Tirs dans les Yvelines, un mort et quatre blessés, le Pnat saisi

Prise de vue dans une rue de Trappes, une banlieue proche de Paris

Un homme ‌à bord d'un véhicule a tiré à l'arme automatique ​sur la voie publique vendredi à Trappes et La Verrière, deux communes des Yvelines, à l'ouest de Paris, faisant ​un mort et quatre blessés graves, avant d'être interpellé, a déclaré le ​ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, ⁠qui va se rendre sur place.

Le Parquet national ‌antiterroriste a annoncé s'être saisi des faits "qui ont été commis à raison de l'appartenance vraie ​ou supposée, à ‌une prétendue race, une ethnie, une nation ⁠ou une religion déterminée".

Le Pnat a ouvert une enquête de flagrance des chefs d'assassinat et de tentatives d'assassinat ⁠en relation avec ‌une entreprise terroriste, de détention d'arme de ⁠catégorie A [armes de guerre] et d'association de malfaiteurs terroriste ‌en vue de la préparation de crimes ⁠contre les personnes.

Aucune information n'a été communiquée pour ⁠l'heure par ‌les autorités sur les motivations du tireur.

"Le tireur manifestement tirait ​au hasard et avait ‌envie de faire un carnage", a déclaré le maire de Trappes, Ali ​Rabeh, sur BFM TV, évoquant des "tirs nourris" dans plusieurs quartiers de la ville, visant notamment un ⁠espace de jeux et une maison de santé ainsi que plusieurs véhicules.

"C'est un miracle qu'on n'ait pas davantage de victimes", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, avec la contribution de Juliette Jabkhiro, Zhifan Liu, Dominique Vidalon, édité par ​Benoit Van Overstraeten)