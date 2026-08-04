ROI-La guerre au Moyen-Orient favorise et entrave les ambitions de redressement de la directrice générale de BP : Bousso

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chroniqueur pour Reuters) par Ron Bousso

Le conflit au Moyen-Orient a procuré à BP BP.L une manne financière dont l’entreprise avait grand besoin grâce à la hausse des prix du pétrole et du gaz, renforçant ainsi la position de la directrice générale Meg O’Neill alors qu’elle s’efforce de stabiliser la situation.

Mais la guerre en Iran a également rendu l’avenir du secteur de l’énergie moins prévisible, compliquant les efforts de BP pour tracer une feuille de route à long terme.

BP se trouve aujourd’hui dans une situation bien plus solide qu’en février dernier, lorsqu’elle avait réduit ses dépenses d’investissement prévues pour 2026, face aux craintes grandissantes que les excédents de pétrole et de gaz qui se profilaient ne pèsent sur les prix et les bénéfices.

Le déclenchement de la guerre en Iran, le 28 février, a complètement bouleversé ce scénario.

La flambée des prix de l’énergie qui s’en est suivie, dans un contexte de fermeture quasi totale du détroit d’Ormuz, a fortement resserré l’offre mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié, poussant les acheteurs à se précipiter sur des cargaisons alternatives. BP et ses homologues des "Big Oil" ont figuré parmi les principaux bénéficiaires .

Le géant pétrolier britannique a annoncé un bénéfice de 5,7 milliards de dollars au deuxième trimestre , son plus haut niveau depuis 2022, porté par la hausse des prix du pétrole et du gaz, des marges de raffinage exceptionnellement élevées et les solides performances de son activité phare de négoce.

La forte hausse des flux de trésorerie a permis de réduire la dette nette de BP de 3 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent, pour la ramener à 22,5 milliards de dollars, ce qui lui a permis d’avancer d’un an, à fin 2026, son objectif de ramener sa dette nette à un niveau compris entre 14 et 18 milliards de dollars.

Cette situation financière renforcée offre à Mme O’Neill un contexte bien plus favorable que celui dont elle a hérité lorsqu’elle a pris ses fonctions de directrice générale en avril, avec pour mission de stabiliser BP après quelques années tumultueuses marquées par des scandales au sein de la direction , une dérive stratégique et une tentative infructueuse de transformer l’entreprise en un leader des énergies renouvelables.

Mais une fois que les investisseurs auront assimilé les retombées positives du conflit avec l’Iran, la question inévitable se posera: quelle sera la suite?

La réponse est loin d’être évidente.

DES CONCURRENTS PLUS FORTS, MAIS À LA TRAÎNE

Il y a déjà des signes clairs indiquant qu’O’Neill a l’intention d’agir rapidement pour réorganiser la stratégie de l’entreprise.

Au cours de ses quatre premiers mois à la tête de l’entreprise, BP a annoncé des suppressions d’emplois , remanié son équipe de direction, démantelé sa division "bas carbone" et réorganisé sa structure en une organisation traditionnelle "amont-aval".

BP a également accéléré la cession de ses actifs. Une décision symbolique a été prise la semaine dernière lorsque l’entreprise a mis en vente ses activités en mer du Nord , se retirant ainsi d’une province pétrolière historique qui a marqué un long chapitre de l’histoire de BP.

Il n’est toutefois pas certain que les investisseurs aient pleinement adhéré à la vision de Mme O’Neill. Les actions de BP ont chuté d’environ 3 % depuis son arrivée, affichant une sous-performance par rapport à ses concurrents, notamment Shell

SHEL.L et TotalEnergies TTEF.PA .

Si cette prudence s’explique en partie par la dérive stratégique de BP au cours de la première moitié de la décennie, qui a entraîné environ 50 milliards de dollars de dépréciations, la méfiance du marché reflète également l’extraordinaire volatilité qui a secoué les marchés de l’énergie cette année.

Les investisseurs tentent de faire la distinction entre une manne ponctuelle liée à la guerre et une amélioration durable des perspectives de l’entreprise.

QUELLE SUITE, MEG?

