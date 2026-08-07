ROI-La semaine financière en cinq graphiques : intervention sur le yen, bénéfices exceptionnels des raffineries et dépenses somptuaires de SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles des auteurs.) par Anna Szymanski

Chaque vendredi, la rubrique "Reuters Open Interest" (et "ROI") résume la semaine financière en cinq graphiques clés, mettant en lumière les principales tendances, les surprises et les mouvements passés inaperçus qui ont marqué les cinq derniers jours.

1. INTERVENTION CONJOINTE SUR LE YEN

JAMIE MCGEEVER, chroniqueur des marchés pour ROI: L'incursion du Trésor américain sur le marché des changes vendredi dernier pour acheter des yens japonais n'était pas sa première intervention sur le marché des changes et ne sera pas la dernière.

Mais ce fut l’une de ses interventions les plus inhabituelles , notamment en raison de la mise en scène qui a précédé cette action, y compris la "liste des choses à faire" du secrétaire au Trésor américain Scott Bessent concernant l’achat de yens . Curieusement, le Trésor a utilisé des euros plutôt que des dollars pour financer ces achats. Cela pourrait indiquer que Washington est réticent à vendre ne serait-ce que de petites quantités d’actifs libellés en dollars, alors que les rendements des bons du Trésor à long terme ont déjà atteint leur plus haut niveau depuis 19 ans. Les inquiétudes concernant le marché obligataire pourraient également expliquer le recours au dispositif de pension "FIMA" de la Fed, qui a soulagé la pression pesant sur Tokyo pour vendre des bons du Trésor. Tout cet épisode rappelle aux investisseurs qu’ils ne doivent pas baisser la garde face au risque latent qui pèse depuis longtemps sur le marché obligataire américain : un créancier majeur, tel que le Japon, pourrait être contraint de liquider une part significative de ses énormes avoirs en dette publique américaine, ce qui ferait rapidement grimper les coûts d’emprunt.

Cela risque-t-il de se produire? Non, mais les marchés sont actuellement confrontés à une "tempête parfaite": faiblesse du yen, tensions sur les obligations d’État japonaises (JGB) et sur certaines parties de la courbe des taux du Trésor américain, ainsi que des problèmes de crédibilité tant au sein de la Réserve fédérale que de la Banque du Japon. La prudence est donc de mise.

2. MARGES EN HAUSSE RON BOUSSO, chroniqueur énergie chez ROI: La guerre en Iran et ses répercussions ont entraîné une perte d’environ 5 millions de barils par jour de capacité de raffinage mondiale par rapport aux niveaux d’avant-guerre, ce qui confère aux raffineurs un pouvoir de fixation des prix considérable et propulse les marges sur l’essence, le diesel et le kérosène à des niveaux records .

Cela a contribué à gonfler les résultats des grandes compagnies pétrolières au deuxième trimestre, mais ces gains ne devraient pas perdurer car ils reflètent une perte de capacité plutôt qu’une demande sous-jacente plus forte.

3. SURSTIMULATION MIKE DOLAN, chroniqueur "Finance & Markets" chez ROI: Si le chiffre global du PIB américain corrigé de l’inflation peut paraître décevant , le PIB nominal américain a enregistré une croissance annualisée de près de 8 % au deuxième trimestre. Ce taux n’a été dépassé que à deux reprises au cours des trois dernières années et représente près du double de la moyenne sur 25 ans. C'est un signe supplémentaire que l'économie américaine prend un élan considérable et risque de surchauffer. La pression en faveur d'un resserrement de la politique monétaire s'intensifie, et si elle ne vient pas de la Fed, elle pourrait bien venir du marché obligataire .

4. UN SIGNE DE CE QUI NOUS ATTEND?

GAVIN MAGUIRE, chroniqueur spécialisé dans la transition énergétique chez ROI: Plusieurs pays à travers le monde ont fortement augmenté leurs importations de véhicules électriques chinois (EVs) cette année, tout en réduisant simultanément leurs importations d’essence.

Nous savons tous que corrélation n’égale pas causalité, et l’impact négatif de la guerre en Iran sur les importations de carburant joue évidemment un rôle ici. Mais lorsque le même schéma se répète dans plusieurs régions et à différents niveaux de revenus, cela commence à ressembler moins à une coïncidence qu’à un signe avant-coureur d’un changement structurel. Une hypothèse provocante serait que la forte hausse des exportations chinoises de véhicules électriques commence à redessiner les flux commerciaux mondiaux de l’essence.

5. LES DÉPENSES SOMPTUAIRES DE SPACEX ANNA SZYMANSKI, rédactrice en chef de ROI: SpaceX SPCX.O a annoncé mardi un chiffre d’affaires de 7,8 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les attentes des analystes, mais le cours de l’action a chuté mercredi , les investisseurs se concentrant sur la hausse massive des dépenses d’investissement liées au développement de l’intelligence artificielle de l’entreprise. Les dépenses totales ont atteint 18,4 milliards de dollars au cours du trimestre, dont la somme colossale de 15,8 milliards de dollars consacrée à l’IA. Le titre pourrait à terme subir de nouvelles pressions après l’expiration, jeudi, de la première période de blocage des actions détenues par les initiés, une évolution qui pourrait également mettre à l’épreuve le sang-froid des investisseurs particuliers .

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