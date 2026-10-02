ROI-Hindalco entend déclencher une révolution dans la fixation des prix de l'alumine : Andy Home

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(Reproduit tel quel pour d'autres abonnés. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Andy Home

Quel sera le prix de l'alumine?

Le marché de la matière première nécessaire à la production d’aluminium est à la fois gigantesque et très opaque, malgré tous les efforts déployés par les bourses et les agences de reporting des prix.

La Bourse des métaux de Londres (LME) a lancé un contrat sur l’alumine en 2019, mais celui-ci n’a plus fait l’objet d’aucune transaction depuis début 2020. Le produit du CME, négocié depuis 2017, n’a connu qu’une activité sporadique.

Le seul contrat à terme sur l’alumine qui présente une certaine liquidité est celui négocié à la Bourse des contrats à terme de Shanghai. Or, il est sujet à des épisodes d’excès spéculatifs et n’est guère utile aux opérateurs occidentaux cherchant à couvrir leur risque de prix.

Ce problème devient de plus en plus préoccupant, car les cours de l’alumine et de l’aluminium suivent des trajectoires de plus en plus divergentes.

Le producteur indien Hindalco Industries HALC.NS est à la tête de la réponse du secteur avec un engagement à acheminer ses appels d’offres au comptant via la plateforme numérique Metalshub.

L’objectif est de « favoriser une plus grande transparence, une participation plus large du marché et une détermination solide des prix ».

Le LME suivra cette évolution de très près.

LE CASSE-TÊTE DES PRIX

Jusqu’à il y a une quinzaine d’années, le prix de l’alumine était fixé en pourcentage du prix de l’aluminium, ce qui était tout à fait logique compte tenu de la dépendance mutuelle entre le marché de la matière première et celui du produit fini.

Le producteur américain Alcoa AA.N avait toutefois d'autres idées en tête et a mené la charge pour rompre ce lien au profit de prix déterminés par les ventes au comptant. On espérait que ceux-ci deviendraient des indices sous-jacents aux opérations à terme.

Les contrats du LME et du CME fonctionnent exactement de cette manière, en se référant aux cotations publiées par Platts, qui fait partie de S&P Global.

Le problème, à l’époque comme aujourd’hui, est qu’il y a très peu de transactions au comptant à évaluer.

La production mondiale d’alumine métallurgique s’est élevée l’année dernière à 146 millions de tonnes métriques, selon l’Institut international de l’aluminium.

Une grande partie de cette production est toutefois intégrée verticalement à des fonderies captives. Hindalco estime que seules 55 à 60 millions de tonnes sont disponibles pour le négoce avec des tiers, et que seulement 10 % de ce tonnage est vendu sur le marché au comptant.

De plus, de nombreux négociants sont réticents à divulguer leurs transactions. En effet, Hindalco elle-même a toujours gardé ses appels d’offres hautement confidentiels par le passé.

Les agences de cotation se retrouvent ainsi à courir après des chimères, tandis que le secteur s’appuie sur un sous-ensemble limité de ventes pour établir les références utilisées dans les contrats à plus long terme et portant sur des volumes plus importants.

L’attribution par Hindalco de tonnages dans le cadre d’appels d’offres numériques est précisément ce qui manquait au marché de l’alumine. Les prix qui en résulteront seront basés sur des transactions réelles plutôt que sur des chiffres communiqués à titre volontaire.

RELIER LES POINTS

Ce n’est toutefois qu’un élément parmi d’autres de la révolution potentielle en matière de tarification.

Metalshub travaille depuis un certain temps avec le LME sur un modèle similaire visant à générer des prix basés sur les transactions pour le nickel «vert» à faible empreinte carbone.

Il collabore également avec LME Insight, qui fait partie de Commodity Pricing and Analysis Ltd (CPAL). Cette nouvelle agence de cotation a démarré ses activités à Dubaï à la fin de l’année dernière.

CPAL est, tout comme le LME lui-même, détenue par Hong Kong Exchanges and Clearing 0388.HK .

Il existe manifestement de nombreuses synergies potentielles dans ce domaine. Hindalco propose de l’alumine à l’appel d’offres. Les prix sont enregistrés par Metalshub, puis transmis à LME Insight pour être intégrés dans un nouvel indice des prix de l’alumine. Cet indice peut ensuite être « transformé en contrat à terme » par le LME afin de relancer un contrat sur l’alumine sous une nouvelle forme.

Il est peut-être révélateur que le communiqué de presse d’Hindalco ait inclus les commentaires non seulement du responsable de son activité d’alumine, Saurabh Khedekar, et du directeur général de Metalshub, le Dr Sebastian Kreft, mais aussi d’Hugo Brodie, responsable du développement durable et des marchés physiques au LME.

« Le développement de références de prix indépendantes, fondées sur les transactions, apportera une plus grande transparence des prix et une efficacité globale du marché », selon M. Brodie.

Le LME a manifestement tout intérêt à ce que cette initiative aboutisse.

DES VOIES DIFFÉRENTES

L’alumine mérite certainement un meilleur mécanisme de fixation des prix, d’autant plus que l’écart avec l’aluminium ne cesse de se creuser.

La guerre en Iran a réduit la production de métaux du Golfe de 2 millions de tonnes en rythme annualisé, ce qui a fait grimper les prix de l’aluminium.

Le revers de la médaille est une baisse de la demande d’alumine, qui pèse sur un marché déjà fragile.

Mais ce décalage s’était déjà dessiné l’année dernière, reflétant l’évolution du paysage de la production d’aluminium.

Le plafonnement des capacités des fonderies chinoises n’a jamais été accompagné d’une mesure similaire concernant les raffineries d’aluminium, ce qui signifie que si la croissance de la production d’aluminium a ralenti, celle de l’alumine, elle, n’a pas suivi la même tendance.

L’offre excédentaire a été exacerbée par la hausse rapide de la production en Indonésie, où la production d’alumine dépasse également la demande des fonderies.

L’ambition de la Guinée de tirer parti de ses ressources en bauxite pour créer des usines d’alumine ajoute une nouvelle source de perturbation aux flux commerciaux traditionnels.

Il s’agit d’un secteur en pleine évolution qui a besoin à la fois d’une meilleure tarification et d’un moyen de se couvrir contre le risque de prix.

Hindalco, Metalshub et le LME pensent, ensemble, avoir trouvé une réponse.

(Les opinions exprimées ici sont celles d’Andy Home , chroniqueur pour Reuters.)

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