Rockwell Automation s'effondre après des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux attentes

5 février - ** Les actions de Rockwell Automation ROK.N chutent de 6,9 % à 400 $ sur le marché préliminaire

** Le fabricant de produits d'automatisation industrielle revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices; il s'attend désormais à un bénéfice ajusté par action pour l'exercice de 11,40 à 12,20 dollars, contre 11,20 à 12,20 dollars précédemment

** Cependant, le point médian de la nouvelle prévision reste inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 12,02 $ par action, selon les données compilées par LSEG

** ROK affiche un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations de Wall Street, la demande industrielle soutenue ayant soutenu son chiffre d'affaires tandis que les mesures de réduction des coûts ont permis d'augmenter les marges

** Le bénéfice ajusté par action du 1er trimestre s'élève à 2,75 dollars par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,46 dollars

** Les ventes trimestrielles ont augmenté de près de 12 % en glissement annuel pour atteindre 2,11 milliards de dollars

** En 2025, les actions de ROK ont bondi de 36,2 %