ROI-Cinq particularités et énigmes liées à l'IA à surveiller lors de cette saison des résultats : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Jamie McGeever

Alors que la saison des résultats s aux États-Unis bat son plein, les partisans et les détracteurs de l’ de l’IA campent de plus en plus fermement sur leurs positions. Plusieurs bizarreries, curiosités et anomalies du marché sont apparues, soulignant ces extrêmes.

Cela n’a rien de surprenant, car en matière d’IA, les investisseurs et les analystes avancent en grande partie à l’aveuglette. Cette technologie en est à ses balbutiements, évolue à une vitesse vertigineuse et recèle un potentiel presque insondable. Et le coût du financement de cette révolution? Il est lui aussi presque insondable.

Les implications pour l’ensemble du marché sont également énormes. Selon Michael Cembalest, de JPMorgan Private Bank, les valeurs liées à l’IA – un groupe qu’il réduit à 41 titres – ont représenté 75 % des rendements de l’ .SPX e du S&P 500, 80 % de la croissance des bénéfices et 90 % de la croissance des dépenses d’investissement depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022.

Les résultats et les perspectives des hyperscalers, des « néoclouds », des fabricants de puces, des éditeurs de logiciels et de toutes les entreprises liées à l’IA donneront le ton à Wall Street et aux marchés mondiaux à l’approche de l’année prochaine. Voici le contexte:

L'écart entre actions et obligations

Comme le dit le vieil adage, les investisseurs obligataires sont payés pour être baissiers et les investisseurs en actions pour être haussiers. Cela explique peut-être pourquoi bon nombre des obligations émises pour financer les investissements américains record dans l’IA se négocient à des niveaux aussi bas, alors même que les actions liées à l’IA continuent pour la plupart de progresser. Au milieu de cette nouvelle vague de nervosité sur les marchés, on oublie facilement que le S&P 500 et le Nasdaq .IXIC atteignaient des sommets historiques il y a seulement deux semaines.

Ces turbulences ont bien sûr été significatives. L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a perdu 25 % par rapport à son pic de juin, et plus tôt cette année, l’indice des logiciels du S&P 500 .SPLRCIS affichait une baisse de 35 % par rapport à son plus haut historique. Mais alors que la saison des résultats du troisième trimestre commence, l’indice des puces électroniques affiche une hausse de 55 % depuis le début de l’année et les valeurs du secteur des logiciels sont revenues en territoire positif sur l’année.

Alors que l’action de la société « néocloud » CoreWeave

CRWV.O a reculé de 13 % cette année, son obligation à échéance octobre 2031 US21873SAG30=TE a plongé de plus de 20 % depuis son lancement en avril et se négocie désormais en situation de détresse, à moins de 80 cents pour un dollar.

Parallèlement, les spreads des swaps de défaut de crédit, qui mesurent le coût de l’assurance contre le défaut obligataire, ont récemment atteint des niveaux records pour les emprunteurs du secteur de l’IA, notamment CoreWeave et Oracle

ORCL.N , et même pour les géants valorisés à plus d’un billion de dollars que sont Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O et Meta

META.O .

Quelqu’un devrait peut-être rappeler aux investisseurs que la dette reste prioritaire par rapport aux capitaux propres.

CoreWeave: action et stupéfaction?

CoreWeave est au cœur de la dernière tempête qui secoue les marchés. Cette entreprise d’infrastructure d’IA

NVDA.O , soutenue par Nvidia, est déficitaire, lourdement endettée et confrontée à des coûts d’emprunt en forte hausse. Mais les analystes de Wall Street ont des opinions très divergentes quant à ses perspectives.

Les analystes de HSBC ont publié cette semaine une note extrêmement pessimiste, prévoyant des rendements moyens jusqu’en 2030 inférieurs au coût d’emprunt de CoreWeave.

« Plus l’entreprise investit avec ce profil de rendement, plus la destruction de valeur est importante », ont-ils écrit. HSBC a conseillé aux investisseurs de réduire leurs positions sur le titre, en lui attribuant un objectif de cours de seulement 39 dollars, soit environ 37 % de moins que le cours de clôture de mardi, qui s’établissait autour de 62 dollars.

Cela semble assez clair, n’est-ce pas? Peut-être pas. En examinant les mêmes données, les stratèges actions de Goldman Sachs ont cette semaine relevé leur recommandation sur le titre, passant de « neutre » à « acheter ».

