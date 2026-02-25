ROI-L'essor de l'IA aux États-Unis risque de provoquer un choc électrique : Bousso

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La course des grandes entreprises technologiques pour dominer l'intelligence artificielle pourrait bientôt se heurter à un obstacle de taille, les réseaux électriques américains luttant pour suivre le rythme des grandes entreprises qui dépensent sans compter. Les géants américains de la technologie, notamment Microsoft

MSFT.O , Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O et Meta META.O , ont annoncé ces derniers mois leur intention de consacrer plus de 600 milliards de dollars à l'intelligence artificielle pour la seule année 2026. Cette vague d'investissements a déjà alimenté le malaise de certains investisseurs quant à la rentabilité de cette stratégie. Ils ont des raisons de s'inquiéter, car les ambitieux plans d'expansion de l'IA aux États-Unis risquent d'être entravés par de graves goulets d'étranglement au niveau de l'infrastructure énergétique , notamment la pénurie de turbines, la lenteur de l'expansion du réseau et la bureaucratie réglementaire.

Les centres de données utilisés pour la formation et le déploiement des modèles d'IA nécessitent d'énormes quantités d'énergie pour le traitement et le refroidissement. Les plus grands sites américains consomment plus d'un gigawatt (GW) en charge continue, soit suffisamment d'énergie pour alimenter 850 000 foyers.

Le développement rapide prévu de ces installations gourmandes en électricité, souvent situées dans des endroits reculés, nécessitera souvent la construction de centrales énergétiques indépendantes alimentées par du gaz, des énergies renouvelables ou des technologies nucléaires.

Le cabinet de conseil en énergie Cleanview a déjà identifié 46 centres de données qui prévoient de construire leurs propres centrales électriques, principalement au gaz. Leur capacité combinée de 56 GW représente environ 30 % de la capacité totale prévue pour les centres de données aux États-Unis, selon le cabinet de conseil.

Bientôt, la mise en place de systèmes électriques indépendants pourrait ne plus être un choix, mais une obligation.

Dans son discours sur l'état de l'Union ( ) mardi soir, le président Donald Trump, qui s'est fait le champion de la croissance de l'IA aux États-Unis, a déclaré que les entreprises technologiques "ont l'obligation de subvenir à leurs propres besoins en énergie".

"Elles peuvent construire leurs propres centrales électriques dans le cadre de leur usine, de sorte que les prix n'augmentent pour personne", a déclaré Donald Trump.

Mais la pression monte déjà. La consommation annuelle d'électricité aux États-Unis a atteint un deuxième record consécutif en 2025 , avec 4 195 térawattheures. Les prix de l'électricité dans tout le pays ont également augmenté de 7 % en moyenne au cours de l'année qui s'est écoulée jusqu'en janvier, selon les données du gouvernement. Selon l'Agence internationale de l'énergie , la demande d'électricité devrait encore augmenter de près de 2 % par an en moyenne entre 2025 et 2030, soit plus de deux fois le rythme de la dernière décennie, principalement en raison de l'expansion des centres de données, ce qui exercera une pression supplémentaire sur les réseaux.

DES GOULETS D'ÉTRANGLEMENT PARTOUT

Cette pression pourrait bientôt se faire sentir.

PJM Interconnection, le plus grand opérateur de réseau électrique des États-Unis, qui contrôle environ 180 GW de flux d'électricité dans 13 États, a mis en garde au début du mois contre des pénuries potentielles d'approvisionnement en électricité pouvant atteindre 60 GW au cours des prochaines décennies, en raison de la croissance accélérée de la demande des centres de données. La société a également prévenu que le réseau américain pourrait manquer de capacités et de réserves suffisantes d'ici 2027, ce qui augmenterait le risque de coupures d'électricité. Le mois dernier, l'opérateur du réseau a dévoilé des plans pour exiger des grands consommateurs d'énergie - principalement les centres de données - qu'ils développent leur propre approvisionnement en énergie ou qu'ils acceptent de se connecter dans un cadre permettant à PJM de réduire la production d'énergie.

L'un des autres grands réseaux électriques du pays, l'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), risque également d'être débordé par l'explosion de la demande des centres de données.

En décembre, l'ERCOT a déclaré que 226 GW de projets à forte charge - principalement des centres de données - cherchaient à se connecter au réseau, ce qui équivaut à environ trois fois la capacité totale actuelle des centres de données aux États-Unis. Un grand nombre de ces demandes concernent des projets de plus de 1 GW. En outre, les centres de données auront probablement du mal à se procurer les turbines à gaz nécessaires à l'alimentation de nombre d'entre eux. Les fabricants de turbines à gaz, notamment GE Vernova GEV.N , Siemens Energy ENR1n.DE et Mitsubishi Power, ont prévenu qu'ils ne pourraient pas répondre à l'augmentation de la demande mondiale, en particulier dans le domaine de la production d'électricité. Les dirigeants de Siemens Energy et de GE Vernova ont déclaré qu'ils étaient complets depuis des années, les créneaux de livraison des grandes turbines s'étendant jusqu'à la fin des années 2020.

LES RÉSEAUX GRINCENT L'explosion de la demande d'électricité aux États-Unis attire d'importants investissements dans le réseau vieillissant du pays. Au Texas, par exemple, ERCOT prévoit d'augmenter ses dépenses annuelles de 414 millions de dollars en 2025 à 585 millions de dollars en 2027, mais on peut se demander si cela suffira à répondre aux besoins.

Les États-Unis ne sont pas le seul marché à rattraper son retard. Les investissements mondiaux dans les réseaux électriques ont également pris du retard par rapport au déploiement de nouvelles capacités de production.

L'AIE a indiqué dans un rapport récent que plus de 2 500 GW de projets - y compris les énergies renouvelables, le stockage en batterie et les développements à forte charge tels que les centres de données - restent bloqués dans les files d'attente de connexion au réseau, ce qui fait courir un risque de retard à environ un cinquième de la construction des centres de données dans le monde. Pour répondre à la demande mondiale d'électricité jusqu'en 2030, il faudrait que les investissements annuels dans le réseau augmentent de 50 % par rapport aux 400 milliards de dollars actuels, et que les chaînes d'approvisionnement liées au réseau se développent considérablement , selon l'AIE.

La ruée vers la construction de centres de données pour soutenir la course mondiale à l'armement en matière d'intelligence artificielle est appelée à devenir une caractéristique économique déterminante de cette décennie, voire de ce siècle.

Cependant, il sera probablement difficile de répondre à la demande d'électricité, ce qui signifie que l'avenir de l'IA pourrait être freiné par les limites bien réelles du monde physique actuel.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Ron Bousso , chroniqueur pour Reuters)