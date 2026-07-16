ROI-Le « FOMO » mondial continue d’alimenter l’exceptionnalisme de Wall Street en matière d’IA : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Les doutes concernant l’essor de Wall Street alimenté par l’IA ont beau se multiplier, l’appétit insatiable des investisseurs étrangers pour les actions américaines suggère que le discours sur « l’exceptionnalisme américain » a encore de beaux jours devant lui. Les chiffres officiels du TIC (du Trésor américain), référence absolue pour mesurer les flux de titres américains, ont révélé cette semaine une demande historique d'actions américaines en mai de la part du secteur privé étranger.

Les achats nets d’actions américaines par les investisseurs privés étrangers ont totalisé 120,8 milliards de dollars en mai, contre 85,6 milliards le mois précédent, selon le dernier rapport TIC. Il s’agit du deuxième afflux le plus important jamais enregistré, après celui de novembre 2024.

« Il est encore très, très difficile de trouver des preuves que le reste du monde se détourne des actifs américains », a déclaré Kit Juckes, responsable de la stratégie de change chez Société Générale à Londres. Certes, une forte rotation est en cours au sein de l’univers américain des technologies et de l’IA. Les investisseurs sanctionnent les « hyperscalers » qui dépensent des sommes colossales en infrastructures d’IA et en dépenses d’investissement, tout en récompensant les entreprises de semi-conducteurs qui bénéficient d’une grande partie de ces flux. L’indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a reculé de 17% depuis le début de l’année, tandis que l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a bondi de 75%. Mais en prenant un peu de recul, le tableau est familier: l’appétit des investisseurs mondiaux pourles actions américaines, en particulier celles du secteur technologique, reste intact. Le mois de mai a été très favorable à Wall Street, le S&P 500

.SPX en hausse de 5% et le secteur technologique du S&P 500

.SPLRCT enregistrant une hausse impressionnante de 16%; il n’est donc peut-être pas si surprenant de constater une forte participation étrangère. Mais l’intensité de ces achats est frappante, surtout si on la compare aux ventes étrangères observées dans d’autres pays à l’avant-garde de la révolution mondiale de l’IA, notamment la Corée du Sud et Taïwan. Les non-résidents se débarrassent des actions de ces pays tout en continuant à injecter des sommes colossales aux États-Unis. La « peur de passer à côté » (FOMO) des investisseurs semble bien vivace en ce quiconcerne les actions américaines.

RISQUE DE FUITE

La comparaison des données TIC avec les flux étrangers vers la Corée du Sud et Taïwan – deux autres poids lourds de l’IA – est révélatrice. Bien sûr, les comparaisons à périmètre constant entre pays sont difficiles en raison des différences de méthodologie, de collecte et de calcul. Mais on peut se faire une bonne idée de la demande étrangère pour les actifs des marchés émergents en utilisant les données de l’Institute of International Finance (IIF), qui constituent les meilleures données disponibles sur les flux des portefeuilles des marchés émergents.

Les chiffres de l’IIF montrent que les investisseurs non-résidents ont retiré 27,9 milliards de dollars des actions sud-coréennes en mai. Cette sortie nette s’est accrue en juin pour atteindre 30,5 milliards de dollars, soit la plus importante sortie enregistrée depuis plus de 25 ans.

Parallèlement, les non-résidents ont retiré 18,3 milliards de dollars nets des actions taïwanaises en juin, ce qui représente la deuxième plus forte sortie mensuelle jamais enregistrée. La plus importante avait été une sortie de 28,7 milliards de dollars en mars.

Depuis le début de l'année, les ventes nettes d'actions sud-coréennes par les étrangers ont atteint près de 100 milliards de dollars, tandis que les non-résidents ont vendu pour 20 milliards de dollars nets d'actions taïwanaises, selon les chiffres de l'IIF.

Les indices boursiers sud-coréens et taïwanais sont considérés comme des baromètres du sentiment des marchés vis-à-vis de l’essor mondial de l’IA, car ils sont fortement concentrés sur le secteur technologique et sur une poignée de sociétés à très forte capitalisation, à savoir SK Hynix

000660.KS , Samsung 005930.KS et TSMC 2330.TW . Ces deux marchés ont connu une forte hausse cette année, mais ont également enregistré des vagues de ventes massives, la volatilité réalisée atteignant des niveaux historiques. Cela signifie-t-il que les investisseurs deviennent de plus en plus méfiants vis-à-vis de l’IA en tant que telle? Peut-être, mais cette volatilité pourrait, en partie, refléter la présence croissante d’investisseurs particuliers nationaux fortement endettés sur ces marchés.

Quoi qu’il en soit, de telles turbulences ne sont guère susceptibles de contribuer à attirer à nouveau les capitaux étrangers, à moins d’assister à une correction significative et durable.

Cela suggère que les investisseurs désireux de profiter de l’engouement pour l’IA pourraient encore affluer vers Wall Street.

Il y a toutefois une réserve importante à tout cela. Les données TIC présentent un fort décalage, et le secteur technologique américain – qui comprend à la fois les hyperscalers et les fabricants de puces – a effectivement connu quelques secousses en juin; il faudra donc encore attendre pour voir si cela a affecté la demande étrangère. Pour l’instant, toutefois, les dernières données montrent deux choses: le monde ne veut toujours pas passer à côté de la hausse liée à l’IA; et c’est Wall Street, et non les marchés asiatiques, qui constitue la destination la plus attractive et la plus stable pour les investisseurs internationaux.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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