ROI-“La panique autour du cuivre au Congo en dit plus long sur le cuivre que sur le Congo” : Andy Home

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduction de la chronique de mardi à l'intention d'autres abonnés, sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Andy Home

“Doctor Copper” a été pris de panique la semaine dernière après que la République démocratique du Congo a interdit, avec effet immédiat, les exportations de concentrés de cuivre et de cobalt.

À l’annonce de cette nouvelle, le cours du cuivre à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange (LME) a bondi à 14.369,50 dollars la tonne métrique, son plus haut niveau depuis six mois. Alors que les écarts se resserraient simultanément, le prix au comptant CMCU0 a atteint un record historique de 14.453,60 dollars la tonne.

Le cours du cobalt au CME n’a toutefois pas réagi du tout, alors même que le Congo est le premier fournisseur mondial de ce métal utilisé dans les batteries. En effet, le cours au comptant du cobalt OCBc1 a clôturé vendredi à 25,99 dollars la livre, en baisse de 0,9 % sur la semaine.

L'indifférence du marché du cobalt s'explique facilement. Le Congo n'exporte pas de concentrés de cobalt, mais plutôt de l'hydroxyde de cobalt, un produit intermédiaire déjà soumis à des quotas d'exportation .

Le Congo exporte également relativement peu de concentré de cuivre, se concentrant plutôt sur le métal raffiné . De plus, Kinshasa a déjà interdit à trois reprises les exportations de concentré de cuivre, des dérogations répétées ayant atténué l’impact sur les exploitants miniers.

La véritable nouvelle ici n’est pas l’ambition de longue date du Congo de descendre dans la chaîne de valeur, mais la sensibilité aiguë du cuivre à tout signe de perturbation de l’offre.

SERRER LA VIS

Les riches gisements de cuivre du Congo se prêtent à l’électro-extraction, ce qui signifie que la plupart des opérateurs peuvent transformer directement ce qu’ils extraient en métal. La production de cuivre raffiné sur site a représenté 82 % de la production totale du pays l’année dernière, selon les analystes de StoneX.

Mais Kinshasa n’a pas caché sa volonté de traiter elle-même le reste de la production de concentré.

Les deux premières interdictions d’exportation, en 2013 et 2019, ont échoué pour la simple raison que le Congo ne disposait d’aucune capacité de fusion à grande échelle. Des dérogations successives ont permis aux flux d’exportation de concentrés de se poursuivre.

Le pays s’est doté de sa première fonderie moderne en 2020 grâce à l’investissement de la société minière publique chinoise CNMC et de Yunnan Copper 000878.SZ . La fonderie de Lualaba peut traiter 400.000 tonnes de concentré par an, mais cela reste insuffisant pour couvrir la production de concentré extrait au Congo.

L’interdiction d’exportation de 2023 s’accompagnait donc également de dérogations, notamment pour le gigantesque complexe minier de Kamoa-Kakula, une coentreprise entre Ivanhoe Mines

IVN.TO et Zijin Mining Group 601899.SS , qui a démarré sa production en 2021.

En contrepartie, Ivanhoe s’était engagée à construire une nouvelle fonderie, ce qu’elle a fait. Cette immense usine d’une capacité de 500.000 tonnes par an a été mise en service l’année dernière et fonctionne à 60 % de sa capacité nominale depuis février, a indiqué la société dans ses résultats du deuxième trimestre .

Il est à noter que les importations chinoises de concentré de cuivre en provenance du Congo ont chuté de 31 % en glissement annuel au premier semestre 2026.

À mesure que la fonderie augmentera encore sa production, le déficit de transformation du Congo devrait se résorber. Au cas où cela ne serait pas le cas, la dernière interdiction prévoit la possibilité de dérogations “stratégiques”.

SENSIBILITÉ DE L'OFFRE

Selon Goldman Sachs, la dernière interdiction d’exportation n’aura “aucun impact significatif” sur les équilibres du marché mondial du cuivre.

Elle va toutefois resserrer un marché des matières premières déjà sous pression, où les frais de traitement des fonderies sont devenus négatifs en raison d’une concurrence féroce pour le concentré de cuivre.

La pression sur les fonderies est un leitmotiv récurrent pour les optimistes du cuivre, d’où la réaction démesurée aux nouvelles de la semaine dernière.

La sensibilité à toute perturbation du côté de l’offre est particulièrement marquée sur le marché londonien, pris en étau entre la demande chinoise en métaux et la force d’attraction encore plus puissante émanant des États-Unis, en raison de la menace persistante de droits de douane à l’importation.

Les stocks de cuivre du LME ont chuté, passant de 401.000 tonnes début mai à 214.550 tonnes, dont 58 % sont détenus sous forme de warrants annulés en attente d’un enlèvement physique des entrepôts de la bourse.

138.408 tonnes supplémentaires de cuivre sont stockées hors warrants au LME, mais 79 % de ces stocks “fantômes” se trouvent dans des ports américains, prêtes à passer la douane si la prime de livraison du CME par rapport au LME venait à s’élargir davantage.

La tension sur le marché londonien se manifeste par un resserrement des écarts de temps.

Alors que le cours au comptant du cuivre a reculé par rapport aux plus hauts de la semaine dernière, l’écart de temps de référence entre le comptant et le contrat à trois mois

CMCU0-3 s’est encore resserré. La prime au comptant a atteint 171 dollars la tonne lundi, son plus haut niveau depuis octobre de l’année dernière.

Si les stocks du LME continuent de s’amenuiser tant vers l’est que vers l’ouest, la crise de panique du “Docteur Cuivre” ne sera probablement pas la dernière.

(Les opinions exprimées ici sont celles d’Andy Home , chroniqueur pour Reuters.) Vous appréciez cette chronique? Découvrez Reuters Open Interest (ROI) , votre nouvelle source incontournable de commentaires financiers internationaux. Suivez ROI sur LinkedIn et X . Et écoutez le podcast quotidien “Morning Bid” sur Apple , Spotify ou l’application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance, sept jours sur sept.