ROI-La guerre en Iran marque le début d'un âge d'or pour le raffinage du pétrole. Mais cela ne durera pas : Bousso

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article de 06h00 GMT sans modification du texte) par Ron Bousso

Les bénéfices exceptionnels du raffinage pétrolier, stimulés par l’ de la guerre en Iran, dopent les résultats des géants pétroliers, redonnant un nouveau souffle à un secteur que de nombreux investisseurs avaient largement considéré comme perdu. Le secteur semble en passe de générer des rendements exceptionnellement élevés pendant plusieurs années, mais les changements structurels à long terme de la consommation de pétrole laissent présager un déclin rapide de l’importance du raffinage.

Bien qu’il occupe une place cruciale dans la chaîne d’approvisionnement énergétique mondiale, le raffinage a longtemps été le volet le moins prestigieux de l’industrie pétrolière. Les grandes compagnies pétrolières occidentales se sont progressivement retirées de ce secteur au cours des deux dernières décennies, découragées par des coûts d’exploitation élevés, des marges notoirement volatiles, la hausse des coûts liés au carbone et la concurrence croissante des raffineurs soutenus par l’État au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Ce retrait s’est accéléré à la fin des années 2010, en particulier en Europe, les gouvernements et les entreprises pariant de plus en plus sur le fait que l’adoption rapide de l’ des véhicules électriques freinerait la demande en carburant d’ici les années 2030, réduisant ainsi la nécessité de nouveaux investissements dans le raffinage. En conséquence, la capacité de raffinage des géants pétroliers occidentaux a considérablement diminué. Les volumes de raffinage combinés de BP BP.L , Chevron CVX.N , Exxon Mobil XOM.N , Shell SHEL.L et TotalEnergies TTEF.PA sont passés de 16,4 millions de barils par jour en 2005, soit environ 22 % du total mondial, à 10,4 millions de barils par jour l’année dernière, soit environ 13 % du traitement mondial de brut, selon les calculs de Reuters Open Interest. Shell a été le principal acteur de ce recul, réduisant ses participations dans les raffineries de 40 à seulement sept au cours de cette période.

Mais le contexte du raffinage s’est considérablement amélioré au cours de l’année écoulée, grâce à une recrudescence des conflits militaires dans plusieurs régions riches en pétrole. Tout d’abord, il y a l’Iran. La fermeture effective du détroit d’Ormuz pendant plusieurs mois – qui a limité l’accès des raffineurs au brut – combinée aux attaques de Téhéran contre des raffineries à travers le Moyen-Orient a propulsé les marges de raffinage de l’essence, du diesel et du kérosène à des niveaux records. La perte de pétrole brut du Moyen-Orient a contraint les raffineries, notamment en Asie, à réduire leurs taux d’exploitation. Bien que la Chine dispose d’énormes stocks de brut, elle a choisi de réduire de manière drastique son activité de raffinage et de suspendre ses exportations de carburant afin de compenser la forte baisse de ses importations de brut.

Au total, ces perturbations ont entraîné une perte d’environ 5 millions de barils par jour, soit environ 6 % de la production mondiale de raffinage d’avant-guerre au deuxième trimestre. Selon l’Agence internationale de l’énergie, la production mondiale des raffineries s’est établie en moyenne à environ 78 millions de barils par jour, son niveau le plus bas depuis le pic de la pandémie de COVID-19 en 2020. Parallèlement, des mois d’attaques incessantes menées par des drones ukrainiens contre les infrastructures énergétiques russes ont fortement réduit la production de raffinage de la Russie, contraignant Moscou à interdire les exportations de diesel. Cette annonce a fait flamber les prix du diesel.

SUPERPOUVOIR EN MATIÈRE DE FIXATION DES PRIX

L’impact combiné de ces deux conflits sur la rentabilité du raffinage a été spectaculaire. La pénurie de produits raffinés a conféré aux géants pétroliers un énorme pouvoir de fixation des prix et a incité les opérateurs à faire tourner leurs usines à pleine capacité. Les raffineries américaines, qui se sont imposées comme les plus grands fournisseurs mondiaux de carburant pendant le conflit, ont fonctionné à 97 % de leur capacité au cours de la semaine se terminant le 24 juillet, bien au-dessus de leur moyenne à long terme d’environ 90 %.

