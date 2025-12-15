ROI-La pression américaine sur le pétrole vénézuélien ne créera pas de crise mondiale : Bousso

Le resserrement de l'étau des États-Unis sur les exportations de pétrole du Venezuela pourrait étrangler la production de brut du pays et couper la principale bouée de sauvetage économique du président Nicolas Maduro, mais il n'aura qu'un impact limité sur le marché mondial. La semaine dernière, les garde-côtes américains ont saisi en pleine mer un superpétrolier transportant du brut vénézuélien vers Cuba, marquant ainsi une intensification de la campagne de Washington contre Caracas, alors que l'armée américaine continue de renforcer sa plus grande présence dans les Caraïbes depuis la crise des missiles de Cuba. Les États-Unis se préparent à intercepter davantage de navires transportant du pétrole vénézuélien, a rapporté Reuters jeudi dernier, tandis que Washington a également imposé de nouvelles sanctions à la famille de M. Maduro, à six transporteurs de brut et aux compagnies maritimes qui leur sont liées.

L'étouffement militaire du Venezuela vise à décourager l'expédition du pétrole vénézuélien via la "flotte noire" en pleine expansion - des navires non réglementés, sanctionnés et non assurés, également largement utilisés par la Russie et l'Iran.

Selon une analyse des données du LSEG réalisée par Reuters, une douzaine de pétroliers sanctionnés se trouvent déjà dans la zone maritime économique exclusive du Venezuela, et nombre d'entre eux risquent désormais d'être saisis.

LA RÉALITÉ DU BRUT

La pression a déjà un impact sur l'industrie pétrolière vénézuélienne.

Les exportations de brut du pays ont grimpé en septembre à plus d'un million de barils par jour, soit le niveau le plus élevé depuis février 2019, probablement parce que la compagnie pétrolière publique PDVSA épuisait ses stocks en prévision du durcissement des restrictions.

Les exportations de brut vénézuélien devraient maintenant chuter en décembre à 702 000 bpj, soit le niveau le plus bas depuis mai, selon les données de la société d'analyse Kpler. Parallèlement, il semblerait que les acheteurs asiatiques demandent des rabais plus importants pour le brut vénézuélien afin de tenir compte du risque commercial croissant.

Le renforcement des restrictions a également entraîné une baisse de la production de brut vénézuélien, qui a diminué d'environ 150 000 bpj en novembre par rapport au mois précédent, pour atteindre 860 000 bpj, après plusieurs mois de production supérieure à 1 million de bpj, selon l'Agence internationale de l'énergie.

Cette baisse est en partie due à la diminution des exportations, ce qui signifie que la production pourrait encore diminuer si les exportations sont limitées alors que les stocks du Venezuela se remplissent.

En outre, la production pourrait être fortement réduite si les restrictions américaines entravaient les importations de naphta et de diluants, qui sont essentiels pour l'extraction et le traitement du pétrole vénézuélien.

Plus des deux tiers de la production pétrolière vénézuélienne est constituée de pétrole dit lourd, qui ressemble à du goudron lorsqu'il est extrait. Le naphta est utilisé pour réduire la viscosité du pétrole, ce qui lui permet de circuler dans les oléoducs et d'être exporté par le biais de terminaux et de navires-citernes.

Les six raffineries vénézuéliennes peuvent produire du naphta, mais elles ont souffert d'années de délabrement, ce qui a conduit l'industrie pétrolière en amont du pays à dépendre fortement des importations.

Les importations vénézuéliennes de naphta et de produits chimiques devraient tomber à 39 000 bpj en décembre, contre 54 000 bpj en novembre et 89 000 bpj en octobre, selon Kpler.

Il est toutefois difficile d'estimer l'ampleur de l'impact de la pénurie de naphta sur la production, car le Venezuela a importé d'importants volumes ces dernières années, qui ont pu être partiellement stockés.

Quoi qu'il en soit, un effondrement des importations de naphta met en péril la production vénézuélienne.

UNE DÉROGATION AMÉRICAINE Il est toutefois peu probable que la production de brut lourd du Venezuela s'arrête complètement, indépendamment de la montée des tensions, car l'administration du président Donald Trump a délivré à Chevron CVX.N , le deuxième producteur de pétrole américain, une licence spéciale pour continuer à exploiter ses coentreprises dans la ceinture de l'Orénoque au Venezuela, qui produisent environ 250 000 bpj.

Chevron exporte environ 150 000 bpj de brut du Venezuela vers la côte américaine du Golfe du Mexique, où des raffineries ont été construites il y a plusieurs décennies pour traiter les produits lourds en provenance du Mexique, du Canada et du Venezuela.

Selon les estimations de Reuters, la production pétrolière du Venezuela pourrait diminuer de 300 000 à 500 000 bpj en raison de la baisse des exportations et des restrictions de production.

Il est toutefois peu probable que ce chiffre ait un impact important sur le marché mondial du pétrole, aujourd'hui bien approvisionné, qui risque de connaître une grave surabondance l'année prochaine. Tout déficit dans la production de brut lourd serait probablement compensé par une forte augmentation de la production du Canada et du golfe du Mexique, qui produisent également ce type de pétrole. En effet, l'installation d'un gouvernement favorable aux États-Unis, qui entraînera la levée des sanctions contre Caracas, pourrait conduire à une relance rapide de la production pétrolière au Venezuela, qui détient les plus grandes réserves de pétrole au monde , soit environ 303 milliards de barils.

L'escalade des tensions autour du Venezuela a déjà un impact profond sur l'industrie pétrolière du pays, mais il est peu probable que ces effets se répercutent dans le monde entier - à moins, bien sûr, que le régime de Maduro ne tombe, donnant le coup d'envoi d'une ruée des majors occidentales de l'énergie vers ce pays riche en pétrole.

