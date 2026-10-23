Automobile: hybride et électrique dopent le marché européen en septembre

( AFP / BENOIT DUCROCQ )

Les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne ont bondi de 9,3 % sur un an en septembre, toujours portées par les hybrides et les électriques, selon les données publiées jeudi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Le mois dernier, 971.048 voitures neuves ont été vendues dans l'UE, portant à plus de 8,5 millions le total des ventes au cours des neuf premiers mois de l'année.

Avec une hausse de 5,7 % par rapport aux neuf premiers mois de 2025, le marché automobile européen fait preuve d'une "résilience remarquable" malgré la hausse continue des prix des carburants et la persistance des tensions géopolitiques, estime l'ACEA.

Les motorisations hybrides non rechargeables (ou le moteur électrique ne sert qu'à assister le moteur thermique) restent les plus prisées des Européens.

Elles ont représenté 36,3 % des ventes de voitures neuves sur la période allant de janvier à septembre, soit près de 3,1 millions de véhicules.

Suivent les 100 % électriques, qui ont concentré 22,7 % des nouvelles immatriculations au cours de neuf premiers mois de l'année, pour un total de 1,9 million de véhicules.

Même si leur part de marché reste inférieure à celle des hybrides non rechargeables, les électriques progressent bien plus rapidement : leurs ventes ont bondi de 48,5 % sur la période janvier-septembre par rapport aux neuf premiers mois de 2025, alors que les hybrides non rechargeables ont vu leurs ventes croître de 10,7 % dans le même temps.

Entre début janvier et fin septembre, trois des quatre principaux marchés nationaux au sein de l'UE, qui concentrent à eux seuls près des deux tiers (64 %) des immatriculations de voitures 100 % électriques, ont vu cette motorisation connaître une franche progression: la France (+79,1 %), l'Allemagne (+58,1 %) et le Danemark (+40,3 %).

De leur côté, les hybrides rechargeables concentrent 10,1 % du marché automobile européen du neuf, avec plus de 860.000 modèles vendus durant les neuf premiers mois de l'année.

Pour ces voitures, dotées d'un moteur thermique, d'un moteur électrique et d'une petite batterie, les ventes ont progressé de 18,6 % par rapport aux neuf premiers mois de 2025.

La part des ventes de voitures neuves à moteur thermique continue de s'éroder. Les moteurs à essence ne représentent plus que 21,2 % des ventes (contre 27,7 % à fin septembre 2025) et les moteurs diesel seulement 7,1 % (contre 9,3 %).