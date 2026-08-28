ROI-La communication de la Fed est-elle défaillante ? Warsh peut-il y remédier ? : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Celui qui a dit que "les paroles ne coûtent rien" ne s’adressait certainement pas à un banquier central. En matière de politique monétaire, les déclarations des responsables peuvent souvent être tout aussi importantes — voire plus — que leurs actions. Alors que Kevin Warsh s’apprête à bouleverser la stratégie de communication de la Réserve fédérale, il est utile d’examiner comment le "langage de la Fed" a évolué et quels risques le nouveau président pourrait prendre.

"La politique monétaire, c’est 98% de discours et 2% d’action", avait l’habitude de dire Ben Bernanke pendant son mandat à la tête de la Fed, de 2006 à 2014. On est loin de la position de son prédécesseur, Alan Greenspan, qui avait lancé cette célèbre boutade en 1987: "Depuis que je suis banquier central, j’ai appris à marmonner de manière tout à fait incohérente. Si je vous semble trop clair, c’est que vous avez dû mal comprendre ce que j’ai dit."

Tous deux comprenaient l’importance de la communication de la banque centrale, mais ils l’abordaient de manière très différente. Leurs styles de communication reflétaient non seulement leurs personnalités, mais aussi les conditions économiques et de marché qui caractérisaient leurs mandats respectifs à la tête de la banque centrale américaine.

Bernanke, qui a guidé la Fed à travers la crise financière mondiale de 2008 (GFC), privilégiait une communication plus abondante, une plus grande transparence et des orientations plus claires. Greenspan, en revanche, préférait des signaux plus nuancés, ambigus et parfois énigmatiques, qui ont fini par être connus sous le nom de "Fedspeak". D’autres présidents se situaient quelque part entre ces deux pôles. Prenons l’exemple de Paul Volcker. Son franc-parler sans détours a maintenu l’attention de la plupart des marchés rivée sur ses actions alors qu’il lançait le cycle de hausse des taux d’intérêt le plus agressif jamais enregistré pour venir à bout de l’inflation au début des années 1980. Si tous ces styles pouvaient différer, ce qui unissait ces présidents, c’était leur poursuite du double mandat de la Fed: le plein emploi et la stabilité des prix, désormais définis par un objectif d’inflation annuel de 2%. Si les calculs de Bernanke sont exacts, ces objectifs seront atteints principalement grâce à la communication. Celle-ci doit donc être de qualité — ou , plus important encore, efficace. Cela nous amène à Warsh, qui n’occupe ce poste délicat que depuis trois mois. Il s’est engagé à bouleverser la stratégie de communication de la banque centrale, qui, selon lui, a trop penché vers l’extrémité "Bernanke" du spectre: trop de discours et de déclarations publiques de la part des responsables de la Fed, trop d’informations "servies sur un plateau" aux marchés, et trop de réunions de politique monétaire. L’un des cinq groupes de travail qu’il a mis en place pour réorganiser le fonctionnement de la Fed se consacre précisément à remédier à cette situation. Son titre plutôt rébarbatif – "Communications: Review how the Federal Reserve conveys policy deliberations and decisions amid uncertainty" – ne reflète pas l’énorme impact qu’un changement radical dans la communication de la Fed pourrait avoir sur les marchés.

Dans son discours d’ouverture prononcé vendredi lors du symposium annuel de la Fed de Kansas City à Jackson Hole, dans le Wyoming, M. Warsh a déclaré qu’"une Fed plus discrète, plus ciblée dans ses communications, est mieux à même d’atteindre ses objectifs".

AVANT ET APRÈS

Au cours des 30 dernières années, la communication de la Fed a évolué vers une plus grande transparence – même sous Greenspan. En 1999, "le Maestro" a supervisé la décision du Comité fédéral de l’open market (FOMC) de publier un communiqué après chaque décision de politique monétaire.

Mais le véritable tournant a été la crise financière mondiale. Cette crise – le pire effondrement financier aux États-Unis depuis la Grande Dépression – a marqué un changement radical dans le mode de fonctionnement de la Fed. Celle-ci a ramené les taux d’intérêt à zéro et injecté des milliers de milliards de dollars de liquidités dans le système financier par le biais d’achats massifs d’obligations, ou ce qu’on appelle l’assouplissement quantitatif.

Expliquer tout cela au public – et rassurer les investisseurs – n’était pas une mince affaire. En conséquence, la Fed de Bernanke a mis en place toute une série de nouveaux outils, et les indications prospectives ont véritablement pris leur essor. Il a introduit le "Summary of Economic Projections" (SEP) en 2007, les conférences de presse du FOMC en 2011, ainsi que le très décrié "dot plot" (graphique en points) présentant les prévisions anonymisées des responsables concernant les principales variables économiques, notamment la croissance du PIB, l’inflation, le chômage et les taux d’intérêt, en 2012.

La Fed de Bernanke a également officialisé l’objectif d’inflation de 2% en 2012. Cet objectif était tacitement admis depuis le milieu des années 1990, mais n’avait jusqu’alors jamais été officialisé.

En outre, le président de la Fed témoigne deux fois par an devant le Congrès, des conférences de presse ont lieu après chaque réunion, les procès-verbaux de chaque réunion de politique monétaire du FOMC sont publiés, et les gouverneurs de la Fed ainsi que les présidents des banques régionales de la Fed prononcent des discours et accordent régulièrement des interviews à la presse écrite et à la télévision. Les réunions du FOMC comptant jusqu’à 19 participants, cela représente un nombre considérable d’apparitions publiques. Trop nombreuses, estime M. Warsh.

Il a peut-être raison, mais toute transition s’annonce difficile.

