ROI-Le cessez-le-feu dans la guerre avec l'Iran plonge les marchés de l'énergie dans une zone crépusculaire : Bousso

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chroniqueur pour Reuters) par Ron Bousso

Un cessez-le-feu dans la guerre avec l'Iran apportera un soulagement bien nécessaire aux économies frappées par la pire crise énergétique que le monde ait jamais connue, mais l'espoir que la trêve rétablisse rapidement les flux normaux de pétrole et de gaz en provenance du Moyen-Orient est presque certainement déplacé. Mardi, le président américain Donald Trump a accepté un cessez-le-feu de deux semaines, à condition que l'Iran mette fin à son blocus des expéditions de pétrole et de gaz par le détroit d'Ormuz, l'étroite voie navigable qui achemine généralement environ un cinquième du commerce mondial de pétrole. Le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré que Téhéran mettrait fin aux contre-attaques et garantirait un passage sûr aux navires transitant par le détroit.

La rapidité avec laquelle le cessez-le-feu entrera pleinement en vigueur reste toutefois incertaine. L'Iran a lancé de nouvelles attaques contre Israël et les pays du Golfe peu après l'annonce de Donald Trump, soulignant ainsi la fragilité de l'accord. La guerre, qui en est à sa sixième semaine, a fait plus de 5 000 morts dans près d'une douzaine de pays et a gravement endommagé des infrastructures régionales vitales, notamment des installations pétrolières et gazières. Les marchés financiers ont néanmoins accueilli favorablement la nouvelle. L'indice de référence japonais Nikkei a bondi de 5 % pour atteindre son plus haut niveau en un mois, tandis que les prix du pétrole brut Brent ont chuté d'environ 13 % pour atteindre 95 dollars le baril à 3 heures GMT, les négociants ayant pris en compte l'atténuation à court terme des risques d'approvisionnement.

UNE SOUPAPE DE SÉCURITÉ RAPIDE

Un arrêt temporaire des combats et la réouverture d'Ormuz permettraient aux exportateurs du Moyen-Orient d'expédier d'importants volumes de pétrole bloqués dans le Golfe depuis le début des hostilités, offrant ainsi un soulagement immédiat aux marchés mondiaux de l'énergie.

Environ 130 millions de barils de pétrole brut et 46 millions de barils de carburants raffinés flottent actuellement sur quelque 200 pétroliers dans la région, selon les données de la société d'analyse Kpler. En outre, 1,3 million de tonnes de gaz naturel liquéfié sont également bloquées sur des navires en attente d'un passage sûr.

Pour l'Asie, qui dépend du Moyen-Orient pour 60 % de ses importations de pétrole et 80 % de ses importations de gaz, les perturbations ont été particulièrement graves. Plusieurs pays ont été contraints de réduire leur production industrielle et de rationner leur approvisionnement en carburant à la suite de l'interruption brutale des livraisons. La libération de ces volumes bloqués permettrait donc d'alléger la pression la plus forte sur les économies et les systèmes énergétiques asiatiques.

Mais l'élimination des cargaisons en souffrance n'est qu'une partie du problème. Faire sortir les pétroliers du Golfe est une chose, persuader les armateurs et les affréteurs de faire rentrer les navires en est une autre.

Le blocus sans précédent d'Ormuz a gravement perturbé les marchés mondiaux du transport maritime en réduisant fortement la disponibilité des pétroliers, ce qui a poussé les taux de fret à des niveaux record. De nombreux armateurs resteront sans doute extrêmement prudents avant de revenir dans la région pendant ce qui n'est, au mieux, qu'un cessez-le-feu précaire et limité dans le temps, craignant que leurs navires et leurs équipages ne soient à nouveau pris au piège si les hostilités reprenaient.

Cette prudence entraverait à son tour toute tentative de rétablir des flux d'exportation normaux.

LA PRODUCTION DE PÉTROLE RESTE À LA TRAÎNE

Les exportations de pétrole du Moyen-Orient via Ormuz se sont effondrées d'environ 13 millions de barils par jour (bpj) en mars, ce qui équivaut à environ 13 % de la consommation mondiale, selon Kpler. Bien que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis aient réussi à détourner certaines cargaisons par d'autres voies, la perturbation a contraint les producteurs régionaux à réduire leur production d'environ 7,5 millions de bpj en mars, dont 2,8 millions de bpj en Irak et 1,9 million de bpj en Arabie saoudite, le premier exportateur mondial, selon les estimations de l'Administration américaine d'information sur l'énergie (Energy Information Administration).

En l'état actuel des choses, il est peu probable qu'une grande partie de cette production revienne rapidement.

Le redémarrage des champs pétroliers, en particulier à l'échelle du Moyen-Orient, est un processus complexe et long qui peut prendre des semaines dans le meilleur des cas. Les compagnies pétrolières nationales telles que Saudi Aramco et Adnoc (Émirats arabes unis) hésiteront probablement à rétablir leur production si la durabilité du cessez-le-feu n'est pas mieux définie.

De plus, les raffineries, les champs et les terminaux d'exportation endommagés par les frappes de missiles et de drones nécessiteront des mois, voire des années, pour être réparés. La région est également confrontée à une pénurie d'équipements spécialisés et de main-d'œuvre qualifiée, ce qui pourrait encore ralentir les efforts de restauration.

Surtout, s'ils n'ont pas la certitude que suffisamment de pétroliers seront disponibles pour charger le pétrole brut, le diesel et le kérosène, les producteurs hésiteront à prendre le risque de redémarrer les champs et les raffineries pour s'apercevoir ensuite qu'ils ne peuvent pas transporter la production.

DES CICATRICES DURABLES Si Washington et Téhéran parvenaient à s'entendre sur une cessation permanente des hostilités conduisant à la réouverture totale d'Ormuz, le commerce du pétrole et du gaz pourrait finalement revenir à des opérations plus normales. Mais même dans ce scénario plus optimiste, la guerre risque de laisser des traces durables sur l'approvisionnement mondial.

À moyen terme, le marché du pétrole pourrait rester plus serré de 3 à 5 millions de bpj au cours des prochaines années par rapport aux prévisions d'avant-guerre, en raison des dommages causés aux infrastructures d'exportation et de la nécessité de reconstituer les stocks épuisés, selon Saul Kavonic, responsable de la recherche sur l'énergie chez MST Marquee.

À moins que les belligérants ne concluent un accord de paix plus ferme, le cessez-le-feu de deux semaines qui se dessine actuellement risque de n'être qu'une simple rustine à court terme dans ce qui est devenu une crise énergétique mondiale sans précédent.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Ron Bousso , chroniqueur pour Reuters.) Cette chronique vous plaît? Consultez Reuters Open Interest (ROI), votre nouvelle source essentielle de commentaires financiers mondiaux. Suivez ROI sur LinkedIn, et X. Et écoutez le podcast quotidien Morning Bid sur Apple , Spotify , ou l'application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des plus grandes nouvelles des marchés et de la finance sept jours sur sept.