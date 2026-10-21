Heineken condamné à verser 111,2 millions d'euros à un concurrent grec

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le brasseur néerlandais Heineken et sa filiale grecque Athenian Brewery (AB) ont été condamnés par un tribunal néerlandais à verser 111,2 millions d'euros de dommages et intérêts à leur concurrent grec MTB, dans une affaire d'abus de position dominante sur le marché de la bière en Grèce.

Dans un jugement définitif rendu mercredi, le tribunal d'Amsterdam a estimé que MTB avait subi un manque à gagner en raison des pratiques anticoncurrentielles d'AB entre 1998 et 2014.

L'Autorité grecque de la concurrence (HCC) avait déjà conclu qu'AB avait abusé de sa position dominante sur le marché grec de la bière durant cette période de 16 ans. En tant que société mère, Heineken a également été jugée responsable.

Le tribunal a calculé le préjudice subi par MTB à 43,3 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 67,9 millions d'euros d'intérêts, portant le montant total de l'indemnisation à 111,2 millions d'euros.

Selon la juridiction, le montant élevé des intérêts s'explique par le fait qu'ils ont été calculés à partir du début des abus, en 1998.