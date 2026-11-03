Roctool signe une nouvelle commande de 6,5 millions d'euros dans l'aéronautique et la défense

Onze mois après une première commande "stratégique" de 6 millions d'euros, le spécialiste du moulage des plastiques et des composites en décroche une seconde auprès du même industriel. Les livraisons sont attendues pour l'exercice 2027.

Roctool annonce avoir signé un nouveau contrat de 6,5 millions d'euros dans le secteur de l'aéronautique et la défense, conclu auprès du même acteur industriel que celle de décembre 2025. "Cette deuxième commande majeure en moins d'un an confirme la reconquête engagée", s'est félicité Mathieu Boulanger, directeur général.

Concrètement, le contrat porte sur la livraison de plusieurs systèmes Heat & Cool et de solutions complètes de moulage destinées à la fabrication rapide de pièces composites, prévue au cours de l'exercice 2027.