BP cherchera probablement à apporter des éclaircissements à ce sujet lorsqu’elle dévoilera ses nouveaux objectifs à long terme dans les mois à venir.

Ceux-ci renforceront très certainement l’orientation déjà définie par O’Neill, en mettant l’accent sur l’exploration pétrolière et gazière, la performance opérationnelle, la réduction de la dette et le rendement pour les actionnaires.

Pourtant, le conflit même qui a renforcé les finances de BP pourrait également avoir compliqué son avenir.

La guerre en Iran a mis en évidence la vulnérabilité d’un système énergétique qui reste fortement dépendant d’une poignée de voies d’approvisionnement et de régions productrices.

Les gouvernements et les entreprises qui ont le plus souffert, notamment en Europe et en Asie, réévaluent leurs stratégies de sécurité énergétique , y compris leur dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles importés.

Certains devraient accélérer leurs investissements dans les sources d’énergie nationales, qu’il s’agisse des énergies renouvelables, du nucléaire ou du charbon, tout en poursuivant l’électrification des transports, de l’industrie et du chauffage.

D’autres pourraient au contraire chercher à stimuler la production nationale d’hydrocarbures lorsque cela est possible, ou à constituer des stocks stratégiques plus importants afin de se prémunir contre de futurs chocs d’approvisionnement.

Quoi qu’il en soit, les hypothèses sur lesquelles repose la demande énergétique future deviennent de plus en plus difficiles à prévoir.

Ce conflit a également soulevé des questions délicates quant à l’avenir des investissements au Moyen-Orient lui-même.

Même une fois la crise apaisée, la sécurité à long terme du détroit d’Ormuz restera probablement incertaine, ce qui souligne les risques liés à la concentration de la croissance future de la production dans une région qui reste vulnérable aux bouleversements géopolitiques.

Cela représente un défi particulier pour BP. Le Moyen-Orient représentait environ 411 000 barils équivalent pétrole par jour, soit environ 18 % de la production de la société en 2025. Il devient également une destination de plus en plus importante pour les nouveaux investissements.

En juin, BP a pris une participation de 10 % dans deux grands projets aux Émirats arabes unis: le gigantesque projet de captage de gaz de Bab et le développement du GNL de Ruwais. L’entreprise procède également à la remise en exploitation du gigantesque gisement pétrolier de Kirkouk, dans le nord de l’Irak.

DES CHOIX COÛTEUX

Les compagnies pétrolières réagissent généralement à l’incertitude en concentrant leurs capitaux sur leurs actifs les moins coûteux et les plus fiables.

Mais pour maintenir sa production, sans parler de l’augmenter, BP devra investir des milliards de dollars dans de nouveaux projets de grande envergure, tels que la gigantesque découverte de Bumerangue , au large du Brésil, tout en poursuivant le développement de ses activités dans le golfe du Mexique, en Namibie et au Moyen-Orient.

Le défi réside dans le fait que le contexte d’après-guerre rend ces décisions d’investissement plus coûteuses. La ruée des producteurs pour augmenter leur production a déjà fait grimper la demande en plates-formes de forage, en services, en équipements et en matériaux dans l’ensemble du secteur.

Ces pressions touchent toutes les compagnies pétrolières. Mais BP pourrait être plus exposée que la plupart d’entre elles, car des années de bouleversements stratégiques et un ralentissement des investissements en amont ont entravé son portefeuille de projets.

Pour l’instant, les troubles au Moyen-Orient ont apporté à BP exactement ce dont elle avait besoin: des bénéfices plus solides, une dette réduite et une marge de manœuvre permettant à une nouvelle directrice générale de restructurer l’entreprise.

L’ironie est que cette même crise a également brouillé les perspectives du marché. Le défi immédiat de Mme O’Neill consistera peut-être à assainir le bilan de BP, mais son plus grand défi sera de décider où placer la prochaine génération de paris de l’entreprise, qui se chiffrent en milliards de dollars.

Dans un système énergétique bouleversé par la guerre, l’évolution de la demande et la montée des risques géopolitiques, prendre les bonnes décisions pourrait s’avérer bien plus difficile que de parvenir à un redressement à court terme.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Ron Bousso , chroniqueur pour Reuters.)

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