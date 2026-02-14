JO: Simon et Jeanmonnot pas rassasiées, Laffont pour doubler la mise

La médaillée d'or française Julia Simon pose sur le podium de l'épreuve individuelle féminine de biathlon 15 km lors des JO de Milan Cortina, le 11 février 2026 à Anterselva (Italie) ( AFP / FRANCK FIFE )

Julia Simon et Lou Jeanmonnot vont tenter de poursuivre la moisson de l'équipe de France de biathlon samedi, Perrine Laffont a elle l'occasion de remporter une deuxième médaille dans une édition des Jeux alors que le skieur suisse Marco Odermatt espère enfin se couvrir d'or en Italie.

. Simon et Jeanmonnot remettent ça

Après le titre de Quentin Fillon Maillet en sprint vendredi, l'équipe de France de biathlon compte désormais cinq médailles, dont trois en or, et entend bien poursuivre sa moisson. Cela tombe bien, Julia Simon et Lou Jeanmonnot, respectivement médaillées d'or et d'argent mercredi dans l'individuel (15 km), effectuent leur retour samedi dans le sprint (7,5 km).

La Française Lou Jeanmonnot participe à l'épreuve individuelle féminine de biathlon 15 km lors des JO de Milan Cortina, le 11 février 2026 à Anterselva (Italie) ( AFP / Odd ANDERSEN )

A 29 ans, Simon a décroché le seul titre en solo qui manquait à son immense palmarès, après des mois de tempête liés à l'affaire de vol et de fraude à la carte bancaire pour laquelle elle a été condamnée par la justice à trois mois de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende.

Leader de la Coupe du monde, Jeanmonnot attend, elle, toujours un premier titre en individuel après avoir remporté l'or en relais mixte avec Eric Perrot, Fillon Maillet et Julia Simon.

Pour l'individuel, le clan tricolore bénéficient de deux autres cartouches avec Justine Braisaz-Bouchet et Océane Michelon.

. Laffont vise un podium inédit en parallèle

Pour la première fois dans l'histoire des JO d'hiver, l'équipe de France de ski de bosses a une autre occasion de médaille avec l'épreuve du parallèle. Cette nouvelle épreuve olympique se déroule à Livigno samedi pour les femmes, dimanche pour les hommes.

La Française Perrine Laffont réagit lors de la finale 2 du ski acrobatique féminin, épreuve des bosses, lors des JO de Milan Cortina, le 11 février 2026 à Livigno (Italie) ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Cette compétition, intégrée aux Mondiaux de ski acrobatique depuis 1999, consiste en une opposition des skieurs sous la forme d'un duel. Perrine Laffont est triple championne du monde en la matière et a donc l'occasion d'ajouter une seconde médaille à sa collecte en Italie, trois jours après le bronze en individuel.

Mais l'Ariégeoise de 27 ans a vécu des "montagnes russes" d'émotions pour se frayer un chemin vers le podium mercredi. Elle était en manque de repères à son arrivée aux Jeux, en raison d'une contusion osseuse au genou droit qui lui a fait manquer la quasi-totalité des épreuves de Coupe du monde cet hiver.

Sera-t-elle capable de doubler la mise?

. Dernière chance pour Odermatt

Quatrième de la descente, en argent dans le combiné par équipes et en bronze lors du super-G, Marco Odermatt a une dernière chance de décrocher l'or olympique à Bormio, en géant, épreuve dont il est le champion en titre.

Le skieur suisse Marco Odermatt lors des JO de Milan Cortina, le 11 février 2026 à Bormio (Italie) ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Il y a une semaine encore, on promettait au Suisse N.1 mondial en ski alpin une razzia aux Jeux. Mais après trois épreuves, les comptes n'y sont pas et Odermatt skie toujours après un deuxième titre olympique, quatre ans après celui décroché en géant en 2022.

Si le Suisse domine outrageusement la Coupe du monde depuis plusieurs années, c'est son compatriote Franjo von Allmen qui a pris toute la lumière en Italie avec un rare triplé descente-combiné-super-G.

"On n'enterre jamais un grand champion comme Odermatt. C'est sûr qu'il peut rebondir", a estimé jeudi l'outsider français Léo Anguenot, qui espère apporter une deuxième médaille au ski alpin français.

Jusqu'ici le bilan est très mince pour les Bleus avec la seule Romane Miradoli, qui est montée sur la deuxième marche du podium en Super-G.