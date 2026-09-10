ROI-Face à la flambée du yen, comment les opérations de « carry trade » vont-elles désormais se financer ? : McGeever​

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(Reproduction de la chronique de mercredi à l'intention d'autres abonnés, sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Jamie McGeever

La remarquable remontée du yen japonais a laissé les traders sur le marché des changes et les spéculateurs face à une question brûlante: quelle devise choisir pour financer leurs opérations de carry trade?

Le « carry trade » sur le marché des changes consiste à emprunter dans une devise à faible rendement pour acheter des actifs libellés dans une devise à rendement plus élevé. Les taux directeurs relatifs, les rendements obligataires, la volatilité et les anticipations de taux futurs déterminent généralement le coût et la rentabilité de ces opérations. Pendant des années, la devise la plus utilisée pour les financer était le yen.

Jusqu’à présent.

Le Japon sort de plusieurs années de déflation, de politique de taux zéro (ZIRP) et de rendements obligataires négatifs après correction de l’inflation. La remontée JPY= du yen, qui a atteint cette semaine son plus haut niveau depuis sept mois , alimentée par les anticipations d’un resserrement plus rapide de la politique monétaire de la Banque du Japon et par les paris croissants sur un éventuel rapatriement de fonds par les investisseurs japonais, fait suite à une nouvelle vague d’interventions officielles fin juillet. La devise japonaise n’est plus engagée dans une tendance baissière unidirectionnelle.

Vers quoi se tournent désormais les traders?

Avant que les États-Unis et Israël n’attaquent l’Iran fin février, le dollar .DXY s’annonçait comme une alternative. Il stagnait à son plus bas niveau depuis quatre ans face à un panier de devises majeures, et les marchés anticipaient deux, voire trois baisses de taux de la part de la Réserve fédérale d’ici la fin de l’année. Les discussions autour de la « dédollarisation » étaient encore d’actualité. Cela semble lointain aujourd’hui.

Aujourd’hui, la Fed et de nombreuses autres banques centrales du G10 commencent, ou ont déjà commencé, à relever leurs taux d’intérêt afin de lutter contre les pressions inflationnistes grandissantes.

Dans ce contexte, choisir la devise à vendre dans le cadre d’un « carry trade » devient assez délicat.

LE FRANC SUISSE OU LE DOLLAR CANADIEN?

Le candidat évident est le franc suisse CHF= . Le taux directeur de la Banque nationale suisse est ancré à zéro depuis plus d’un an, et les traders anticipent à peine 50 points de base de resserrement d’ici fin 2027. Le taux directeur réel est proche de -1 % et le rendement des obligations à 10 ans corrigé de l’inflation est également inférieur à zéro, ce qui en fait le seul rendement réel à 10 ans négatif parmi les pays du G10.

Comme le souligne l’équipe de stratégie de change de JPMorgan, la vente à découvert du franc suisse offre « l’exposition la plus claire » à l’accélération de la croissance mondiale via une devise qui est « largement épargnée par les perturbations liées à la politique et aux interventions qui pèsent sur le yen ».

Mais cette stratégie commence déjà à faire l’objet d’une forte concentration. En s’appuyant sur un indice composite des positions sur le franc suisse face au dollar et à l’euro sur les marchés à terme et d’options, JPM estime que les paris à la baisse sur le franc se rapprochent des « extrêmes de la carry-mania » de 2024.

Parallèlement, les spéculateurs misent également très fortement contre l’autre devise de financement évidente, le dollar canadien CAD= . Les fonds détiennent une position de près de 8 milliards de dollars contre le « loonie », en baisse par rapport aux près de 13 milliards de dollars enregistrés plus tôt cet été, selon les données de positionnement de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), et on comprend pourquoi.

La Banque du Canada maintient son taux directeur à 2,25 % depuis près d’un an. La volatilité implicite du dollar canadien est également particulièrement faible, ce qui constitue un avantage de taille pour les opérations de carry trade, car des pics de volatilité élevés et soudains peuvent rapidement anéantir les gains tirés des écarts de taux d’intérêt.

Le marché partait largement du principe que la Banque du Canada reprendrait ses hausses de taux d’ici la fin de l’année. Mais l’explosion soudaine de la guerre commerciale avec les États-Unis a jeté un voile d’incertitude sur les perspectives économiques du pays.

Deux scénarios plausibles pourraient se concrétiser dans les mois à venir. Les exportations vers les États-Unis s’effondrent, la croissance en pâtit et la Banque du Canada est moins encline à relever ses taux. Cela affaiblirait probablement le dollar canadien.

À l’inverse, la faiblesse du taux de change et les contre-droits de douane imposés par le Canada sur les produits américains accroissent les pressions sur les prix pour les consommateurs canadiens, contraignant la Banque du Canada à adopter un discours plus « hawkish » sur l’inflation, voire à prendre des mesures directes. En conséquence, le cours actuel du dollar canadien et les anticipations de hausse des taux pourraient se maintenir.

Dans le premier cas, le « loonie » deviendra une devise de financement plus attractive à mesure que s’estomperont les anticipations à court terme concernant les hausses de taux de la Banque du Canada. Dans le second cas, ce ne sera pas vraiment le cas.

LIQUIDITÉ

La liquidité constitue un obstacle potentiel à l’utilisation d’une devise comme source de financement pour les opérations de carry trade. Le yen est la troisième devise la plus échangée au monde. Les volumes du franc suisse et du dollar canadien ne représentent qu’environ un tiers de ceux du yen, ce qui rend les revirements soudains du marché potentiellement très douloureux.

Si une faible volatilité, des taux d’intérêt nominaux et réels bas, ainsi qu’une forte liquidité constituent les éléments clés du financement des opérations de carry trade, un autre candidat potentiel se détache: l’euro EUR= .

Mais la Banque centrale européenne s'impose désormais comme un acteur majeur de la hausse des taux. Il est presque certain qu'elle relèvera ses taux de 25 points de base ce jeudi, puis de 50 points de base supplémentaires d'ici avril, selon les marchés à terme sur taux d'intérêt.

Vendre à découvert la deuxième devise la plus échangée au monde constitue également un pari risqué, même si le positionnement des spéculateurs est pour l’instant assez neutre, comme le montrent les données de la CFTC.

La conclusion peu réjouissante pour les traders est qu’il n’y a peut-être pas de successeur évident au yen en tant que devise de financement de prédilection à faible rendement. Cela nous rappelle une fois de plus que l’ère des taux ultra-bas et de la prévisibilité relative est révolue. Le monde de l’investissement est moins certain et plus volatil — et les investisseurs devront s’y habituer.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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