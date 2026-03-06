ROI-Déchirer les prévisions de surabondance - Le choc pétrolier du Moyen-Orient signale une crise de l'offre : Bousso

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La perturbation soudaine et aiguë de l'approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient causée par la guerre américano-israélienne contre l'Iran oblige les acheteurs à puiser dans tous les barils disponibles, démantelant rapidement les prévisions d'une surabondance de pétrole cette année. En février, l'Agence internationale de l'énergie prévoyait que l'offre mondiale de pétrole dépasserait la demande d'environ 3,7 millions de barils par jour (bpd ) en 2026, l'excédent se prolongeant jusqu'à l'année suivante. Un mois plus tard, cette projection semble superflue. Près de 15 millions de barils par jour de production de brut et 4,5 millions de barils par jour de carburants raffinés restent bloqués dans le Golfe après la fermeture quasi complète du détroit d'Ormuz . Le point d'étranglement a été fermé peu après le lancement de la campagne conjointe de bombardements aériens des États-Unis et d'Israël contre l'Iran le 28février, à laquelle Téhéran a répondu en ciblant les États du Golfe et l'infrastructure énergétique régionale. La perte d'un volume d'approvisionnement aussi important - équivalant à près d'un cinquième de la consommation quotidienne mondiale - a provoqué une onde de choc sur les marchés pétroliers et dans l'ensemble de l'économie. Le baril de Brent, référence mondiale LCOc1 , a dépassé les 90 dollars vendredi, gagnant près de 30 % au cours de la semaine écoulée depuis le début du conflit. L'Asie, qui importe environ 60 % de son brut du Moyen-Orient, en subit les conséquences . Les raffineries et les usines pétrochimiques de la région ont réduit leur production ou se sont arrêtées pour conserver les matières premières, tandis que d'autres industries à forte consommation d'énergie, de la céramique à la construction automobile, sont confrontées à de graves pénuries. Il est impossible de prédire combien de temps durera le conflit - et la fermeture d'Ormuz. Mais chaque jour qui passe, la pression sur la chaîne d'approvisionnement en pétrole s'accentue, au lieu de s'atténuer .

MANQUE DE TEMPS ET D'ESPACE

Dans le Golfe, les producteurs sont à court d'options. Les exportations étant bloquées, le brut est poussé vers les réservoirs de stockage à terre et les pétroliers en mer. L'Irak, dont les possibilités de stockage sont limitées, a déjà fermé au moins un quart de sa production de 4,3 millions de bpj. Le Koweït, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial, disposent encore d'une certaine capacité de stockage, mais elle se mesure en jours et non en semaines. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis peuvent détourner une partie du brut par d'autres voies d'exportation, mais cela ne compense que partiellement la perte d'Ormuz. Au fur et à mesure que les stocks se remplissent, d'autres producteurs seront contraints de réduire leur production et de mettre leurs raffineries à l'arrêt.

La fermeture des champs pétroliers en toute sécurité est un processus complexe. Leur redémarrage peut prendre des jours, voire des semaines, avant que la production ne revienne à pleine capacité, ce qui prolonge l'impact sur le marché bien au-delà d'une éventuelle réouverture du détroit. Entre-temps, les raffineurs - en particulier en Asie - se démènent pour trouver des barils .

PUISER DANS LES STOCKS DISPONIBLES La bonne nouvelle, c'est que les stocks ont augmenté ces derniers mois, grâce à la hausse de la production des producteurs, notamment de l'OPEP . Selon l'AIE, les stocks mondiaux de pétrole observés ont augmenté de 1,3 million de bpj, soit 477 millions de barils, en 2025, atteignant leur niveau le plus élevé depuis mars 2021.

Environ 80 millions de barils de pétrole sont actuellement stockés sur des pétroliers en mer, selon les données de la société d'analyse Kpler, dont près des deux tiers en Asie.

Près des trois quarts de ce "stockage flottant" proviennent de l'Iran, du Venezuela et de la Russie, tous soumis à des sanctions occidentales, ce qui signifie qu'une grande partie est inaccessible à la plupart des acheteurs. Le brut iranien représente à lui seul environ 50 millions de barils. Une partie de ce pétrole commence toutefois à circuler. Jeudi, les États-Unis ont accordé à l'Inde une dérogation pour lui permettre d'acheter du brut russe afin d'aider les raffineurs à faire face à la pénurie d'approvisionnement. New Delhi avait fortement réduit ses importations le mois dernier dans le cadre d'un accord commercial avec Washington.

Les stocks flottants de brut russe sont déjà passés de 7,7 millions de barils juste avant les frappes sur l'Iran à 4,5 millions de barils le 6 mars.

Les raffineurs chinois indépendants, qui ont absorbé la majeure partie des exportations de brut iranien ces dernières années, devraient se tailler la part du lion des barils iraniens situés en dehors du Golfe ou capables de traverser le détroit.

Dans le même temps, les producteurs du Moyen-Orient puisent très certainement dans leurs stocks à l'étranger pour remplir leurs obligations contractuelles avec les acheteurs.

Si les perturbations persistent, les gouvernements seront de plus en plus poussés à puiser dans leurs propres réserves. Les membres de l'OCDE détiennent des réserves stratégiques de pétrole créées dans les années 1970 spécifiquement pour faire face aux chocs d'approvisionnement. Selon les règles de l'AIE, les pays importateurs nets de pétrole doivent détenir des stocks équivalant à au moins 90 jours d'importations. Les États-Unis, premier producteur et consommateur de pétrole au monde, détiennent actuellement plus de 400 millions de barils dans leurs réserves stratégiques. Ce chiffre est bien inférieur à sa capacité d'environ 700 millions de barils, mais étant donné que les États-Unis ne sont plus un importateur net d'énergie, le risque de réduction de leurs réserves est limité. L'inconnue la plus importante est la Chine. Ces dernières années, Pékin a discrètement accumulé de vastes réserves de pétrole , ajoutant une moyenne d'environ 300 000 bpj rien que l'année dernière, selon l'AIE. Jusqu'à présent, la Chine n'a pas fait part de son intention de libérer des stocks, bien qu'elle ait demandé aux raffineurs de réduire les exportations de carburant.

UNE CRISE SANS PRÉCÉDENT Les réserves mondiales, bien qu'abondantes au début de la crise, sont limitées. Ce choc est sans précédent: le détroit d'Ormuz n'a jamais été entièrement bloqué. Et même s'il était rouvert demain, il faudrait encore des semaines pour que les marchés se rééquilibrent et que les chaînes d'approvisionnement finement calibrées reviennent à la normale.

En supposant qu'une partie de la production pétrolière du Golfe soit détournée, pour compenser une interruption de l'approvisionnement de 15 millions de bpj, il faudrait déstocker plus de 100 millions de barils de pétrole en une semaine. À ce rythme, une interruption prolongée entraînerait une érosion rapide des stocks mondiaux.

"Il est très difficile pour les stocks de compenser les flux, en particulier lorsque la réduction des flux est si importante", a déclaré Paul Horsnell, analyste pétrolier indépendant. Si les stocks sont épuisés, les gouvernements et les négociants devront évidemment les reconstituer, ce qui implique une augmentation de la demande de brut et des prix au cours de l'année à venir. Le choc de l'offre au Moyen-Orient fait déjà basculer les prévisions d'une surabondance dans un scénario beaucoup plus plausible de sous-approvisionnement.