TROP D’UNE BONNE CHOSE

La plupart des économistes s’accordent à dire qu’une communication fréquente et claire, ainsi qu’une plus grande transparence, sont des atouts pour les banquiers centraux. Cela devrait renforcer la responsabilité des décideurs politiques, tout en aidant les investisseurs à mieux comprendre la "fonction de réaction" de la banque centrale — c’est-à-dire la manière dont elle entend atteindre ses objectifs. Plus important encore, cela peut contribuer à ancrer les anticipations d’inflation.

C’est essentiel pour maîtriser l’inflation, car cela permet d’éviter les spirales salaires-prix, dans lesquelles l’anticipation d’une hausse des prix pousse les travailleurs à réclamer des salaires plus élevés, ce qui conduit finalement à une accélération de l’inflation et à la nécessité d’augmentations salariales encore plus importantes. Une communication claire peut également aider les consommateurs, les entreprises et les marchés à comprendre comment la banque centrale pourrait réagir à des événements imprévus, réduisant ainsi l’incertitude quant à l’évolution future des taux d’intérêt.

Mais d’autres, comme Warsh, soutiennent que cela fait partie du problème. Une communication excessive peut créer une confusion. Une transparence excessive risque d’être interprétée comme de la prévisibilité, ce qui engendre la complaisance et, dans des cas extrêmes, un aléa moral, où les investisseurs prennent des paris imprudents en sachant que les banques centrales viendront finalement à leur secours.

Et que se passerait-il si les signaux, ou "orientations prospectives", étaient tout simplement erronés? L’inflation se situe au-dessus de l’objectif de 2% de la Fed depuis plus de cinq ans et demi. La Fed a déclaré à maintes reprises qu’elle avait l’intention de revenir à cet objectif, mais la dernière fois qu’elle a relevé ses taux remonte à plus de trois ans. Le taux des fonds fédéraux a en réalité été abaissé de 175 points de base depuis lors. Lorsque le fossé entre le discours et la réalité se creuse, quelle est l’efficacité de toutes ces déclarations?

Dans ce contexte, on comprend pourquoi Warsh souhaite une refonte.

LE SILENCE

Mais il doit faire preuve de prudence.

Les rendements obligataires américains, en particulier ceux des titres à long terme et les rendements "réels" corrigés de l’inflation, sont à des niveaux historiquement élevés, et l’inflation s’avère inquiétamment tenace. La prime de durée — la rémunération supplémentaire exigée par les investisseurs pour acheter des obligations à plus long terme plutôt que de renouveler des titres à court terme — frôle son plus haut niveau depuis 12 ans. Cela peut être considéré comme un indicateur du risque perçu lié à l’inflation, à l’économie, à la stabilité financière ou aux erreurs de politique monétaire.

Jusqu’à présent, Warsh ne s’est pas rendu service. Sa deuxième conférence de presse après la réunion de la Fed de juillet a été largement critiquée, car elle a laissé les investisseurs perplexes quant à la signification réelle de son charabia de jargon d’entreprise. Plus inquiétant encore, il a semblé suggérer que la Fed n’était peut-être pas claire quant à son objectif d’inflation.

Le problème, cependant, est que réduire les signaux, les messages et la communication en général, aussi bien intentionnée soit-elle, risque de créer un vide. À tort ou à raison, l’incertitude et la volatilité des marchés sont susceptibles de combler au moins une partie de ce vide. Les ménages, les entreprises et les investisseurs se sont peut-être trop habitués aux orientations des décideurs, mais n’est-ce pas préférable à l’aveuglement?

"Je pense que nous sommes à un tournant dangereux", déclare Willem Buiter, économiste et ancien membre du comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre. "La responsabilité est un élément clé. Réduire les prévisions formulées par les responsables de la politique monétaire, tant collectivement qu’individuellement, renforcerait l’incertitude des marchés et entraînerait des résultats économiques moins favorables."

Au cours des quatre décennies qui ont précédé la pandémie de COVID-19, l’inflation et les taux d’intérêt du marché ont globalement affiché une tendance à la baisse, s’inscrivant dans le cadre de ce qu’on appelle la "Grande Modération". Cependant, cette tendance à la baisse a connu quelques pics notables: lorsque le financier milliardaire George Soros a "fait tomber" la Banque d’Angleterre en 1992, à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001, et au lendemain de la crise financière mondiale.

Il n’y a aujourd’hui rien qui ressemble de près ou de loin à ces crises, mais l’incertitude autour de la Fed – son indépendance, sa crédibilité et, de plus en plus, sa communication – atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies, tout comme les coûts d’emprunt.

Si la Fed souhaite véritablement maîtriser l’inflation, elle devra probablement relever ses taux. Mais il est tout aussi important que Warsh soit capable de communiquer sa volonté d’agir ainsi et de présenter le cadre dans lequel cela s’inscrira. S’il ne parvient pas à le faire efficacement, les primes de risque risquent de rester élevées.

"Face à une telle inquiétude, le silence de la Fed est assourdissant", déclare Jason Thomas, responsable de la recherche mondiale et de la stratégie d’investissement chez Carlyle.

Que cela plaise ou non à M. Warsh, les marchés ont besoin d’un message. Dans le contexte actuel, l’absence de communication n’est tout simplement pas une option.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

Vous appréciez cette chronique? Découvrez Reuters Open Interest (ROI), votre nouvelle source incontournable de commentaires financiers internationaux. Suivez ROI sur LinkedIn et X.

Et écoutez le podcast quotidien "Morning Bid" sur Apple, Spotify ou l’application Reuters. Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance, sept jours sur sept.