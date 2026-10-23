Tirs dans les Yvelines, un mort et quatre blessés, le Pnat saisi

Prise de vue dans une rue de Trappes, une banlieue proche de Paris
Un homme à bord d'un véhicule a tiré à l'arme automatique sur la voie publique vendredi à Trappes et La Verrière, deux communes des Yvelines, à l'ouest de Paris, faisant un mort et quatre blessés graves, avant d'être interpellé, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, qui va se rendre sur place.
Le Parquet national antiterroriste a annoncé s'être saisi des faits "qui ont été commis à raison de l'appartenance vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée".
Le Pnat a ouvert une enquête de flagrance des chefs d'assassinat et de tentatives d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, de détention d'arme de catégorie A [armes de guerre] et d'association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation de crimes contre les personnes.
Aucune information n'a été communiquée pour l'heure par les autorités sur les motivations du tireur.
"Le tireur manifestement tirait au hasard et avait envie de faire un carnage", a déclaré le maire de Trappes, Ali Rabeh, sur BFM TV, évoquant des "tirs nourris" dans plusieurs quartiers de la ville, visant notamment un espace de jeux et une maison de santé ainsi que plusieurs véhicules.
"C'est un miracle qu'on n'ait pas davantage de victimes", a-t-il ajouté.
(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, avec la contribution de Juliette Jabkhiro, Zhifan Liu, Dominique Vidalon, édité par Benoit Van Overstraeten)
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