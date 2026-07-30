ROI-Le marché obligataire n'adhère pas aux arguments avancés par le président de la Fed, Kevin Warsh : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

La chute des cours des obligations américaines à long terme révèle deux choses sur la façon dont les investisseurs perçoivent le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh: sa période de « lune de miel » est terminée, et sa crédibilité en matière de lutte contre l’inflation est sérieusement remise en question.

Le rendement des bons du Trésor à 30 ans a bondi au-delà de 5,20 % mercredi, son plus haut niveau depuis deux décennies. Ce mouvement s’est amplifié à la suite de la conférence de presse de Warsh plutôt qu’immédiatement après la décision de la banque centrale de maintenir ses taux d’intérêt inchangés, signe que les investisseurs obligataires n’ont pas été convaincus par ses plans – ou plutôt par leur absence – visant à ramener l’inflation à l’objectif de 2 %, seuil qu’elle dépasse depuis cinq ans déjà.

Il s’agissait de la deuxième conférence de presse de Warsh après une réunion de politique monétaire, depuis qu’il a remplacé Jerome Powell il y a deux mois. On lui avait accordé le bénéfice du doute lors de sa première réunion de politique monétaire en juin, mais depuis lors, il a exprimé une volonté inébranlable de mettre fin à cette période d’inflation supérieure à l’objectif; la barre était donc placée bien plus haut cette fois-ci.

Le verdict du marché obligataire? Il n’a pas réussi à la franchir.

Alors que le rendement des obligations à 30 ans a bondi à son plus haut niveau depuis 2007, les rendements à court terme ont baissé, signe que les investisseurs sont moins convaincus que la Fed relèvera ses taux lors de sa prochaine réunion. En effet, les cours des contrats à terme sur taux suggèrent désormais que la probabilité d’une hausse en septembre est tombée à environ 55 %, alors qu’elle était quasi certaine plus tôt dans la journée de mercredi.

Lorsque la courbe des taux se pentifie principalement en raison d’une forte hausse des rendements à long terme, cela indique souvent que les investisseurs obligataires estiment que la Fed n’agira pas de manière suffisamment agressive pour faire baisser l’inflation et craignent donc que les anticipations inflationnistes ne se déstabilisent. Aucun président de la Fed ne peut se permettre de laisser cette perception s’ancrer chez les investisseurs, les consommateurs ou les entreprises – surtout pas celui qui a pris ses fonctions sous le poids de soupçons quant à son indépendance vis-à-vis d’une Maison Blanche qui a explicitement appelé à une politique plus accommodante.

Ce serait jouer avec le feu, mais Warsh a semblé attiser les flammes mercredi.

AUSSI CLAIR QUE DE LA BOUE

Warsh a déclaré qu’il pensait que la Fed devrait communiquer moins, et il ferait peut-être bien de suivre son propre conseil. Son message était si confus et alambiqué qu’il a laissé les investisseurs encore plus perplexes et inquiets.

L’objectif d’inflation de 2 % de la Fed repose sur l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE). C’est un fait, pas une opinion, et pourtant Warsh s’est montré étonnamment évasif lorsqu’on lui a demandé quelle mesure de 2 % la Fed visait précisément.

“Je vais vous donner deux réponses. Tout d’abord, permettez-moi de vous donner la réponse correcte et standard. Chaque année en janvier, la Réserve fédérale publie une déclaration d’intentions et de stratégie. Et dans ce document stratégique… elle décrit l’indice des dépenses de consommation personnelles (PCE) comme la fonction objectif. C’est notre chiffre, et nous nous y tenons.”

Mais Warsh a laissé entendre que la situation pourrait être différente en janvier prochain, une fois que les différents groupes de travail qu’il met en place auront rendu leurs conclusions. La deuxième partie de sa réponse était, au mieux, vague, ce qui soulève des inquiétudes légitimes quant à son engagement envers l’objectif de 2 %.

“Lorsque nous parlons de mesures de l’inflation et que nous décrivons ces mesures comme étant cohérentes avec nos objectifs, nous risquons de les définir de telle sorte qu’elles ne constituent pas de très bonnes mesures ni de très bons objectifs. … J’examine un ensemble de données sur l’inflation plus large que celui du PCE.”

“Ainsi, sans dévoiler entièrement mon jeu, j’essaie de comprendre, tout comme mes collègues, quelle est l’évolution sous-jacente et généralisée des prix qui se produit dans l’économie. Ce n’est pas une science exacte. Nous essayons de distinguer le signal du bruit. Oui, je m’intéresse aux chiffres de l’indice PCE, je m’intéresse aux contributions de l’IPC et de tous les autres indicateurs, mais ma perspective est plus large que cela, même si notre mandat est assez restreint.”

Warsh n’a pas non plus donné beaucoup de détails sur la manière dont le retour à la stabilité des prix serait assuré. Il a indiqué que les marchés avaient en partie fait le travail à la place de la Fed, compte tenu de la hausse des rendements obligataires au cours des six semaines qui se sont écoulées entre les réunions de politique monétaire de juin et de juillet. Mais il est important de comprendre pourquoi les rendements augmentent. Si les taux du marché sont poussés à la hausse par des doutes quant à la crédibilité de la Fed, s’appuyer sur ce type de resserrement constitue une stratégie risquée. Une chute des obligations pourrait contraindre la Fed à resserrer sa politique monétaire de manière plus agressive qu’elle ne le ferait normalement pour restaurer sa crédibilité. Ainsi, si cette vague de ventes se poursuit, il faut s’attendre à ce que les responsables de la Fed durcissent leur discours sur la lutte contre l’inflation – la chute de Wall Street mercredi et la récente hausse des taux hypothécaires américains à leur plus haut niveau depuis un an soulignent les risques en cas contraire.

Warsh a pris un pari en supprimant les indications prospectives, surtout en cette période d’incertitude quant aux perspectives d’inflation. Brouiller les pistes autour de l’objectif d’inflation de 2 % de la Fed est également un pari. Le marché obligataire affiche clairement que ni l’un ni l’autre ne portera ses fruits. Comme l’a écrit jeudi Oscar Munoz de TD Securities: “(La lune de miel de Warsh) s’est achevée en fanfare.”

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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