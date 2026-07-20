ROI-La volatilité des marchés boursiers coréens s'étend aux États-Unis. Wall Street tiendra-t-elle le coup ? : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

La forte volatilité qui secoue le marché boursier sud-coréen, fortement axé sur les puces électroniques, s’est propagée aux États-Unis, mais Wall Street n’a subi que des pertes modestes en réaction. Cette situation peut-elle perdurer, ou bien le marasme du secteur des semi-conducteurs et la vulnérabilité des investisseurs fortement endettés causeront-ils également de graves dommages aux États-Unis?

L'indice de référence KOSPI .KS11 – fortement concentré sur les entreprises bénéficiant de l'essor de l'intelligence artificielle, notamment les méga-capitalisations d'un billion de dollars que sont Samsung 005930.KS et SK Hynix 000660.KS – a chuté de plus de 30 % par rapport à son plus haut niveau atteint il y a seulement un mois, et la volatilité a grimpé en flèche. Des fluctuations quotidiennes de 4 % ou plus sont désormais monnaie courante, et la volatilité réalisée sur 30 jours a explosé pour atteindre son plus haut niveau depuis 1998.

Les autorités de régulation de Séoul ont intensifié leurs efforts pour freiner ces fluctuations brutales des cours boursiers, qui semblent être alimentées, en partie, par des investisseurs particuliers fortement endettés utilisant des fonds négociés en bourse (ETF). Ces investisseurs « particuliers » ont été attirés par l’extraordinaire essor de l’IA, et beaucoup ont été pris au dépourvu par le rebond brutal.

La plupart des investisseurs à long terme affichent bien sûr encore des gains substantiels, le KOSPI étant toujours en hausse de 55 % cette année, après une progression annuelle de 75 % l’année dernière. Mais on ne peut pas en dire autant des spéculateurs à court terme. Selon Goldman Sachs, plus de 1,2 million de comptes de trading particuliers à effet de levier en Corée du Sud ont déclenché des appels de marge au 13 juillet, et on estime que 320 000 à 360 000 comptes ont été entièrement liquidés. Les stratèges de Goldman estiment que cela signifie qu’environ un sur 30 adultes du pays, soit 3,4 % de la population adulte, a reçu un appel de marge. Cela pourrait avoir un impact significatif sur l’économie coréenne dans son ensemble. Si de nombreux ménages sud-coréens se retrouvent aujourd’hui confrontés à des pertes, cela pourrait peser sur l’économie du pays à l’avenir.

Compte tenu de la participation croissante des particuliers aux marchés boursiers américains, de leur exposition au thème de l’IA et de la popularité grandissante des instruments à effet de levier, Wall Street – et l’économie américaine dans son ensemble – pourraient-elles également se retrouver en difficulté?

LE BOOM DES ETF

L’utilisation des ETF à effet de levier a également explosé aux États-Unis ces dernières années. Ces produits utilisent des contrats à terme ou des swaps pour reproduire des positions avec de l’argent emprunté, multipliant ainsi les rendements généralement par deux, trois, voire cinq. Mais ils amplifient également les pertes. Les actifs sous gestion de ces ETF aux États-Unis ont atteint le niveau record de 218 milliards de dollars, soit une hausse de 60 % depuis la fin du mois de mars seulement, selon Scott Rubner de Citadel Securities.

L’effet de levier lié aux ETF technologiques a bondi de 136 % sur la même période, tandis que celui lié à l’exposition aux semi-conducteurs a presque triplé. À eux deux, les secteurs de la technologie et des semi-conducteurs représentent désormais 67 % de l’ensemble des actifs sous gestion des ETF à effet de levier. Jusqu’à récemment, cela constituait une aubaine pour les marchés américains, qui ont énormément profité de la surperformance des puces électroniques, de l’IA et des technologies. Comme le souligne Rubner, environ 19 centimes de chaque dollar alloué au S&P 500 sont dirigés vers des entreprises de semi-conducteurs, 33 centimes allant aux « Magnificent 7 » (les sept géants) et près de 40 centimes aux dix plus grandes positions de l’indice, dont la plupart sont des entreprises technologiques.

Si l’on rassemble tous ces éléments, on obtient une « concentration de spéculation » qui amplifie le risque d’une forte correction lorsque le sentiment des investisseurs s’inverse, explique Bob Elliott, d’Unlimited.

« C’est simplement l’effet de levier qui fonctionne à l’envers. Tout le monde l’adore quand les cours montent, mais beaucoup moins quand ils baissent », explique-t-il, ajoutant qu’il estime qu’il y a une « probabilité assez élevée » que les cours des actifs en général soient entraînés à la baisse.

GOLDI-SOX ET LES BAISSIERS

Il convient de noter que la valeur des actifs sous gestion dans les ETF à effet de levier représente moins de 1 % du total des actifs des ETF et des fonds communs de placement, selon Goldman Sachs. Mais la tendance est claire. Depuis 2021, la part des particuliers dans les volumes de transactions américains sur les ETF indiciels à effet de levier est environ le double de celle des ETF suivant les mêmes indices sans effet de levier. Et les soldes sur marge – c’est-à-dire les montants empruntés par les investisseurs particuliers auprès de courtiers pour acheter des actions – chez les sociétés de courtage Interactive Brokers, Robinhood et Charles Schwab ont atteint 1,8 % des actifs de leurs clients en début d’année, un nouveau record.

Si l’on élargit le champ à l’ensemble des sociétés de courtage enregistrées auprès de la Financial Industry Regulatory Authority, les soldes sur compte sur marge ont atteint 1 300 milliards de dollars en début d’année, soit 52 % des soldes bruts des clients, selon Goldman. Il s’agit de la part la plus élevée jamais enregistrée, dépassant de 6 points de pourcentage le précédent record établi en 1998, bien que ce chiffre inclue également les fonds institutionnels et les emprunts destinés à financer des positions courtes.

La vague de ventes de titres technologiques va mettre ces positions sous pression. Alors que le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ne sont respectivement qu’à 2 % et 7 % de leurs sommets de juin, l’indice des semi-conducteurs « SOX » .SOX se situe à 25 % en dessous de son plus haut récent. Cela signifie qu’il est techniquement en marché baissier, et que la volatilité réalisée sur 30 jours est la plus élevée depuis 2003.

Les investisseurs particuliers et ceux recourant à l’effet de levier – sans parler du marché dans son ensemble – pourraient connaître quelques semaines difficiles. Même s’il y a peu de risques que ces paris technologiques surévalués entraînent une crise financière ou un problème systémique à Wall Street, compte tenu de la profondeur et de la diversification des marchés américains, il y a tout de même suffisamment de braises sous la cendre pour que les investisseurs s’y brûlent.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

Vous appréciez cette chronique? Découvrez Reuters Open Interest (ROI), votre nouvelle source incontournable d’analyses financières mondiales. Suivez ROI sur LinkedIn et X.

Et écoutez le podcast quotidien « Morning Bid » sur Apple, Spotify ou l’application Reuters. Abonnez-vous pour entendre les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance, sept jours sur sept.