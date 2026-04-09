information fournie par Boursorama avec AFP • 09/04/2026 à 16:35

Stellantis: hausse des ventes en volume en Europe au 1er trimestre

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le constructeur automobile Stellantis a enregistré au premier trimestre une hausse de 5% de ses ventes en volume dans l'Europe élargie (UE, Royaume-Uni, Norvège et Suisse), a annoncé le groupe jeudi.

Avec 696.676 véhicules immatriculés sur la période, sa part de marché est remontée de 0,21 point, à 17,5%, son meilleur niveau depuis deux ans.

Combinée à celle de son partenaire chinois Leapmotor, avec qui Stellantis a créé une coentreprise pour les ventes à l'international, elle atteint 18,1%.

Parmi les 14 marques du groupe franco-italo-américain, Fiat a progressé de 25,4%, Lancia de 15,7%, Citroën de 12,3% et Opel/Vauxhall de 10,5%.

Ses ventes progressent en Allemagne (+15,2%), en Italie (+6,7%) et en Espagne (+6,1%), avec un pic en Autriche (+31,1%) et en Pologne (+18%).

En Italie, Stellantis revendique les cinq modèles les plus vendus, dont la T03, petite citadine électrique bon marché de Leapmotor qui arrive en cinquième position et place Leapmotor en tête des véhicules 100% électriques.

En France, Stellantis annonce près de 31% de part de marché et cinq modèles parmi les dix meilleures ventes. En Allemagne, sa part de marché grimpe de 1,2 point à 12,7%.

Sur le marché des véhicules utilitaires légers, le groupe annonce être leader avec 28,7% du marché, ainsi que sur le segment des véhicules hybrides (rechargeables ou non) avec 21,6%.

Par ordre alphabétique, le portefeuilles de marques automobiles de Stellantis va de Abarth à Vauxhall en passant par Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot et Ram.