ROI-La réduction des rachats d'actions de BP est une douleur à court terme qui pourrait profiter à Shell : Bousso

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters) par Ron Bousso

La décision de BP de supprimer les rachats d'actions peut être douloureuse à court terme, mais en donnant la priorité à la croissance de la production plutôt qu'aux versements aux actionnaires, elle peut commencer à réparer sa situation financière précaire.

La réduction des rachats d'actions marque le changement le plus important dans le cadre financier de BP

BP.L depuis qu'il a réduit de moitié son dividende en août 2020 à la suite de l'effondrement des prix du pétrole dû à la pandémie.

Cette décision, ainsi que d'autres plans de réduction des coûts et de désinvestissement, devraient contribuer à renforcer les finances affaiblies de BP et à mieux positionner l'entreprise pour tirer parti de ses perspectives de production élevées.

Il pourrait également y avoir des implications plus larges pour l'industrie, si une BP plus saine financièrement commence à susciter l'intérêt de rivaux avides de réserves, comme Shell, en tant que cible de rachat.

Le moment choisi pour l'annonce de la politique de rachats d'actions suggère que le président Albert Manifold et le conseil d'administration souhaitent "faire le ménage" avant l'arrivée de la nouvelle directrice générale Meg O'Neill en avril, après le départ brutal de Murray Auchincloss en décembre dernier.

Bien que cette dernière mesure ait été mal accueillie par les investisseurs, les actions de BP ayant chuté de 5 % après l'annonce de la décision mardi, il s'agit d'une étape indispensable compte tenu de l'état déplorable du bilan de l'entreprise énergétique britannique.

La suspension des rachats d'actions, qui ont totalisé 4,5 milliards de dollars en 2025, aidera BP à maîtriser sa dette nette de 22 milliards de dollars et à la ramener à l'objectif de 14 à 18 milliards de dollars que l'entreprise s'est fixé pour la fin de 2027.

RETOUR AU PÉTROLE

Les difficultés financières de BP contrastent fortement avec l'impressionnante reconstruction de ses activités pétrolières et gazières depuis 2024, date à laquelle M. Auchincloss a commencé à inverser la tentative ratée de son prédécesseur Bernard Looney de transformer BP en un champion des énergies renouvelables.

La production de pétrole et de gaz de BP s'est élevée en moyenne à 2,3 millions de barils équivalent pétrole par jour (boed) en 2025, soit un niveau globalement stable d'une année sur l'autre, grâce au démarrage de sept nouveaux projets, notamment dans le golfe du Mexique. L'objectif est d'augmenter la production jusqu'à 2,5 millions de barils équivalent pétrole d'ici 2030.

La compagnie développe également plusieurs projets majeurs qui devraient soutenir la production au cours de la prochaine décennie, notamment les projets Tiber-Guadalupe et Kaskida dans le golfe du Mexique et le redéveloppement du champ pétrolifère irakien de Kirkuk . Elle a également découvert 12 gisements de pétrole et de gaz l'année dernière.

BP a révélé mardi que sa découverte géante de Bumerangue, au large du Brésil, contenait environ 8 milliards de barils de pétrole, ce qui en fait l'une des plus grandes découvertes de ces dernières années. D'autres forages d'évaluation sont prévus dans le courant de l'année.

Le cabinet de conseil Wood Mackenzie estime que BP peut maintenir sa production à un niveau relativement stable entre 2025 et 2035, soit environ 2,35 millions de boed, sur la base des découvertes actuelles et des projets en cours de développement. Ce n'est pas une mince affaire compte tenu de la nécessité de compenser le déclin naturel des gisements, qui s'élève en moyenne à 5 % au niveau mondial.

BP n'a pas divulgué ses réserves à la fin de l'année 2025, mais a déclaré avoir remplacé 90 % du pétrole et du gaz produits, ce qui implique une légère baisse par rapport aux 6,2 milliards de barils d'équivalent pétrole déclarés à la fin de l'année 2024. Il est important de noter que ce chiffre n'inclut pas la découverte de Bumerangue.

L'ÉCART DE PRODUCTION DE SHELL

À bien des égards, BP est le reflet de son grand rival britannique Shell SHEL.L .

Sous la direction de Wael Sawan, qui a pris ses fonctions en 2023, Shell est devenue une entreprise beaucoup plus légère et efficace, réduisant ses coûts de plus de 5 milliards de dollars par an. Ce résultat a été obtenu grâce à des milliers de suppressions d'emplois et à la priorité donnée aux activités les plus rentables, principalement le pétrole et le gaz naturel liquéfié, ce qui s'est traduit par la fermeture d'activités à faible émission de carbone et d'actifs moins performants dans le domaine des combustibles fossiles.

Shell a également abaissé son objectif de dépenses annuelles en capital à 20-22 milliards de dollars, contre 22-25 milliards de dollars auparavant. Mais cette discipline a un coût. UBS estime que 7 % seulement des dépenses d'investissement de Shell sont désormais consacrées à la croissance, soit la part la plus faible parmi les majors européennes.

En conséquence, la production de pétrole et de gaz de Shell a chuté de 1 % en 2025, pour atteindre 2,8 millions de boed.

Le déclin des réserves est encore plus inquiétant. Les réserves de pétrole et de gaz de Shell ont chuté à un niveau record de 8,1 milliards de barils en 2025, contre 8,9 milliards de barils en 2024.

Les réserves, et en particulier le rapport entre les réserves et la production actuelle, connu sous le nom de "durée de vie des réserves", sont un indicateur clé de la durabilité à long terme dans l'industrie de l'énergie. Si les investisseurs ont accordé moins d'attention aux réserves au début de la décennie, dans un contexte d'enthousiasme pour la transition énergétique, elles sont revenues sur le devant de la scène maintenant que les perspectives de la demande de combustibles fossiles se sont éclaircies.

La durée de vie des réserves de Shell est passée de neuf ans en 2024 à huit ans en 2025, selon les calculs de Reuters.

La production de Shell à partir de son portefeuille actuel pourrait diminuer de 800 000 boed au cours de la prochaine décennie, selon les estimations de Wood Mackenzie. M. Sawan a lui-même reconnu la semaine dernière, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, que la société était confrontée à un déficit de production après 2030.

Shell dispose de deux leviers principaux pour inverser le déclin. Elle peut augmenter ses dépenses d'exploration, une activité à haut risque et à haut rendement qui peut prendre des années avant de porter ses fruits. Elle peut aussi acquérir de nouvelles ressources.

Cela relance une question qui taraude les marchés depuis des années: Shell va-t-elle tenter de racheter BP?

La valeur boursière de BP étant d'environ 100 milliards de dollars et celle de Shell de 220 milliards de dollars, une combinaison des deux entreprises très diversifiées serait extrêmement complexe, et toute transaction se heurterait à des obstacles réglementaires importants.

Pourtant, l'amélioration des perspectives de production et de la base de ressources de BP pourrait aider Shell à combler son déficit après 2030 et à réduire la distance entre son portefeuille et celui de ses rivaux américains, Exxon Mobil

XOM.N et Chevron CVX.N , qui sont bien plus importants.

Les investisseurs n'apprécieront peut-être pas la suspension des rachats d'actions de BP, mais compte tenu des options qui s'offrent à la société, cette décision était probablement inévitable et - en combinaison avec sa stratégie de croissance - peut-être plus astucieuse que ce que le marché lui accorde.

