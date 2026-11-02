ROI-La chute brutale des actions du secteur de l'IA ravive les craintes de récession : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Jamie McGeever

Les signes indiquant un ralentissement de la croissance mondiale se multiplient . Une chute des marchés boursiers provoquée par l’intelligence artificielle pourrait aggraver considérablement ce ralentissement, voire plonger plusieurs grandes économies dans la récession.

Reste à voir si la vague de ventes actuelle va s’amplifier pour déboucher sur une situation plus grave. Au cours des quatre dernières années, le S&P 500 n’a connu qu’une seule baisse supérieure à 10 %: celle provoquée par l’annonce, en avril 2025, des droits de douane par le président Donald Trump à l’occasion du "Jour de la Libération" . Mais celle-ci a été de très courte durée.

Actuellement, l’ .SPX S&P 500 n’affiche qu’une baisse de 4 % par rapport à son récent sommet, tandis que le Nasdaq .IXIC recule de 10 %. Cela pourrait bien n’être que la dernière d’une longue série d’opportunités d’"achat sur repli" dans le cadre de la révolution de l’IA, qui mènera finalement à de nouveaux sommets à Wall Street.

Mais ce n’est peut-être pas le cas. La vague de ventes sur les actions de certaines grandes entreprises technologiques et dans les secteurs axés sur l’IA a été féroce, ce qui suggère qu’il y a plus en jeu qu’une simple réaction négative à quelques résultats financiers.

Le rôle du boom de l’IA dans la tendance haussière observée à Wall Street et sur d’autres marchés boursiers à travers le monde est bien documenté. Il a également soutenu l’économie mondiale, compensant l’une des plus grandes crises énergétiques de l’histoire, la hausse de l’inflation mondiale et l’aggravation des incertitudes géopolitiques. Tout éclatement de la bulle de l’IA pourrait avoir des implications économiques significatives.

EFFETS SUR LA RICHESSE

Adam Slater, d’Oxford Economics, estime que les effets liés à l’IA en 2025-2026 ont stimulé la croissance du PIB d’un échantillon de six économies avancées de 0,2 point de pourcentage en moyenne.

Sans ces effets, la croissance sous-jacente du PIB n’aurait été que d’environ 0,5% à 1,0% par an. La croissance américaine sur la même période a atteint un niveau satisfaisant de 2,4%, mais environ un tiers de cette croissance était lié à l’IA, estime M. Slater.

Les "effets de richesse" positifs générés par la hausse des cours boursiersont été tout aussi importants que les dépenses liées à l’IA elles-mêmes. La flambée boursière alimentée par l’IA à Wall Street a porté la part de la richesse nette des ménages américains dans leur revenu disponible à son plus haut niveau jamais enregistré. Les actions représentent désormais près de 47% des actifs financiers des ménages américains et 34% de leurs actifs totaux, deux parts record. Cela a contribué à soutenir les dépenses de consommation, moteur de la croissance américaine, à un moment où l’on aurait pu s’attendre à ce que l’inflation élevée et les prix élevés de l’énergie les freinent.

Mais les effets de richesse peuvent également jouer dans le sens inverse. Une correction à la baisse des cours des actions liées à l’IA pourrait générer un effet de richesse négatif "significatif", notent Tiffany Wilding et Andrew Balls de PIMCO.

Cela vaut particulièrement pour les tranches de revenus les plus élevées, où se concentrent l’essentiel des participations en actions et des dépenses de consommation. Les économistes de Goldman Sachs estiment que la contribution de l’IA à la croissance des dépenses de consommation américaines, grâce à des effets de richesse positifs, s’est élevée à 0,4 point de pourcentage, soit 0,25% du PIB, au cours de l’année écoulée.

On s’attendait déjà à ce que cet impact s’estompe, mais il pourrait disparaître complètement en cas de baisse prolongée des marchés.

L'IA A-T-ELLE ATTEINT SON APOGÉE?

Le pic de l’IA – si c’est bien ce à quoi nous assistons – surviendrait au pire moment, alors que les risques pesant sur la croissance mondiale pour l’année prochaine étaient déjà orientés à la baisse.

La demande intérieure en Chine , deuxième économie mondiale, reste chroniquement faible alors que le marasme immobilier, qui dure depuis cinq ans, se poursuit. La douzième semaine consécutive de baisse des cours boursiers, un record, ne va certainement pas aider à redonner confiance aux consommateurs. Pékin pourrait avoir du mal à afficher une croissance annuelle comprise entre 4,5% et 5,0% l’année prochaine. Est-il raisonnable d’espérer une troisième année consécutive d’exportations record et un excédent commercial supérieur à 1 000 milliards de dollars ? Quoi qu’il en soit, d’où viendrait la demande nécessaire pour générer cet excédent?

Probablement pas de l’Europe. Les perspectives économiques semblent précaires dans bon nombre des plus grandes économies de la région. Les troubles politiques et l’impasse budgétaire en France menacent de freiner la croissance déjà atone de la zone euro; l’Allemagne devrait connaître une croissance d’environ 1%, et les prévisions pour le Royaume-Uni en 2027 viennent d’être revues à la baisse .

Partout dans le monde, les consommateurs et les entreprises sont mis à rude épreuve par les prix élevés de l’énergie et les coûts d’emprunt. Le Brent LCOc1 a clôturé vendredi à son plus haut niveau depuis six mois, les prix du gaz en Europe sont à leur plus haut niveau depuis quatre ans, les taux hypothécaires américains dépassent largement les 7% et les écarts de rendement sur les emprunts d’entreprises s’élargissent sensiblement, en particulier pour les entreprises dont la notation de crédit est faible.

"La faiblesse de la croissance sous-jacente dans les économies avancées signifie qu’en cas de ralentissement grave du boom de l’IA – un danger bien réel, comme nous l’avons récemment souligné –, le risque de voir ces économies entrer en récession serait considérable", a écrit la semaine dernière M. Slater, d’Oxford Economics.

Un effondrement total des dépenses d’investissement dans l’IA et un krach boursier complet sont tous deux peu probables. Le déploiement des infrastructures n’en est encore qu’à ses balbutiements, tout comme la révolution de l’IA elle-même.

Mais le discours et le sentiment à l’égard du marché de l’IA sont clairement en train de changer. Considérez ceci: des entreprises comme Meta META.O et Amazon AMZN.O sont actuellement sanctionnées pour avoir misé encore plus fort sur d’importants engagements de dépenses en IA; pourtant, si elles devaient revoir leurs prévisions de dépenses à la baisse, le cours de leurs actions augmenterait-il? Cela semble peu probable. Lorsque "toutes les nouvelles sont mauvaises", les investisseurs s’agitent. Et si ce malaise se transforme en déroute, la croissance mondiale pourrait en pâtir lourdement.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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