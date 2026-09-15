ROI-La courbe des taux américaine lance un avertissement sans équivoque : les consommateurs ne sont pas en mesure de faire face aux hausses de taux, selon M. McGeever

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(Reproduction de la chronique de lundi à l'intention d'autres abonnés, sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Jamie McGeever

La chute du marché obligataire américain s’est accélérée la semaine dernière, dans un contexte d’inflation tenace et d’anticipations de plus en plus fortes d’une hausse des taux par la Réserve fédérale, propulsant les rendements à des plus hauts depuis plusieurs années. Cet événement a fait la une des journaux, mais l’élément le plus révélateur pourrait bien être la forme de la courbe des taux.

Les signaux envoyés par l’évolution relative des coûts d’emprunt américains à court et à long terme suggèrent que les investisseurs obligataires voient déjà au-delà des hausses de taux destinées à lutter contre l’inflation qui devraient intervenir prochainement et se préparent au ralentissement économique qui pourrait s’ensuivre.

L'écart entre les rendements à deux et à 30 ans s'est réduit vendredi à 71 points de base, son niveau le plus bas depuis fin juin. Quelques points de base de moins, et cette courbe serait la plus plate depuis mars de l'année dernière.

La « courbe 2 ans/10 ans », référence du marché, c'est-à-dire l'écart entre les rendements à 2 et à 10 ans, s'est également resserrée vendredi. Elle a atteint 31 points de base, son niveau le plus bas depuis le 29 juillet. Il s’agit là d’un repère significatif: c’était le jour de la dernière décision de politique monétaire de la Fed et, surtout, celui de la conférence de presse mal accueillie du président Kevin Warsh, au cours de laquelle il n’avait offert qu’un engagement équivoque envers l’objectif d’inflation de 2 % de la Fed. Ce jour-là, la courbe des taux s’était la plus fortement pentifiée depuis un an, les investisseurs pariant que la Fed prendrait encore plus de retard sur la courbe et laisserait l’inflation grimper encore davantage.

Le mouvement observé vendredi allait dans la direction opposée. Les opérateurs parient désormais que les chiffres élevés de l’inflation — ainsi que les doutes quant à la crédibilité de M. Warsh — contraindront la banque centrale à entamer cette semaine un cycle de resserrement qui pourrait se traduire par quatre hausses de taux de 0,25 point de pourcentage en l’espace d’un an.

L’aplatissement de la courbe des taux laisse entendre que la Fed devra bientôt inverser le cap et assouplir sa politique monétaire en raison des doutes quant à la capacité de l’économie à faire face à la hausse du coût de l’argent. Ou, plus précisément peut-être, quant à la capacité des consommateurs à y faire face.

NIVEAUX PSYCHOLOGIQUES

La semaine dernière a été marquée par plusieurs événements clés pour le consommateur américain, dont aucun n’était positif. Le prix du pétrole brut américain est repassé au-dessus des 100 dollars le baril, tandis que le prix moyen du diesel a franchi pour la première fois de son histoire la barre des 6 dollars le gallon.

Parallèlement, le rendement des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR , qui a brièvement frôlé les 5 %, a contribué à faire grimper les taux hypothécaires à leur plus haut niveau depuis mai de l’année dernière. Le taux hypothécaire moyen à 30 ans est désormais repassé au-dessus de 7 %, selon Mortgage News Daily.

Ce sont là des chiffres ronds et importants, et il est difficile d’imaginer un scénario dans lequel ils n’exerceraient pas de pression sur les dépenses de consommation, qui – pour rappel – représentent environ 70 % de l’ensemble de l’activité économique américaine.

Certes, l’économie est aujourd’hui bien moins dépendante du pétrole qu’auparavant, ce qui explique en partie pourquoi la flambée de 80 % du prix du brut enregistrée cette année n’a pas eu d’impact économique plus important. Les dépenses énergétiques représentaient 5,7 % du revenu disponible des consommateurs en 2024, contre près de 10 % dans les années 1980, selon l’American Petroleum Institute. Et le secteur de l’énergie représente environ 5,5 % du PIB, soit près de la moitié de sa part en 2008, selon l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA). Mais la flambée des prix de l’essence, du diesel et des carburants continuera de peser sur les dépenses discrétionnaires.

La faiblesse du marché immobilier pourrait avoir un impact économique encore plus important. Au deuxième trimestre, son poids représentait près de 16 % du PIB pour l'ensemble du secteur, qui englobe la construction, la rénovation, les loyers et les charges. La hausse des prix de l'immobilier est déjà atone, et des taux hypothécaires de 7 % ne vont pas inverser la tendance.

Bien que le président Donald Trump ait souvent minimisé les problèmes d’inflation et d’accessibilité financière, il pourrait désormais se mettre à l’écoute de la préoccupation numéro un des électeurs à l’approche des élections de mi-mandat. La semaine dernière, il s’est engagé à verser 5 000 dollars à chaque adulte du pays si les républicains remportaient les deux chambres du Congrès en novembre.

UNE PRESSION À LA HAUSSE

Mais il existe une force contraire à ces vents contraires pour les consommateurs qui pourrait entraîner un renversement de tendance de la courbe des taux et la rendre à nouveau plus pentue. Pris ensemble, le coup de fouet budgétaire en provenance de Washington et le développement massif de l’intelligence artificielle se chiffrent en milliers de milliards de dollars, avec des implications inflationnistes — et de croissance — significatives.

L’administration Trump n’a pas caché sa volonté de faire tourner l’économie à plein régime. Ses politiques en matière d’immigration, d’énergie, de défense, de commerce et de déficit semblent toutes être inflationnistes à court terme. De même, la vague historique d’emprunts et d’investissements liés à l’IA est inflationniste, même si les optimistes de l’IA estiment qu’elle se transformera à terme en un boom de productivité qui sera finalement désinflationniste.

Cela se produira peut-être, ou peut-être pas. Pour l’instant, les investissements dans l’IA constituent une force inflationniste, et non des moindres. Skanda Amarnath, cofondateur et directeur exécutif d’Employ America, estime qu’environ un tiers du dépassement de l’inflation est imputable à l’IA.

C’est pourquoi la croissance nominale reste si forte malgré les nombreux vents contraires. La croissance annuelle actuelle du PIB nominal, à 6,6 %, est la plus élevée depuis 2005, si l’on exclut la période post-pandémique, selon les économistes de la Deutsche Bank. Depuis 1990, hors distorsions liées à la pandémie, la croissance nominale n’a été plus élevée que pendant six trimestres.

Les récentes rumeurs dans le monde de l’IA concernant la nécessité de ralentir le développement des modèles pour des raisons de sécurité pourraient indiquer que le vent favorable aux investissements dans l’IA pourrait faiblir, mais à ce stade, cela reste un grand « si ».

Quoi qu’il en soit, les investisseurs obligataires semblent se préparer à ce qui suivra ce boom. S’agira-t-il d’un effondrement? Surveillez la courbe des taux.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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