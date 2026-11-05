Rockwell Automation s'effondre après des résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 novembre - ** L'action du fabricant de produits d'automatisation industrielle Rockwell Automation ROK.N recule de 11,13% à 394,5 dollars, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis plus de deux ans

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'élève à 2,33 milliards de dollars, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 2,41 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La société indique avoir remboursé ses clients qui avaient payé des hausses de prix liées aux droits de douane, pour un montant total de 85 millions de dollars, ce qui a réduit la croissance du chiffre d'affaires de 4 points de pourcentage au quatrième trimestre

** Les revenus récurrents progressent, bien que la direction ait indiqué, lors d’une conférence téléphonique post-résultats, que la croissance était inférieure aux attentes

** La société table sur une croissance organique de son chiffre d'affaires de 6% à 9% pour l'exercice 2027, même si une cession devrait réduire la croissance du chiffre d'affaires publié d'environ 1,5 point de pourcentage

** La recommandation moyenne de 16 analystes sur 29 est “conserver”, 8 recommandent “d'acheter” et 5 “d'acheter fortement”; leur cours-cible médian est de 485 $ – données LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 1,34% depuis le début de l'année