Ils estiment que le chiffre d’affaires annuel récurrent par mégawatt devrait augmenter au cours des 24 prochains mois et font valoir que la récente flambée des taux ne reflète pas le coût réel d’emprunt de l’entreprise, car la majeure partie de son financement est adossée à des actifs. Même s’ils ont abaissé leur objectif de cours de 139 à 106 dollars, cela représente tout de même un potentiel de hausse d’environ 70 %.

Un geste symbolique

La croissance des dépenses en tokens ralentit, mais leur utilisation continue de monter en flèche. Les tokens sont des unités de données traitées par les modèles d’IA lors de l’entraînement et de l’inférence, et ils reflètent essentiellement la vigueur de la demande en « puissance de calcul ». Un ralentissement de la croissance, voire une baisse des prix, indiquerait que les entreprises sont réticentes à payer pour cette puissance de calcul à moins de pouvoir la transformer en « une croissance plus forte du chiffre d’affaires, des marges bénéficiaires plus élevées ou des économies substantielles », selon Torsten Slok d’Apollo. Ces avantages ne se sont pas encore concrétisés.

Mais l’utilisation des tokens continue d’augmenter fortement et régulièrement. La demande est donc toujours bien présente. C’est simplement que les dépenses semblent avoir atteint un plafond en raison de la baisse des prix des tokens, ce qui rappelle aux investisseurs que le chiffre d’affaires des grands développeurs de modèles d’IA, tels qu’OpenAI et Anthropic , pourrait ne pas continuer à progresser de manière aussi spectaculaire qu’espéré. Les valeurs liées à l’IA sont très sensibles aux anticipations concernant l’utilisation future de l’IA et, bien évidemment, au chiffre d’affaires. Combien de temps les investisseurs pourront-ils ignorer l’écart entre ces deux éléments?

Stockage à froid

Des sommes colossales sont dépensées pour pallier la pénurie de puissance de calcul, mais il semble qu’une partie de cette puissance ne puisse tout simplement pas être activée. Au sens propre du terme. Les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement énergétique, notamment l’insuffisance d’électricité et l’inadéquation des raccordements au réseau, font que de nombreuses puces d’IA restent inutilisées dans des entrepôts, où elles se déprécient.

Cette semaine encore, Microsoft MSFT.O s’est retiré d’un accord visant à implanter un centre de données phare en Grande-Bretagne avec Nscale, une société soutenue par Nvidia, après que les responsables du réseau électrique ont déclaré ne pas prévoir de fournir de l’électricité au site avant les années 2030. Les analystes de Morgan Stanley estiment désormais que les développeurs de centres de données américains seront confrontés à un déficit d’électricité de 30 % à 40 % jusqu’en 2028, ce qui équivaut à 34 % de la demande totale en puces.

La demande en électricité augmente, mais l’offre ne peut pas suivre le rythme.

Le casse-tête des revenus

En fin de compte, le pari des investissements dans l’IA repose sur la question de savoir si les sommes colossales empruntées et dépensées pour cette technologie porteront leurs fruits. Les résultats du troisième trimestre n’apporteront pas de réponse définitive, mais chaque signe et chaque indication seront scrutés de près. Les montants sont vertigineux.

McKinsey et S&P Global estiment que les six plus grands hyperscalers américains dépenseront à eux seuls plus de 7 000 milliards de dollars en centres de données et autres dépenses d’investissement liées à l’IA entre 2025 et 2030.

Stijn Van Nieuwerburgh, de l’université de Columbia, estime que le coût du financement du développement de l’IA entre l’année dernière et 2032 s’élèvera à 10 300 milliards de dollars . Ces dépenses sont très concentrées: à elles seules, 2 % des entreprises représentent plus de 50 % des dépenses totales, selon une étude .

Si ces entreprises souhaitent obtenir un rendement prudent de 10 % sur ces dépenses, Van Nieuwerburgh estime que le chiffre d’affaires annuel devra avoisiner les 3 550 milliards de dollars d’ici 2032. Certains analystes suggèrent qu’un chiffre d’affaires annuel supérieur à 4 000 milliards de dollars sera nécessaire pour rentabiliser l’investissement. Cela représente plus de 10 % du PIB prévu en 2032. C’est un objectif très, très ambitieux.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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