La marge indicatrice de raffinage de BP, qui mesure les bénéfices mondiaux du secteur, a grimpé à 30 dollars le baril au deuxième trimestre, contre 17 dollars au premier trimestre et 12 dollars un an plus tôt. Cet indicateur s’est établi en moyenne à 42 dollars le baril depuis le début du troisième trimestre. Exxon a enregistré des bénéfices en aval s de 5,5 milliards de dollars au deuxième trimestre, son meilleur résultat depuis 2022, grâce à une production record de diesel, tandis que les bénéfices en aval de Chevron ont grimpé à 4,9 milliards de dollars, leur plus haut niveau de cette décennie. Shell a annoncé un bénéfice ajusté de 2,5 milliards de dollars pour sa division Produits, le plus élevé de cette décennie, son réseau de raffinage ayant fonctionné à un taux d’utilisation de 102 % au cours du trimestre. Patrick Pouyanne, directeur général de TotalEnergies , a parfaitement résumé la situation lorsqu’il a déclaré aux analystes à la fin du mois dernier que le segment du raffinage de la société avait enregistré des performances « exceptionnelles ».

BP publiera ses résultats mardi.

CETTE TENDANCE PEUT-ELLE DURER?

La plupart des pressions immédiates qui soutiennent ces marges de raffinage devraient s’atténuer – la question est de savoir à quelle vitesse. Une résolution durable du conflit entre les États-Unis et l’Iran, impliquant une réouverture complète du détroit d’Ormuz et la reprise éventuelle de l’activité de raffinage chinoise, contribuerait à détendre considérablement les marchés des carburants, mais personne ne sait quand cela pourrait se produire.

Ce qui est clair, c’est que les problèmes du secteur ne peuvent être résolus immédiatement. La réparation des dégâts subis par des dizaines de raffineries au Moyen-Orient et en Russie prendra des mois, voire des années dans certains cas. En attendant, les capacités de raffinage mondiales inutilisées restent exceptionnellement faibles.

Il y a également des raisons d’être optimiste du côté de la demande. La guerre avec l’Iran a ravivé les inquiétudes concernant la sécurité énergétique. De nombreux gouvernements développent donc leurs installations de stockage stratégique, tant pour le pétrole brut que pour les carburants raffinés, afin de se prémunir contre de futurs chocs d’approvisionnement.

Les gouvernements doivent commencer par reconstituer les stocks épuisés pendant le conflit. Les stocks mondiaux de pétrole ont baissé de 5,1 millions de barils par jour au deuxième trimestre et devraient encore diminuer de 2,2 millions de barils par jour au troisième trimestre, selon les estimations de l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA). La reconstitution des stocks de diesel, de kérosène et d’essence prendra probablement des années, ce qui créera une demande persistante. Alan Gelder, vice-président senior chargé du raffinage au sein du cabinet de conseil Wood Mackenzie, s’attend à ce que les marges de raffinage et les taux d’utilisation des capacités restent élevés jusqu’à la fin de la décennie, soutenus par la croissance continue de la demande de pétrole et un nombre limité de nouveaux projets de raffinage.

LA FÊTE NE DURERA PAS

Mais cet essor masque une fragilité plus profonde. Les bénéfices exceptionnels actuels sont générés par la guerre, des infrastructures endommagées et la pénurie, et non par une amélioration structurelle des fondamentaux sous-jacents du secteur. Les raffineurs en profitent parce que le monde a perdu des capacités plus rapidement que la demande n’a disparu. Mais cela pourrait ne pas durer longtemps. Plusieurs pays disposant de capacités de raffinage nationales limitées réévaluent actuellement leur besoin en capacités de traitement locales. L’Australie, par exemple, envisage déjà de tels projets. À terme, ces investissements pourraient créer une nouvelle vague de capacités et conduire finalement à une offre excédentaire.

Les grandes compagnies pétrolières sont conscientes de cette réalité. Quelques années de marges exceptionnelles pourraient ralentir le déclin du secteur du raffinage. Mais elles ne suffiront probablement pas à l'inverser.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Ron Bousso, chroniqueur pour Reuters.)

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