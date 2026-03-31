ROI-Le blues des obligations a frappé les grandes entreprises technologiques au pire moment : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition à d'autres abonnés sans aucun changement. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Aucun emprunteur n'échappera à la flambée des taux d'intérêt du marché déclenchée par la guerre au Moyen-Orient et le choc énergétique qui en a résulté. Mais pour les entreprises technologiques américaines qui prévoient de dépenser plus de 600 milliards de dollars cette année dans la course aux armements de l'intelligence artificielle , la flambée des coûts d'emprunt ne pouvait pas arriver à un pire moment.

L'augmentation des dépenses d'investissement dans l'IA est sans précédent. Les 630 milliards de dollars de dépenses d'investissement prévues cette année par les grandes entreprises technologiques, principalement pour les centres de données, les puces et l'informatique en nuage, représentent plus de 2 % du PIB. Les dépenses prévues de plus de 800 milliards de dollars l'année prochaine sont plus proches de 3 % du PIB.

Les grandes entreprises technologiques ont toujours utilisé des liquidités pour financer leur expansion. Et elles en ont encore beaucoup: selon certaines estimations, les liquidités et les avoirs équivalents combinés des cinq grandes entreprises à grande échelle s'élèvent à plus de 350 milliards de dollars. C'est en partie pour cette raison qu'Apple AAPL.O et Microsoft

MSFT.O bénéficient encore de notations de crédit supérieures à celles du gouvernement américain.

Mais elles les consomment rapidement.

Selon Apollo Global Management, à la fin de l'année dernière, environ 60 % du flux de trésorerie d'exploitation des hyperscalers servait à financer les dépenses d'investissement. Cette proportion atteint aujourd'hui près de 70 %. À ce rythme, presque chaque dollar gagné pourrait bientôt être affecté aux dépenses d'investissement.

Les analystes de Morgan Stanley estiment que les dépenses d'investissement cumulées des grandes entreprises technologiques cette année et l'année prochaine s'élèveront à environ 1,4 billion de dollars, ce qui représente près de 90 % du flux de trésorerie d'exploitation prévu, qui s'élève à 1,6 billion de dollars.

Les géants de la technologie doivent donc se tourner de plus en plus vers les marchés du crédit. Les analystes de Bank of America estiment que les émissions de titres de créance des grandes entreprises atteindront cette année 175 milliards de dollars, contre 121 milliards de dollars l'année dernière et plus de six fois la moyenne annuelle de 28 milliards de dollars au cours des cinq années précédentes.

Si l 'on élargit l'objectif, l'ampleur des emprunts dans l'ensemble du secteur est encore plus grande. Les analystes de MUFG estiment que les émissions de qualité des entreprises de technologie et d'IA ont totalisé 245 milliards de dollars l'année dernière. Ce chiffre n'est pas très éloigné des 298 milliards de dollars cumulés au cours de la décennie précédente.

LE CAS DE L'OURS

La semaine dernière, j'ai décrit le scénario haussier de la technologie américaine , qui repose sur l'idée que les grandes entreprises sont relativement bien placées pour résister à ce choc exogène. Fait remarquable, depuis que la guerre en Iran a éclaté il y a quatre semaines, les estimations de croissance des bénéfices des entreprises technologiques ont augmenté plus rapidement que celles de n'importe quel autre secteur, même celui de l'énergie, selon Capital Economics.

Mais les investisseurs doutent manifestement que les investissements et les emprunts entrepris dans le domaine de l'IA génèrent des rendements suffisants. Le fonds négocié en bourse Roundhill "Magnificent Seven" a perdu 5 % la semaine dernière, ce qui porte sa perte mensuelle à environ 10 % et sa chute depuis le sommet d'octobre à près de 20 %.

Il y a de quoi s'inquiéter. L'utilisation de l'effet de levier pour financer les projets d'IA exercera une pression supplémentaire sur les bilans des grandes entreprises, alors même que l'ampleur des investissementsrendra chaque dollar de profit plus difficile à réaliser. Ce pessimisme ne fera que croître si les taux d'intérêt basés sur le marché continuent d'augmenter.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 45 points de base ce mois-ci, sa plus forte hausse depuis octobre 2024. S'il augmente encore de quelques points de base d'ici au 31 mars, il s'agira de la plus forte hausse mensuelle depuis octobre 2022.

Cette situation n'a pas provoqué de perturbations majeures sur le marché des obligations d'entreprise de qualité, où l'élargissement des écarts sur la même période a été relativement modéré (15 points de base).

Mais cela pourrait changer. Les grandes entreprises technologiques risquent d'être confrontées à un double problème: d'une part, des taux d'intérêt plus élevés et un endettement croissant et, d'autre part, la perspective d'une réduction des bénéfices et d'une baisse du cours des actions.

Pour l'ensemble du marché et de l'économie, les conséquences de cette situation sont potentiellement importantes, étant donné l'importance de ces entreprises pour les bénéfices et la croissance des États-Unis.

Si la frénésie d'investissements - l'un des investissements collectifs les plus importants jamais réalisés dans un seul secteur - porte ses fruits, il est difficile d'imaginer comment l'économie pourrait basculer dans la récession. Mais si la hausse des rendements et la chute des cours des actions paralysent ces projets, la tempête parfaite de l'augmentation de l'inflation, du resserrement des coûts d'emprunt et d'un marché de l'embauche déjà faible pourrait être trop dure à supporter pour l'économie américaine.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters)

Cette chronique vous a plu? Consultez Reuters Open Interest (ROI), votre nouvelle source essentielle de commentaires financiers mondiaux. Suivez ROI sur LinkedIn, et X.

Et écoutez le podcast quotidien Morning Bid sur Apple , Spotify , ou l'application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des plus grandes nouvelles des marchés et de la finance sept jours sur sept.