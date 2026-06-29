 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rockwell Medical recule après avoir annoncé un regroupement d'actions
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 16:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

29 juin - ** L'action du fabricant de produits de dialyse Rockwell Medical RMTI.O reculede 10,6% à58 centimes

** La société indique que son conseil d'administration a approuvé un regroupement d'actions à raison de 1 pour 10, qui prendra effet le 1er juillet; les actionnaires avaient approuvé cette mesure lors de l'assemblée générale annuelle de RMTI le 12 juin

** La société précise que 10 actions existantes seront regroupées en une seule nouvelle action, tandis que le titre continuera d’être coté sur le Nasdaq sous le symbole "RMTI"

** Cette mesure vise principalement à respecter la règle du Nasdaq imposant un cours d’offre minimum de 1 $ pour le maintien de la cotation

** Aucune fraction d’action ne sera émise; les actionnaires recevront à la place une compensation en espèces pour toute fraction d’action – RMTI

**En tenant compte de la baisse enregistrée lors de cette séance, RMTI affiche une baisse de30,1% depuis le début de l’année

Valeurs associées

ROCKWELL MEDICAL
0,5834 USD NASDAQ -10,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
31,64 +14,97%
CAC 40
8 379,14 -0,07%
Pétrole Brent
72,98 -2,49%
SOITEC
115,4 +0,92%
STELLANTIS
4,9525 -1,42%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank