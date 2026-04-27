Rogers Communications propose des départs volontaires à la moitié de ses effectifs, rapporte le Globe and Mail

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27 avril - L'opérateur de télécommunications canadien Rogers Communications RCIb.TO propose des plans de départ volontaire à la moitié de ses 25 000 employés, a rapporté lundi le Globe and Mail.

Voici quelques détails:

* Rogers a déclaré lundi que des plans seraient proposés aux employés de nombreuses divisions, mais n'a pas précisé s'il avait un objectif de réduction des effectifs, selon l'article.

* « Nous prenons des mesures pour ajuster notre structure de coûts afin de refléter les réalités commerciales de l'environnement actuel. Dans ce cadre, certaines équipes ont choisi de proposer des programmes de départ volontaire et de retraite afin de donner à certains employés la possibilité de décider s'ils souhaitent rester dans l'entreprise ou commencer un nouveau chapitre », a déclaré Zac Carreiro, porte-parole de Rogers, au Globe and Mail.

* Certaines équipes de l'entreprise, notamment les animateurs, les employés de Sportsnet chez Rogers Sports and Media et les employés syndiqués, ne sont pas éligibles, précise l'article.

* Rogers n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

* Au début du mois, Rogers a prévu que ses dépenses d'investissement pour 2026 raient d'environ 30 % inférieures aux niveaux de 2025, alors que l'entreprise réduit ses dépenses dans un contexte tarifaire difficile.

* Par ailleurs, Microsoft MSFT.O prévoit de mettre en place son premier plan de départs volontaires dans les 51 ans d'histoire du fabricant de Windows, destiné à un petit pourcentage de ses employés américains, selon des sources proches du dossier.