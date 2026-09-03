ROI-La pénurie de zinc sur le LME laisse présager une aggravation des risques liés à l'approvisionnement pour l'Occident : Andy Home

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(Reproduction de la chronique de mercredi à l'intention d'abonnés supplémentaires, sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Andy Home

Une nouvelle année de sous-performance des mines, des tarifs de traitement en fonderie à des niveaux historiquement bas et une ruée vers les métaux sur le London Metal Exchange (LME). Si vous pensez qu’il s’agit d’une description du marché du cuivre , détrompez-vous.

Le cuivre est peut-être confronté à une future pénurie structurelle, mais le zinc subit une forte pression ici et maintenant.

Le zinc à trois mois du LME CMZN3 a atteint lundi un nouveau plus haut depuis quatre ans à 3 990 dollars la tonne métrique.

Les stocks du LME sont restés faibles toute l’année. Les stocks enregistrés s’élèvent à 100 525 tonnes, mais près d’un tiers d’entre eux se présente sous la forme de bons d’émission annulés en attente d’un enlèvement physique.

Les écarts de délai sont donc sous pression. La prime au comptant par rapport à l’ CMZN0-3 du métal à trois mois a dépassé les 230 dollars la tonne la semaine dernière. Elle s’est légèrement atténuée, mais à 139 dollars la tonne, elle reste le signe d’une pénurie aiguë.

Rien de tout cela n’était prévu.

Pas plus qu’une chute brutale de la production minière mondiale au cours du premier semestre de cette année.

Une pénurie de matières premières est à l’origine de la remontée surprise du zinc, et si elle se poursuit, la tension actuelle sur le LME risque de se transformer en un problème d’approvisionnement structurel pour les acheteurs occidentaux.

UNE REPRISE DE COURTE DURÉE

La production des mines de zinc mondiales a augmenté de 4,8 % l’année dernière , mettant fin à trois années consécutives de baisse.

Lors de sa réunion d’avril, le Groupe d’étude international sur le plomb et le zinc (, ILZSG,) s’attendait à ce que cette dynamique se poursuive cette année, bien qu’à un rythme plus lent de 0,3 %.

En réalité, la production a reculé de 2,6 % en glissement annuel au premier semestre 2026, selon la dernière évaluation du Groupe .

De grandes mines, telles qu’Antamina au Pérou et Red Dog en Alaska, ont vu leur production baisser à mesure qu’elles exploitent les parties à plus faible teneur de leurs gisements.

D’autres ont subi des revers inattendus. La mine Golden Grove de 29Metals en Australie ( 29M.AX ) et la mine Garpenberg de Boliden en Suède ( BOL.ST ) ont toutes deux dû modifier leurs plans d’exploitation à la suite d’événements sismiques survenus respectivement en septembre 2025 et en mars de cette année .

La reprise de la production minière observée l’année dernière commence à apparaître comme un simple rebond dans une tendance baissière plus générale.

La production minière mondiale a baissé de 8,6 % entre 2015 et 2025, selon les données de l’ILZSG. La production des fonderies, en revanche, est restée globalement inchangée sur la même période.

Le décalage entre la production minière et la capacité des fonderies se creuse à nouveau, ce qui entraîne une concurrence intense entre les fonderies pour s'approvisionner en concentrés.

IMPLOSION DES BÉNÉFICES

Il en résulte une implosion des conditions de traitement pratiquées par les fonderies pour la transformation des concentrés en métal raffiné.

L'indice « (» (SMM) du Shanghai Metals Market, qui évalue les conditions au comptant pour les importations de concentrés de zinc ( SMM-ZNCONC-IMP ), est tombé à -113 dollars la tonne le mois dernier, un plus bas historique.

Les fonderies comptent de plus en plus sur des sous-produits tels que l’argent et l’acide sulfurique pour compenser la perte de ce qui devrait être une source de revenus essentielle.

Certaines auront la chance d’avoir garanti leurs approvisionnements annuels aux conditions de référence de cette année, à 85 dollars la tonne. Ce chiffre reste très bas à l’aune de n’importe quel repère historique, et il pourrait encore baisser si le marché au comptant ne se redresse pas d’ici le début des négociations contractuelles de l’année prochaine.

Même les fonderies chinoises sont confrontées à une compression de leurs marges, mais elles s’en sortent tout de même mieux que leurs homologues occidentales.

Les importations chinoises de concentré de zinc ont bondi de 30 % en glissement annuel en 2025, les fonderies ayant profité de l’assouplissement du marché des concentrés pour constituer des stocks.

Les importations ont encore progressé de 5 % au cours des sept premiers mois de 2026, ce qui suggère que la Chine s’est approprié une part plus importante des volumes disponibles sur un marché qui se resserre.

La production nationale chinoise de zinc raffiné a augmenté de 5,9 % en glissement annuel au premier semestre 2026, selon l’ILZSG. La production dans le reste du monde a reculé de 3,4 %.

TENSIONS STRUCTURELLES

Il est vrai que les fonderies occidentales ont également subi une série de revers inattendus, notamment un incendie survenu , dans la plus grande usine de zinc du Kazakhstan.

Mais la compression des marges due à la faiblesse des redevances de traitement constitue un défi structurel, en particulier si elle s’accompagne d’une hausse des coûts de l’électricité.

Le gouvernement australien est déjà intervenu en accordant une aide financière à la fonderie de zinc de Trafigura à Hobart, en Tasmanie.

Ce financement transitoire permet à l’entreprise de gagner du temps pour mener à bien des études visant à moderniser l’installation, en gardant un œil sur d’éventuels coproduits tels que le germanium et l’indium.

Le problème plus général, exposé par Richard Holtum, directeur général de Trafigura, dans un billet de blog publié en mai sur la situation précaire des fonderies européennes, est que « les marchés ne suffiront pas à eux seuls à résoudre ce problème ».

La dynamique actuelle du marché, caractérisée par une disponibilité limitée des concentrés et des conditions de traitement désastreuses, ne fera qu’exacerber le défi que représente la fusion du zinc en Occident.

La tension sur le LME reflète les destins divergents des fonderies occidentales et chinoises. Le marché londonien manque de zinc raffiné. La Chine en dispose en abondance, mais ne fournit pour l’instant que des quantités minimes aux entrepôts du LME, suffisantes pour atténuer la pénurie mais pas pour y mettre fin.

À moins d’une amélioration de l’offre minière et de la rentabilité des fonderies, cela pourrait être un signe avant-coureur de ce qui nous attend: un marché occidental de plus en plus dépendant de la Chine pour compenser son déficit structurel.

(Les opinions exprimées ici sont celles d’Andy Home , chroniqueur pour Reuters.)

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