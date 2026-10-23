ROI-La victoire de Musk dans le domaine de l'IA, la consommation de trésorerie de Meta et le casse-tête CoreWeave : la semaine financière en cinq graphiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles des auteurs.)

par Anna Szymanski

Chaque vendredi, la rubrique "Reuters Open Interest" (ROI) résume la semaine financière en cinq graphiques clés, mettant en lumière les principales tendances, les surprises et les mouvements passés inaperçus qui ont marqué les cinq derniers jours.

1. DÉCOLLAGE

ANNA SZYMANSKI, rédactrice en chef de ROI: SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, a annoncé mardi son premier bénéfice depuis son introduction en bourse il y a quatre mois. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a bondi de 161 % en glissement annuel pour atteindre 14,6 milliards de dollars, dont la moitié provient de l’activité IA du fabricant de fusées — un premier signe que ses investissements massifs dans cette technologie pourraient porter leurs fruits.

Cette nouvelle a fait grimper mercredi les actions de SpaceX et l’ .IXIC du Nasdaq, à forte composante technologique, même si l’actualité a surtout été dominée par les discussions autour d’une éventuelle fusion entre SpaceX et Tesla TSLA.O , que Musk a qualifiée de "bonne idée".

2. OAT ET TROUBLES

MIKE DOLAN, chroniqueur finance et marchés chez ROI: Après un week-end d’émeutes dans les rues françaises, le rendement des obligations d’État françaises à 10 ans FR10YT=RR a dépassé mercredi les 5 % pour la première fois en 24 ans. Dans le même temps, la prime exigée par les investisseurs pour détenir de la dette française plutôt que des titres allemands équivalents DE10YT=RR a continué de grimper, dépassant 170 points de base jeudi pour la première fois depuis le pic de la crise de la dette européenne en 2011.

Cela reflète les craintes liées à d'éventuelles dégradations de la note de crédit, à de nouvelles agitations sociales et à une période prolongée d'impasse politique qui pourrait maintenir les déficits budgétaires annuels au-dessus de 5 % du PIB, le tout à l'approche de l'élection présidentielle d'avril prochain. S'il existe une solution miracle à cette saga, elle reste difficile à entrevoir. Préparez-vous à une longue attente angoissante .

3. UNE NOUVELLE ANORMALITÉ

RON BOUSSO, chroniqueur énergie chez ROI: Les exportations de pétrole brut en provenance du Moyen-Orient ont dépassé leurs niveaux d’avant-guerre depuis le début du mois d’octobre, ce qui suggère que les producteurs sont prêts à prendre le risque de faire transiter leurs cargaisons par le détroit d’Ormuz malgré une forte recrudescence des attaques iraniennes contre les navires.

Cela n’indique toutefois pas un retour à la normale. Producteurs et consommateurs s’appuient sur un réseau de solutions logistiques coûteuses et de plus en plus complexes, tandis que les prix du brut LCOc1 restent à leur plus haut niveau depuis cinq mois — signe que les investisseurs se préparent peut-être déjà à une nouvelle escalade régionale .

4. DANS LE ROUGE

MIKE DOLAN, chroniqueur financier et boursier chez ROI: Les actions de Meta Platforms META.O , société mère de Facebook et d’Instagram, ont perdu leurs gains initiaux lors des échanges après clôture mercredi, alors même que la société avait dépassé les estimations de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre et présenté des perspectives solides pour le quatrième trimestre.

Cela pourrait s’expliquer en partie par l’annonce faite par le géant du cloud concernant la création d’une nouvelle catégorie d’actions sans droit de vote. Ce projet semble motivé par la volonté de retenir le fondateur Mark Zuckerberg en Californie, car il pourrait se voir imposer une lourde facture fiscale et être contraint de vendre des actions si le projet de taxe sur la fortune proposé par l’État était adopté.

Mais cela témoigne également de la nécessité pour l’entreprise de financer son offensive dans le domaine de l’IA, dont le coût se précise de plus en plus. Meta a enregistré sa première consommation de trésorerie trimestrielle depuis plus d’une décennie, affichant un flux de trésorerie disponible négatif de 2 milliards de dollars au troisième trimestre, contre un flux positif de près de 11 milliards de dollars un an plus tôt.

5. LE "NEOCLOUD" DE SCHRODINGER

JAMIE MCGEEVER, chroniqueur chez ROI Markets: CoreWeave

CRWV.O s’est retrouvé au cœur de la dernière tempête qui a secoué le secteur de l’IA . Cette société d’infrastructure d’IA NVDA.O , soutenue par Nvidia, est déficitaire, lourdement endettée et confrontée à des coûts d’emprunt en forte hausse, la prime de risque de ses obligations par rapport aux bons du Trésor s’étant considérablement creusée.

Mais les analystes de Wall Street ont des opinions très divergentes quant à ses perspectives. Les analystes de HSBC ont publié cette semaine une note extrêmement pessimiste, prévoyant des rendements moyens jusqu’en 2030 inférieurs au coût d’emprunt de CoreWeave et conseillant aux investisseurs de réduire leurs positions sur le titre. En examinant les mêmes données, les stratèges actions de Goldman Sachs ont toutefois relevé leur recommandation sur le titre, la faisant passer de "neutre" à "acheter".

Les opinions exprimées sont celles des auteurs. Elles ne reflètent pas le point de vue de Reuters News, qui, conformément aux Principes de confiance , s’engage à faire preuve d’intégrité, d’indépendance et d’impartialité.