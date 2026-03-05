ROI-La crise du Moyen-Orient met en évidence le risque d'un choc de liquidité du dollar : McGeever

par Jamie McGeever

Les investisseurs se sont rués sur le dollar cette semaine, dans le contexte de l'agitation au Moyen-Orient , rappelant que la transition en cours d'un univers financier centré sur le dollar vers un monde plus fracturé et multipolaire pourrait être très mouvementée.

La guerre qui se propage actuellement dans la région à la suite de l'attaque conjointe des États-Unis et d'Israël contre l'Iran samedi dernier fait grimper la valeur du dollar, les investisseurs recherchant la sécurité relative de l'actif le plus liquide au monde.

Les indices boursiers qui avaient été les plus performants au cours des deux premiers mois de l'année sont en train de s'effondrer: L'indice sud-coréen KOSPI .KS11 , qui avait grimpé de 50 % en février, a perdu près de 20 % en deux jours. Les rachats de fonds de crédit privés montent en flèche, le dollar a grimpé de 2 % en deux jours et les rendements des bons du Trésor sont également en hausse.

Selon Matt King, fondateur de Satori Insights, cette flambée du dollar n'est pas le résultat d'une révision soudaine des perspectives de croissance ou d'inflation. Il s'agit simplement d'un "flux monétaire", c'est-à-dire d'un dénouement rapide de l'effervescence spéculative qui a stimulé de nombreux marchés au cours des derniers mois, les investisseurs étant désormais à la recherche de liquidités.

Malgré toutes les craintes suscitées par la dépréciation du dollar, les investisseurs qui se trouvent dans un trou de renard veulent toujours - et ont besoin - de dollars.

LE DÉCLIN DU DOLLAR RESTERA-T-IL "GLACIAL"?

Cela soulève la question plus large de savoir ce qui se passera dans les crises futures si l'érosion à long terme de la domination du dollar persiste.

Le déclin du dollar en tant que leader incontesté du commerce mondial, du financement et des réserves de change est en cours depuis près d'un quart de siècle, depuis l'avènement de l'euro en 1999 et l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce en 2001.

Selon le Fonds monétaire international, la part de la monnaie américaine dans les réserves de change mondiales est tombée à 57 % aujourd'hui, contre plus de 70 % au début des années 2000.

Mais comme l'érosion s'est faite en douceur et progressivement, la liquidité en dollars a continué à augmenter et le système financier mondial s'est doté de tampons contre les crises de liquidité après avoir surmonté les chocs historiques de 2008 et de 2020.

Toutefois, les alliances américaines, l'ordre fondé sur des règles et les forces de la mondialisation, qui garantissaient autrefois que les liquidités en dollars graissaient les rouages de l'économie et des marchés mondiaux, sont en train de s'effondrer. Des conflits commerciaux, politiques et militaires majeurs ont éclaté au cours de l'année écoulée, transformant le paysage mondial de l'investissement en un terrain extrêmement dangereux.

C'est dans ce contexte que Barry Eichengreen, professeur à l'université de Californie à Berkeley et expert renommé des flux de capitaux internationaux et des monnaies, publie son nouveau livre "Money Beyond Borders: Global Currencies from Croesus to Crypto" le 17 mars.

Barry Eichengreen retrace les 2 500 ans d'histoire de la monnaie, explique pourquoi les monnaies d'importance systémique montent en puissance puis disparaissent, et donne son avis sur le rôle futur du dollar et des crypto-monnaies.

Bien qu'il affirme qu'il n'y a toujours pas de rival au dollar en tant que monnaie prééminente dans les réserves de change et le commerce international, le financement et la facturation, il craint que son déclin sur ces fronts, qui a été jusqu'à présent "glacial", ne s'accélère.

"Je suis beaucoup plus inquiet que par le passé", déclare Barry Eichengreen. "Il n'y a pas d'alternative évidente au billet vert, et nous devons continuer à espérer que la transition à venir sera très progressive et sans heurts. Mais je pense que nous apprenons que nous ne vivons plus dans un monde où les choses se passent en douceur.""

UN MOMENT TRÈS DÉLICAT

Les derniers jours ont été loin d'être faciles, et ils montrent à quel point le monde a encore besoin de dollars.

Selon la Banque des règlements internationaux, le dollar américain est présent dans 89 % des transactions de change. C'est le taux le plus élevé depuis 25 ans. La deuxième devise la plus échangée est l'euro, qui représente 29 % de toutes les opérations de change.

En outre, la part du dollar dans les paiements internationaux est d'environ 50 %. Si l'on inclut dans le calcul les paiements à l'intérieur de la zone euro, cette part s'élève à environ 60 %, selon une étude de la Réserve fédérale. Quelque 55 % des créances bancaires internationales et en devises, et 60 % des dettes sont libellées en dollars.

En ce qui concerne le pétrole, on estime que 20 % des échanges mondiaux de brut sont désormais libellés dans des monnaies autres que le dollar, comme l'euro ou le yuan chinois. Bien entendu, cela signifie qu'environ 80 % des échanges sont toujours libellés en dollars.

Barry Eichengreen explique qu'il est convaincu depuis longtemps qu'un système monétaire et financier mondial multipolaire serait bénéfique pour le monde, tout comme un écosystème plus diversifié est bénéfique pour la planète.

"Mais nous n'en sommes pas encore au point où d'autres sources de liquidités mondiales pourraient se substituer au dollar. Nous nous trouvons donc à un moment très délicat", explique Barry Eichengreen.

À l'heure où les guerres commerciales et les vraies guerres se multiplient, il semble que ce soit un euphémisme.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters)

