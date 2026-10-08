ROI-Cinq graphiques qui tirent la sonnette d'alarme sur les marchés américains surévalués : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Jamie McGeever

Les actions et les obligations américaines semblent actuellement très tendues selon plusieurs indicateurs clés, ce qui suggère que les investisseurs devraient faire preuve d’une extrême prudence. La grande question est de savoir si nous sommes à un point d’inflexion, ou proches de celui-ci.

Les sommets historiques atteints par Wall Street masquent des niveaux de concentration sans précédent et une faible diversification. Les rendements des bons du Trésor sont désormais si élevés que, selon le point de vue, ils représentent soit une opportunité d’achat générationnelle, soit le signe que la hausse boursière est sur le point de s’inverser brutalement. Parallèlement, la flambée de la « prime de terme » pourrait porter un coup dur tant aux actions qu’aux obligations.

Mais cela signifie-t-il pour autant qu’un retour à la moyenne est imminent? Difficile à dire.

Des bénéfices historiquement élevés liés à l’IA et une croissance économique solide pourraient maintenir la tendance haussière de Wall Street pendant des mois, voire des années, et les raisons pour lesquelles les rendements ne peuvent pas augmenter davantage ne manquent pas, et elles ne sont pas toutes négatives.

Voici cinq graphiques qui mettent en lumière ce débat:

* Concentration du marché boursier

Les valeurs technologiques et liées à l’IA représentent désormais plus de 40 % de la capitalisation boursière de l’indice S&P 500 .SPX . Ce chiffre est supérieur au pic atteint lors de la bulle Internet au début de l’année 2000. Si l’on ajoute les entreprises liées à l’IA, la part du secteur technologique dépasse les 50 %, ce qui constitue également un record. Ce niveau de concentration ne pose pas de problème lorsque le secteur technologique est en plein essor, mais les inquiétudes grandissent concernant la révolution de l’IA, notamment en matière de sécurité et quant à la viabilité économique à long terme de cette technologie. Un revirement de sentiment vis-à-vis de l’IA pourrait déclencher une correction importante. En revanche, si les centaines de milliards de dollars investis dans l’IA commencent à porter leurs fruits, la reprise pourrait s’accélérer considérablement.

* Sous-performance de la pondération égale

Le rapport actuel entre l’indice S&P 500 à pondération égale et l’indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière s’effondre, d’après le fonds négocié en bourse (ETF) RSP EW d’Invesco et l’ETF SPY. En clair, le principal indice américain dans lequel les actions ont une pondération égale sous-performe l’indice le plus largement suivi, et ce avec l’écart le plus important depuis 24 ans. Cela s’explique presque entièrement par la solide performance des valeurs technologiques et liées à l’IA, ce qui suggère que le monde des entreprises américaines dans son ensemble n’est pas aussi solide que ne le laissent entendre les gros titres sur le S&P 500, qui bat tous les records.

* Prime de risque des actions

Les investisseurs exigent généralement un taux de rendement plus élevé lorsqu’ils achètent des actions « plus risquées » plutôt que des obligations traditionnellement « sûres ». Cette différence entre le rendement des actions et le rendement des bons du Trésor à 10 ans est appelée « prime de risque des actions ». Elle est actuellement à son plus bas niveau depuis 24 ans et est même négative – un phénomène très rare depuis le début de ce siècle. Cela devrait inciter les investisseurs à repenser la part de leur portefeuille consacrée aux actions, même si, pour l’instant, nous ne constatons pas vraiment de signes allant dans ce sens.

* Rendements réels

Le rendement des titres du Trésor à 30 ans protégés contre l’inflation (TIPS) avoisine les 3,40 %, son plus haut niveau depuis 2002. Cela représente le taux de rendement annuel ajusté à l’inflation – ou « réel » – quasi garanti que les investisseurs peuvent désormais s’assurer pour les 30 prochaines années. Là encore, on pourrait s’attendre à ce que cela détourne les capitaux des actions et contribue à soutenir le marché obligataire en difficulté, d’autant plus que la hausse des rendements réels est généralement le signe d’une croissance économique plus forte. La flambée des rendements devrait également avoir un impact négatif sur les entreprises emprunteuses à un moment donné – la question est de savoir quand cela se produira.

* Prime de terme

Enfin, la « prime de terme » – l’inconnue du marché. Il s’agit du niveau estimé de la rémunération supplémentaire exigée par les investisseurs en échange de l’achat de bons du Trésor à long terme plutôt que de titres à court terme. Ce qui fait grimper la prime de terme reste une question ouverte: il pourrait s’agir de doutes croissants quant à la crédibilité de la Fed, de craintes de dépréciation de la dette américaine, ou de tout autre facteur. Mais quelle qu’en soit la cause, la principale préoccupation concernant la prime de terme est toujours de savoir si elle augmente ou non. Si c’est le cas, cela pourrait être le signe de problèmes plus fondamentaux susceptibles d’avoir de graves conséquences économiques et boursières. Et à l’heure actuelle, elle est en forte hausse.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

Vous appréciez cette chronique? Découvrez Reuters Open Interest (ROI), votre nouvelle source incontournable de commentaires financiers internationaux. Suivez ROI sur LinkedIn, et X.

Et écoutez le podcast quotidien « Morning Bid » sur Apple , Spotify ou l’application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance, sept jours sur sept.