ROI-Le cessez-le-feu soulage le marché, mais les perspectives restent sombres : McGeever

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(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

L'immense mouvement de soulagement sur les marchés mondiaux et le plongeon des prix du pétrole provoqués par le cessez-le-feu dans la guerre contre l'Iran ne sont pas une surprise. La suite, une fois l'euphorie initiale dissipée, est beaucoup moins certaine - et beaucoup moins rose que les investisseurs ne semblent le croire.

Et l'euphorie devrait se dissiper assez rapidement. Si l'on fait abstraction de la possibilité très réelle que le cessez-le-feu de deux semaines ne tienne pas et que le pétrole repasse au-dessus des 100 dollars le baril, les dommages économiques causés par les six dernières semaines persisteront pendant un long moment.

Est-ce que cela va torpiller l'optimisme des boursiers qui pensent que les perspectives de croissance et de bénéfices sous-jacents restent globalement solides, ou leur foi dans le fait que le TACO - "Trump se dégonfle toujours" - fournira toujours une ouverture pour pousser les actifs à risque à la hausse?

Peut-être pas. Mercredi, le Nasdaq .IXIC est revenu au niveau où il se trouvait avant que les forces américaines et israéliennes n'attaquent l'Iran le 28 février, et le S&P 500 .SPX n'est pas loin derrière. Cette mentalité d'"achat de la baisse" a toujours permis à Wall Street de surmonter une série de chocs remontant au "jour de la libération", il y a un an, lors de l'agitation tarifaire .

Mais les marchés pourraient bien s'emballer.

"La normalité sera très différente de celle qui prévalait avant le conflit, et la normalisation de l'approvisionnement en énergie, de l'inflation et de la croissance, ainsi que de la politique monétaire, prendra de nombreux mois avant d'être claire", ont écrit les stratèges de Valeurs Mobilières TD mercredi.

UN LONG CHEMIN VERS LA REPRISE

C'est une position raisonnable.

Vous pouvez être sûr que les prix de l'essence à la pompe, du kérosène , des services publics et des engrais ne baisseront pas au cours des six prochaines semaines aussi rapidement qu'ils ont augmenté au cours des six dernières semaines. Les ménages et les entreprises sont confrontés à des coûts énergétiques beaucoup plus élevés que le 27 février, ce qui ne manquera pas de peser sur les dépenses et les bénéfices.

Le pétrole brut américain CLc1 est peut-être à 20 % de son pic de guerre du mois dernier, et la chute de mercredi a été la plus importante chute quotidienne en cinq ans. Mais il reste 40 % plus cher qu'avant le début de la guerre et, ce qui est crucial pour les perspectives d'inflation, il est également 60 % plus cher aujourd'hui qu'il ne l'était il y a un an.

L'inflation annuelle aux États-Unis pour le reste de l'année ne devrait pas être très souvent inférieure à 3 % - il y a probablement plus de chances que l'on atteigne 4 % que l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale- à mesure que la répercussion sur les prix des services publics, des denrées alimentaires et des biens se fait sentir.

Pour que les prix du pétrole diminuent de manière significative, les experts estiment qu'au moins 10 millions de barils par jour devront passer par le détroit d'Ormuz, soit la moitié des niveaux d'avant-guerre. Il est très peu probable que cela se produise prochainement.

Le choc économique va au-delà des prix du pétrole.

Les pressions stagflationnistes seront plus fortes qu'elles ne l'étaient avant la guerre, peut-être de manière significative. La situation budgétaire des gouvernements, dans l'ensemble, s'est également détériorée, en raison de l'augmentation des dépenses liées à la crise et du coût du service de la dette.

L'incertitude politique devrait rester élevée, les banques centrales étant moins enclines à baisser les taux d'intérêt et certaines étant désormais plus susceptibles de les augmenter. Le compte rendu de la réunion de politique générale de la Fed des 17 et 18 mars, publié mercredi, a mis l'accent sur ce point.

"Cette guerre () sera un choc important pour ce qui était une économie mondiale résistante", a déclaré David Skilling chez Independent Economics.

LA SEULE CERTITUDE EST L'INCERTITUDE

Au-delà de l'énergie et de l'inflation, l 'incertitude politique plus générale est plus élevée depuis la victoire électorale du président américain Donald Trump 2024, comme le montre clairement l'indice d'incertitude politique des États-Unis. Les prévisions, la planification et la prise de décision des agents économiques sont plus difficiles - et plus risquées.

Dans ce contexte, les réunions deprintemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui se tiendront la semaine prochaine à Washington, sont d 'autant plus importantes. Les recherches du FMI ( ) montrent que les guerres à grande échelle entraînent généralement des dommages économiques plus persistants que d'autres chocs, tels que les crises de la dette souveraine, les crises bancaires ou les crises monétaires, et pas seulement dans les pays directement engagés dans le conflit.

Les investisseurs ayant un horizon à court terme peuvent ignorer ces questions. Une cessation des hostilités, aussi fragile soit-elle, est clairement positive pour le rapport risque/rendement.

cela dit, nous ne sommes pas "à fond" sur le risque, (et) ne poursuivraient pas le S&P 500 à la hausse", déclare Stuart Kaiser, responsable de la stratégie de transactions des actions chez Citi.

Compte tenu des risques économiques, la prudence est de mise.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters)

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