chroniqueur “Finance & Markets” chez ROI: Qui dirige désormais le monde libre? Dans un article publié sur Project Syndicate, Michael Ignatieff , de l’Université d’Europe centrale, affirme que le flambeau n’a pas été transmis à Washington, mais aux puissances intermédiaires. Alors que les États-Unis exercent des pressions sur leurs alliés traditionnels et remettent en cause des normes établies de longue date, le Canada, l’Europe et les démocraties d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine doivent désormais porter haut les idéaux de liberté et de démocratie, soutient M. Ignatieff.

GAVIN MAGUIRE, chroniqueur “Transition énergétique mondiale” chez ROI: Le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie sur l’électrification passe en revue les progrès réalisés à ce jour à travers le monde, tout en soulignant les lacunes qui subsistent et les défis spécifiques auxquels sont confrontés les services publics et les développeurs de réseaux dans toutes les grandes régions.

CLYDE RUSSELL, chroniqueur “Matières premières et énergie” pour ROI Asie: Cet article du cabinet de conseil Project Blue examine comment la pénurie d’eau menace la production de nickel en Indonésie et pourrait peser sur les investissements futurs.

ANNA SZYMANSKI, rédactrice en chef de ROI: Dans cet article de Reuters, les correspondants spécialisés dans les technologies Greg Bensinger et Deepa Seetharaman reviennent sur les 10 jours qui ont changé l’IA : comment le personnel de laboratoires de premier plan a tiré la sonnette d’alarme sur la sécurité de l’IA, parfois en termes apocalyptiques, et a suscité des appels à un ralentissement de la part des principaux leaders du secteur.

Nous écoutons…

RON BOUSSO, chroniqueur énergie chez ROI: Dans ce podcast du Center on Global Energy Policy de l’université de Columbia, Erica Downs et Michal Meidan discutent de la réponse de la Chine au choc énergétique provoqué par la guerre en Iran. L’un des développements les plus surprenants depuis que l’Iran a en grande partie fermé le détroit d’Ormuz est le peu de dommages que cela a causés à l’économie chinoise.

Et nous suivons…

JAMIE MCGEEVER, chroniqueur “Marchés” chez ROI: Les craintes d’un “catastrophisme” lié à l’IA ont explosé ces dernières semaines, attisées par des initiés et des personnalités de premier plan issues de laboratoires de pointe. Mais qu’en pense le directeur général du plus grand fabricant de puces au monde et de l’entreprise la plus valorisée? Dans une interview approfondie, le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang , explique à Ezra Klein que cet alarmisme est, disons, trop alarmiste.

Les opinions exprimées sont celles des auteurs. Elles ne reflètent pas le point de vue de Reuters News, qui, conformément à ses Principes de confiance , s'engage à faire preuve d'intégrité, d'indépendance et d'impartialité.