ROI-La flambée des prix du kérosène laisse présager les conséquences du conflit iranien : Russell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition sans modification du texte. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Clyde Russell

L'explosion des prix du kérosène en Asie est un premier indicateur du fait que les conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient sont sur le point de devenir une réalité pour les consommateurs d'énergie.

Le prix du kérosène à Singapour, plaque tournante du commerce asiatique, a grimpé de 72 % pour atteindre 225,44 dollars le baril mercredi, un record, en raison des inquiétudes concernant l'approvisionnement futur, compte tenu de l'interruption d'environ 20 millions de barils par jour (bpj) d'expéditions de pétrole brut et de produits raffinés à travers le détroit d'Ormuz.

Le prix au comptant du kérosène JET-SIN a désormais gagné 140 % depuis la clôture de 93,45 dollars le baril le 27 février, la veille du jour où les États-Unis et Israël ont lancé une campagne de bombardements aériens contre l'Iran.

Alors que le président américain Donald Trump fait quelques efforts tardifs pour s'assurer que les pétroliers pourront transiter par l'étroite voie d'eau qui achemine environ un cinquième de la consommation mondiale de pétrole, le marché est loin d'être convaincu.

Le carburéacteur est la partie du baril de pétrole brut la plus exposée aux ruptures d'approvisionnement, car il a tendance à avoir le niveau de stocks le plus bas étant donné qu'il doit être stocké dans des réservoirs spécialisés.

La flambée du prix au comptant signifie que la marge bénéficiaire pour la fabrication d'un baril de kérosène à partir du brut de Dubaï a grimpé à plus de 100 dollars le baril, un niveau qui suggère que les acteurs du marché s'attendent à une grave pénurie dans les semaines à venir.

La flambée des prix du kérosène est probablement exagérée, avec des niveaux bien supérieurs à ce qui est justifié, même dans le pire des scénarios, à savoir une fermeture effective prolongée du détroit d'Ormuz.

Il convient toutefois de noter que les raffineurs asiatiques montrent de plus en plus de signes de tension, certaines usines ayant réduit leur taux d'exploitation pour préserver les stocks de brut, tandis que d'autres ont anticipé les travaux de maintenance.

La raffinerie indienne Mangalore Refinery and Petrochemicals

MRPL.NS a suspendu ses exportations de carburant , ont déclaré mercredi deux sources au fait du dossier.

Le raffineur public, qui exploite une usine de 300 000 bpj dans l'État méridional du Karnataka, exporte environ 40 % de sa production de carburant raffiné.

Il est probable que d'autres raffineries suivront l'exemple de MRPL, en particulier en Inde, où l'essentiel du brut provient du Moyen-Orient et où il faudra trouver rapidement d'autres fournisseurs.

La Chine a demandé aux entreprises de suspendre la signature de nouveaux contrats d'exportation de carburant raffiné et d'essayer d'annuler les livraisons déjà engagées, ont déclaré jeudi plusieurs sources industrielles et commerciales au fait de la question.

Si cela se confirme, les marchés régionaux de produits se resserreraient considérablement, car la Chine est l'un des rares pays à disposer de capacités de raffinage inutilisées et d'un stock important de pétrole brut.

PÉNURIE DE BRUT MOYEN

Il convient également de noter qu'une grande partie du pétrole qui ne passe pas le détroit d'Ormuz est du brut moyennement acide, une qualité appréciée pour son rendement plus élevé en distillats moyens tels que le kérosène et le diesel.

Même si les raffineurs peuvent se procurer d'autres bruts auprès de producteurs d'Afrique et d'Amérique du Sud, ces qualités ont tendance à être plus légères et produisent donc plus de distillats légers tels que l'essence et le naphta.

Cela suggère que même lorsque les raffineurs peuvent maintenir les taux de traitement, ils peuvent être contraints de produire plus de distillats légers que nécessaire et pas assez de distillats moyens.

La marge bénéficiaire pour la production d'un baril de gasoil, l'élément constitutif du jet fuel et du diesel, à Singapour GO10SGCKMc1 a bondi de 30,4 % mercredi pour terminer à 47,69 dollars.

Il a plus que doublé depuis le 27 février, date à laquelle il a terminé à 21,90 dollars le baril, et se trouve maintenant à des niveaux qui n'avaient plus été vus depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Il ne faudra pas longtemps pour que ces marges élevées atteignent les prix de détail des carburants dans les pays asiatiques, avec des prix de marché pour des produits tels que l'essence et le diesel.

Une forte hausse des prix des carburants entraînera une flambée de l'inflation, réduira les dépenses de consommation, mettra en veilleuse certains investissements et amènera les banques centrales à envisager une hausse des taux d'intérêt.

Le problème plus général est que, même si le conflit iranien est résolu dans les semaines à venir et que la circulation des navires dans le détroit d'Ormuz est rétablie, les dommages causés par les perturbations actuelles sont désormais intégrés dans la chaîne d'approvisionnement.

Cette chronique vous a plu? Consultez Reuters Open Interest (ROI) , votre nouvelle source essentielle de commentaires financiers mondiaux. ROI propose des analyses stimulantes, basées sur des données, sur tous les sujets, des taux de swap aux graines de soja. Les marchés évoluent plus rapidement que jamais. Le ROI peut vous aider à suivre. Suivez ROI sur LinkedIn et X .

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.